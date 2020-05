"Poner el estado de alarma es una decisión de extraordinaria gravedad; es sano rendir cuentas cada 15 días en el Congreso". La frase no la dijo Abascal, ni tampoco una visionaria Arrimadas. Lo afirmó Sánchez hace apenas seis semanas, cuando garantizó a todos que no dejaría de ir al Congreso cada 15 días si mantenía esta situación anómala. Aunque sea porque los números no dan, mejor cumplir y no crear un peligroso precedente.