Piensan, luego existen

"Hay que considerar al sexo femenino como una malformación natural", Aristóteles. "La mujer pertenece al sexo débil", Kierkegaard. "¿Vas con las mujeres? No olvides el látigo", Nietszche. Son algunas perlas de los filósofos más importantes que hemos estudiado y que los artistas Eugenio Merino y Avelino Sala han recogido en su obra Felpudos, hoy expuesta en el museo de arte CA2M en Móstoles, que les animo a visitar. Una obra que me recordó que, en una de mis asignaturas preferidas, la filosofía, no ha cabido nunca ninguna mujer.

Desde Demócrito, hasta Bacon, Rosseau, Marx, Kant o Adorno. Pues eso, ni siquiera de adorno aparecían. Hoy, por primera vez en la historia, el currículo del Bachillerato va a incluir a ocho filósofas, entre ellas Hipatia de Alejandría, Hanna Arendt o María Zambrano. Mujeres que pensaban y que existían, y ya saben lo que dijo Descartes: "Pienso, luego existo". Lo que se le olvidó decir es que, si no te nombran, por mucho que pienses, no existes. "Lo que no se nombra, no existe", dijo George Steiner.

Un pequeño avance educativo que espero que solo sea el germen y conlleve más cambios en el resto de las materias. Deleuze decía que la principal tarea de la filosofía es crear conceptos en torno a problemas vigentes. Y para vigencia, la desigualdad. Hanna Arendt sostenía que el espacio público es donde se despliegan "los iguales". Quizá si la hubiésemos estudiado antes seríamos más conscientes. Lo siguiente es que Virginia Woolf sea lectura obligatoria: "Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si desea escribir ficción". Aunque para reescribir la historia de la filosofía se ha necesitado un poco más que eso, tres leyes educativas en el medio.