Los mismos perros con distintos filtros

Estoy viendo la serie The Crown, un clásico sobre la historia de la Corona británica durante el reinado de Isabel II. Se remonta 96 años atrás y puede parecer el pasado más lejano y carca, pero verla es ver el mundo de hoy, purita actualidad.

Empezamos por el tema de la monarquía. En un momento de la serie el primer ministro Churchill le dice a la reina: “Majestad, nunca les deje ver a la mujer que lleva dentro, muestre solo a la reina, porque cuando el pueblo deja de ver la divinidad y ve lo mundano, se acaba la monarquía”, una frase tan real, nunca mejor dicho, que hoy tenemos la polémica servida delante de nuestras narices.

En otro de los capítulos se aborda lo que ocurrió con el Canal de Suez en 1956, hasta entonces controlado por Inglaterra. Los egipcios lo nacionalizaron, denunciando el imperialismo británico y les dejaron sin suministro de petróleo. Sólo hay que echar un vistazo a los periódicos para comprobar que la crisis energética y la guerra entre Oriente y Occidente sigue más viva que nunca, por no hablar del debate del colonialismo.

En otro capítulo, la reina Isabel II tiene que decidir si da el beneplácito a la boda de su hermana con un hombre divorciado, un insulto a la institución de la Iglesia. La reina se reunió con representantes de la Iglesia y se pronunciaron en contra. No hace mucho, hemos sido testigos en los informativos de la reunión de Yolanda Díaz con el Papa. A mí me pueden decir lo que quieran, que hoy somos mucho más modernos, que llevamos escote, tenemos internet, móvil y nos divorciamos a cascoporro, pero el mundo no ha cambiado tanto. Los mismos debates con distintos collares, los mismos perros en otras pantallas, a color y con más filtros.