Y ya van 7...

Siete años han pasado ya desde la primera vez que pisé la redacción de este periódico. Años de confianza, amistad, trabajo y de buenos momentos que me han dado un montón de cosas bonitas. ¡Y las que nos quedan!

Era abril y Eurovisión estaba a la vuelta de la esquina. Mi primer trabajo como periodista de 20minutos fue como corresponsal en Dinamarca para cubrir el Festival de Eurovisión. Hasta ese momento era un periodista que amaba el festival y que lo seguía, comentaba y disfrutaba desde casa pero en 2014, el triunfo de Conchita Wurst lo vi con mis propios ojos desde Copenhague. Nervios, decenas de entrevistas, vídeos editados a contra reloj para que llegasen lo antes posible y muchas muchas ganas de hacerlo bien y de que mi trabajo gustase.

A la vuela, llegó la propuesta: un blog. ¿Podía haber algo mejor? Obviamente, no. Fue en octubre de ese mismo año cuando publiqué por primera vez en el blog. ¿Damos la nota?, se titulaba el primer post haciendo referencia al título que le puse a mi bitácora, y vaya si la hemos dado. Con un toque ácido, a veces demasiado, y mucha cara dura, llevo ya unos cuantos textos comentando las andanzas de las estrellas de la música.

Mentiría si dijese que, en ocasiones, no es duro, faltaría a la verdad si no comentase que hay días que son tremendamente aburridos musicalmente (y más en época de pandemia) y que busco sacar la puntilla y el toque de humor de donde, a veces, no lo hay. También os estaría engañando si no contase que alguna que otra vez me he asustado un poco. (Lenny Kravitz se enfadó mucho conmigo en una ocasión y hasta me mandó un burofax).

Pero todo esto es el periodismo actual, es la magia de los blogs y forma parte de la pasión con la que hago mi trabajo. Compañeros y lectores, gracias por 7 años a vuestro lado. ¡A por 7 años más!