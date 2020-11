Sí, al fin algo positivo en este nefasto 2020: el psicópata y maleante Donald Trump ya no continuará atizando el odio, el resentimiento y socavando la convivencia.

A alguno de ustedes les podrá parecer excesivo que le diga psicópata y maleante a Trump. Pues les tengo que confesar algo: me quedo corto.

The New Yorker publicaba el otro día un artículo con un titular escalofriante: “La democracia americana ha sobrevivido a Trump”.

Y es así. El maleante Trump intentó, intenta e intentará hasta el último momento minar lo más sagrado en democracia: el voto. Es un tahúr, y los tahúres no saben perder.

El daño que ha hecho este personaje a la sociedad norteamericana y al mundo es enorme, un daño que Biden y Harris no conseguirán reparar enseguida. No se puede olvidar que a Trump le han votado 70 millones de personas. Cuando en enero deje la presidencia, le espera la justicia, que podría condenarle a prisión por tropecientos delitos.

Con todo, el tema Trump no se puede liquidar solo con decir lo que es por muy grave que sea. No. Uno tiene que preguntarse por qué, y a pesar de su actuación tan negligente con la pandemia, que ha causado hasta ahora casi 300 mil muertes en USA, 70 millones de personas le han votado. Tenemos que preguntarnos por qué, a veces, somos capaces de creernos que la Tierra es plana y que el mundo está dirigido por los illuminati. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y pronto, porque el populismo no ha muerto con Trump ni morirá, ya sea de derechas o de izquierdas.