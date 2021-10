Puedo prometer y prometo

Aunque la frase tiene copyright lleva camino de robársela a su creador. Pero al contrario de lo que le ocurría a Adolfo Suárez, eran otros tiempos, a Pedro Sánchez no parece importarle demasiado incumplir lo prometido. Y lo más sorprendente en su caso es el hecho de que en la mayoría de las ocasiones ya sabe de antemano dónde van a ir a parar sus promesas. Como lo considero un hombre listo no queda otra que atribuir su pasión por vender motos imposibles a una simple estrategia política personal; ni de Gobierno ni de partido, solo personal. González y Zapatero jamás llegaron a tanto, no sé si por falta de atrevimiento por el qué hubieran dicho o simplemente porque consideraron que no estaba bien.

No es raro, más bien lo contrario, que nuestra clase política, sea del color que se sea, incumpla sus promesas de todo tipo: electorales y de temporada. Por desgracia, los ciudadanos ya lo tenemos asumido y lo triste es que ni tan siquiera nos indignamos. Es verdad que Sánchez está muy por encima de la media, pero también lo es que habría sido igualmente presidente y se hubiera mantenido en el cargo sin prometer lo prometido o prometiendo justo lo contrario. Casi siempre votamos tapándonos la nariz.

De sus promesas electorales de 2019 ya no hablamos aunque sigan provocando insomnio. Las de temporada, sin embargo, están aquí y ahora, y es especialmente doloroso anunciar a la vez los recortes del recibo de la luz y de los beneficios de las eléctricas y fracasar en ambos; o jugar con el globo sonda de la descentralización de la Administración sin decir que esto obligaría a los trabajadores a cambiar de ciudad, de comunidad y por supuesto de vida por aquello de castigar a Madrid; o que con la gallina de los huevos de oro de los nuevos Presupuestos se acabarán todos nuestros males y los de nuestros descendientes hasta 2023. Puedo prometer…