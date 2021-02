Mentir y engañar

Para que nos entendamos, diccionario de la RAE, “mentir: decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa”. Engañar: “hacer creer a alguien que algo falso es verdadero”.

Traigo a colación estos dos verbos porque estamos en campaña electoral y hay candidatos/candidaturas que constantemente mienten y engañan, evidentemente, a sabiendas.

Uno, mejor dicho, una de las que deberían figurar en el “Hall of Fame” es Laura Borràs, la candidata de Puigdemont, pero, en realidad, es la estrategia de la candidatura. Para los de Junts la experiencia, lo vivido, es un estorbo y no sirve para aprender nada de nada. El objetivo es claro: ganar, sea como sea, pero ganar. ¿Los fines justifican los medios? En este caso, sin duda, sí.

Borràs dice que el compromiso de su candidatura de activar la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), si el independentismo supera el 50% de los votos o el 50% de los escaños del Parlament, no quiere decir levantarla. ¡Vaya! ¿Qué quiere decir entonces? Lo que no pueden decir porque toda su estrategia se basa en la manipulación sentimental y en el engaño: (utilizo sus palabras) “... que cuando lo hagamos, hagámoslo con toda la fuerza para no tener que recular”. ¿Y cuándo será eso? ¡Ah!, amigos, eso no importa, lo importante es hacer creer que los de Junts son los de la confrontación inteligente, los valientes. Los otros, los independentistas de toda la vida, los de ERC, son para Waterloo gente rara, que pacta y quiere hacer política. Mala gente, vaya.