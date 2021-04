Hay que votar, haya empate o no

La encuesta del CIS sobre las elecciones de la Comunidad de Madrid puso nerviosos a todos. A unos porque no les daban los números, a otros porque se quedan fuera y a los más porque, entre lo que aspiraban lograr y lo que esta encuesta les pronostica, les faltan votos y escaños.

Pero es curioso, el mensaje que lanzaron todos, sin excepción, es que "hay partido" y que "hay que ir a votar". Y me llama la atención que el aliciente para acudir a votar el 4 de mayo y en cualquier otra elección sea únicamente el de que ganen los tuyos, el de lograr vencer la balanza, evitar que el contrincante te supere. Me sorprende porque, en parte, es el mensaje equivocado que desde la política nos lanzan una y otra vez y que provoca el error de todo lo demás.

Hay mucha gente a la que se le han quitado las ganas de decidir su futuro a través de la política, hay hartazgo

Ir a votar siempre es la mejor opción, votes a quien votes. Es tu derecho y casi, casi diría que tu obligación si luego quieres pedir explicaciones o quieres alzar la voz para quejarte de lo que está pasando. En este país no se pudo votar durante muchos años y lograr colocar de nuevo las urnas fue un triunfo que no debemos olvidar. Así que, ir a votar, sí o sí, es la mejor de las opciones. Aunque creas que nadie te representa, aunque te dé pereza infinita la batalla de partidos. Quedarse en casa es la derrota de todo lo conseguido y el triunfo de lo que detestas.

Entiendo que hay mucha gente a la que se le han quitado las ganas de decidir su futuro a través de la política, que hay hartazgo, desapego, desilusión y mucho, mucho hastío por ver que, al final, la política es ineficaz cuando más la necesitamos. Lo entiendo. Pero esto es, de momento, lo que tenemos y, sinceramente, cualquier otra opción me parece mucho más peligrosa.

No hace falta más que mirar más allá: en Rusia lo de ir a las urnas se ha convertido casi en un chiste, con un Putin que acaba de asegurarse permanecer en el poder hasta el año 2036, ¡2036! Suena a broma: Putin tiene 68 años, así que no solo quiere perpetuarse en el poder, también ha debido de hacer un pacto para querer ser inmortal.

Los partidos no saben entender lo que los ciudadanos votan: si están divididos, deberán trabajar para unirse

La foto que dejó esa encuesta del CIS habla de empate. Y es ahí donde los partidos se agarran para animar a ir a votar: "Hay que desempatar". Bueno. O no. Fíjense en Israel. Llevan cinco generales en dos años, cinco veces les han pedido a los israelíes que vayan a votar a ver si el resultado les ayuda a formar gobierno y el resultado, voto arriba voto abajo, es muy parecido.

El problema está en que los partidos no saben entender lo que los ciudadanos votan: si están divididos, deberán trabajar para unirse y buscar consensos. Ahí está la clave. La del CIS y la de cualquier otra encuesta. No hay una única y mayoritaria forma de ver y entender este mundo. Hay muchas, y diferentes. Y el reto está en hacerlas todas compatibles, así que entiéndanse, hablen y si es necesario pacten. Y nosotros sí, vayamos a votar. Haya empate o no.