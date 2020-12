Los buscadores de las ONG

Están ahí, en las calles y plazas más frecuentadas de nuestras ciudades y pueblos. Acostumbran a llevar como escarapela una credencial plastificada colgando del cuello y una carpeta entre las manos. Algunos lucen un chaleco identificativo con siglas en el dorso.

-¿Me permite una pregunta?- suelen exclamar educadamente. Y, antes de que el interpelado tenga oportunidad de responder, un torrente de consideraciones y mensajes fluye de sus labios.

Estos chicos y chicas jóvenes que nos salen al paso -por lo general estudiantes- son los buscadores urbanos de la solidaridad. Trabajan para muchas ONG pidiendo a los viandantes ayuda solidaria. Médicos sin Fronteras, ACNUR, Oxam, etc. depositan en ellos su confianza. Sus responsables les animan a hacer socios colaboradores o, en su defecto, solicitar ayudas y fondos.

Algunos transeúntes los esquivan cambiando de rumbo; otros, hay muy buena gente en nuestro país, escuchan atentamente las explicaciones de estos muchachos y acceden a colaborar. ¡Bravo! Unos metros más allá otra entidad solidaria, y otros buscadores, también solicitan una aportación con argumentos similares a los anteriores.

Y es que, desgraciadamente, estamos rodeados de tantos problemas humanitarios que precisan solución que no damos abasto. Nuestros esfuerzos individuales no pueden con todo. Cierto, pero no está de más atender, en la medida de nuestras posibilidades, algunas de sus peticiones. ¿Por qué no estrenar el 2021 con un propósito solidario?