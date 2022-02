Libre y seguro a la vez

Madrid es una de las capitales más seguras de toda Europa. No es simplemente una opinión, es un hecho fácilmente demostrable cuando uno se para a comprobar los datos. Tenemos la gran fortuna de poder disfrutar de una región cosmopolita, abierta, diversa y, por encima de todo, libre. Una región que abre sus puertas a todo aquel que quiera labrarse un camino y en la que, precisamente, uno puede sentirse cómodo y seguro.

Eso sí, que Madrid sea segura no puede llevarnos, ni mucho menos, al conformismo ni a aceptar hechos que en una sociedad libre y en un Estado de derecho no se pueden tolerar. Para que nuestra Comunidad siga siendo libre y segura hemos de cuidar a quienes arriesgan su vida por la nuestra, aquellos que velan por nosotros y nos protegen a diario. No podemos tener en Madrid una delegada del Gobierno más pendiente de ser la delegada de Sánchez en Madrid que de los problemas que se están viviendo en nuestras calles.

Han pasado varios meses desde la última reunión en que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le pidiera a la delegada de Sánchez un refuerzo extra de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para poder apoyar en condiciones las labores que desarrollan las distintas policías locales de la región. Madrid no tiene competencias en seguridad, pero sí tiene un Gobierno preocupado por todo lo que afecta a los madrileños.

Desgraciadamente, el Gobierno de Sánchez está a todo lo contrario. Un gobierno más preocupado de la propaganda que de la realidad, más preocupado del relato que de la verdad. Un gobierno que no solamente castiga y abandona a su capital, sino que lo hace también con los miles de policías de nuestra región cuando les deja atados de pies y manos y absolutamente indefensos con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Sánchez y su enviada deben actuar, asumiendo sus competencias ya, para evitar que Madrid se convierta en el paraíso de la inseguridad. Porque la seguridad garantiza la libertad, garantiza que podamos seguir siendo esa región atractiva. Ese lugar en el mundo en el que sentirse libre y seguro a la vez.