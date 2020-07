El talentazo de Jorge Javier

La semana pasada en este mismo espacio escribí sobre famosos que pretendiendo convertirse en cantantes no hacían otra cosa más allá de dar el cante: Gianmarco, Sofía Suescun… En esta ocasión la columna del viernes suena bastante diferente.

¿Recordáis aquellos míticos programas navideños tan populares durante la década de los años noventa en los que los famosos berreaban las canciones del momento? Atrás ha quedado Telepasión y más anclado quedará en un futuro cuando nuestro país permita a los presentadores cantar o actuar. Teniendo a gente como Chenoa, Mónica Naranjo o Ricky Merino en la música y la tele, me sigue pareciendo de traca que en nuestro país (casi) te obliguen a centrar tu carrera en una única disciplina. ¿Espabilaremos?

"Es de agradecer que Jorge Javier se haya cultivado en esto del canto"

Uno de estos artistas polivalentes es Jorge Javier Vázquez: el presentador se encuentra en su mejor momento profesional. Lo presenta todo porque sabe hacerlo y porque puede, pero es que además en los escenarios da rienda suelta a su pasión como cantante y lo hace bastante bien.

Tesón, trabajo y disciplina podrían ser las claves de un éxito que va más allá de su encomiable labor en los platós. No sé si lo habéis visto en La última cena, pero en el talent show culinario de la noche de los viernes en Telecinco, Jorge Javier comienza el programa cantando y dando lo mejor de sí mismo. ¡Puro espectáculo!

Podrá gustar o no, pero es de agradecer que Jorge Javier se haya preparado, que se haya cultivado en esto del canto y que cuando coge un micrófono lo haga para interpretar (que no solo cantar) de una manera más que digna.

Y si queréis saber a lo que me refiero, esta noche no os perdáis su programa porque he tenido la oportunidad de escucharle cantando la canción de hoy y… ¡que tiemble Tiziano Ferro!