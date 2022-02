A mi hijo no le pasa eso

Cada ciertos años un parricidio tambalea los cimientos generacionales y sitúa a una familia destrozada en el ojo del huracán mediático: una reacción que se copia, casi sin variaciones, de década en década. Resumimos la complejidad del crimen en un detalle suelto que se prende en la memoria (fue por la wifi, le prohibieron salir), aparece un hobbie que encarna la deriva actual de los jóvenes (el manga, los videojuegos, una lectura concreta). Poco o nada se explica de patologías o circunstancias concretas. Si emerge la psicopatía, caso cerrado. En lo que se refiere al uso de tópicos, podríamos estar en 2001 hablando del asesino de la catana: la metáfora perfecta de la incomprensión entre generaciones, de las sospechas proyectadas sobre los adolescentes..

El crimen me encuentra en plena gira de animación a la lectura por institutos. Hablo con muchos chicos y muchachas que me describen abiertamente su sufrimiento psicológico, que necesitan referentes y que no les demonicen ni asocien su enfermedad mental al crimen ni a la agresión: y, sin embargo, los responsables editoriales y los profesores me indican que no gaste fuerzas en escribir sobre esos temas. La mayoría de los padres rechazan que en el instituto se lean libros que traten sobre salud mental. Demasiado oscuros, siniestros. Hablemos de otras cosas. A sus hijos no les va a ocurrir eso. Quizás sea más cómodo centrarse únicamente en los desastres. Si solo nos fijamos en el horror extremo, en lo incomprensible, silenciamos lo que ocurre a diario. Y quizás no eso, pero a los hijos les pasan cosas. Vaya si les pasan cosas.