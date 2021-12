Héroes por un día

“¿Por qué no recojo yo al niño? ¿crees que no soy capaz de conducir?”, es la frase que dice Gari, el personaje con discapacidad que interpreta Enric Auquer en la serie Vida perfecta, cuya segunda temporada se acaba de estrenar. Quiere ejercer de padre y se siente capacitado para ello. Un guion que visibiliza, entre otras muchas, una realidad, la de las personas con discapacidad y en este caso concreto, la lucha de Gari contra el paternalismo, la condescendencia y las barreras que pone esta sociedad a las personas que, como él, padecen una diversidad funcional.

Este viernes es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Y aunque algunos piensen que esto de los días es algo inútil, lo cierto es que visibiliza muchas realidades que quedan opacadas en el día a día porque no las padece la inmensa mayoría, y ya saben, si a mí no me toca, no existe, si no se nombra, no existe.

Marvel acaba de estrenar su última película, Eternals, donde la heroína protagonista es sorda, y no solo su personaje, sino también la actriz que lo interpreta. Desde que se anunció, miles de personas se han interesado en aprender el lenguaje de signos. Un avance maravilloso, pero si los superhéroes siguen llevando máscaras es imposible leer los labios.

Decir que todos somos capaces de todo, que somos héroes, me parece una irresponsabilidad, y sobre todo una mentira. Ser conscientes de que existen otras realidades, trabajar por la inclusión y derribar obstáculos, es el camino. Avancemos de verdad, quitémonos las máscaras y destruyamos las barreras, dejemos de hacer oídos sordos a una realidad que en España padecen más de tres millones de personas.