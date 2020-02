Autogobierno, memoria y derechos para no volver atrás

Hace 40 años, Andalucía celebró el referéndum que dio el ‘sí’ a su autonomía. En 1977, tres años antes, el pueblo andaluz retomaba el proceso hacia su autogobierno, tras ser interrumpido por la dictadura franquista que impidió que los y las andaluzas avanzaran en derechos y libertades.

El 4 de diciembre de ese año, las calles se inundaron de manifestaciones multitudinarias demandando que la Constitución reconociese a nuestra tierra, como a Cataluña, País Vasco y Galicia, su nacionalidad histórica. Finalmente, el 28 de febrero de 1980, Andalucía accedía a la autonomía por la vía del artículo 151 gracias a quienes no se resignaron. Todo esto nos recuerda que, tal y como señala el profesor Pérez Royo, “una estructura del Estado que no sea aceptable para el conjunto de las nacionalidades y regiones, no puede imponerse”.

"El pueblo andaluz debe defender los derechos conquistados y liderar el avance hacia una sociedad profundamente democrática"

Hoy Andalucía lidera las tasas de desempleo y desigualdad. El actual gobierno de ultraderecha ha provocado un alarmante retroceso social. La negación de las violencias machistas y el fin de la financiación de 241 proyectos feministas suponen un ataque frontal a las mujeres. Además, vemos como, día a día, aumentan las listas de espera en sanidad, se recortan las políticas de empleo y se bajan los impuestos a las grandes fortunas en detrimento de las infraestructuras y los servicios públicos.

Ante este retroceso con el que amenaza la ultraderecha, el pueblo andaluz debe defender los derechos conquistados y liderar el avance hacia una sociedad profundamente democrática basada en la solidaridad entre territorios y la justicia social. Ya lo decía Blas Infante: “La única manera de fraternidad es la práctica de la tolerancia”.