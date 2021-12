La lección de 'Tu cara me suena' frente a otros talent shows

El escenario de 'Tu cara me suena' tiene muchas puertas. El ascensor llamado clonador, la pantalla que se abre en tres huecos, un pórtico por el lateral derecho... Porque el buen decorado de televisión es el que se planifica con entradas y salidas para facilitar que en las grabaciones sucedan todo tipo de situaciones. Sin embargo, es paradójico como en la televisión de hoy se suele olvidar la construcción de escenografías con características puertas (compuertas, ventanas, pasadizos secretos...) para potenciar la historia a contar en cada formato. Da igual que sea un magacín, un Telediario o un espectáculo.

'Tu cara me suena' sí tiene muchas puertas. Coloristas puertas. Pero, además de tener la puerta, hay que saber utilizarla. Y ahí estriba una de las diferencias claras entre el formato de imitadores y otros talents shows: el tratamiento de su contenido se presenta con honestidad al espectador. ¿Qué quiere decir esto?

Mientras otros programas plantean su emoción con cierta condescendencia con el público e incluso con sus participantes cuando son anónimos, 'Tu cara me suena' habla a la audiencia con la inteligencia que merece. Lo que propicia que el programa transmita esa verdad de espectáculo imaginativo e imprevisible porque no se queda en la mal entendida historia de superación personal, la pronosticable lágrima fácil o el forzado enfrentamiento entre concursante y jurado.

El programa no escarba, busca más ser una reunión de amigos. Así puede aparecer irrumpir e interrumpir cualquier personaje por esas puertas del plató sin desconfiar en si el público lo entenderá. O lo que es lo mismo: no hay que sobreexplicar nada, ni siquiera el programa necesita cebos para vender con exageración quién entrará por la puerta. El buen guion es el que deja fluir sus tramas construyendo un transparente vínculo de complicidad con tu audiencia que te permite todo.

'"Tu cara me suena' representa la televisión que nos hizo amar tanto la televisión"

En definitiva, no se tutela al espectador. Directamente se juega con él de tú a tú. Intentando sorprender no sólo con imitaciones que buscan cierta excelencia, ya sea musical o cómica (o las dos cosas juntas), sobre todo poniendo a jueces, presentador, concursantes y espectador al mismo nivel. No hay que forzar polémicas, no hay que indagar en sollozos, no se mira por encima del hombro con superioridad indulgente. Sólo hay que conectarnos a través del atrevimiento a la creatividad que despierta la ingenuidad más transparente de audiencia y sus protagonistas. Claro, este nivel imaginativo es más difícil de conseguir que provocar una pelea o caer en el sentimentalismo condescendiente, pero por eso mismo 'Tu cara me suena' no es previsible y trasciende con sus canciones, travesuras, luces de colores y sus muchas puertas hacia lo inesperado de esa magia de la imaginación que representa a la televisión que nos hizo amar tanto la televisión.