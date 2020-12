Por fin es Navidad

Año raro, complejo, diferente, complicado, pandémico, inesperado y sobre todo… ¡acabado!

Por fin decimos adiós a un año que nos ha roto los esquemas, a una época de nuestras vidas que, aunque aún no ha pasado, ya queremos olvidar, a un momento en el que la música también se ha visto tocada y alterada. ¿Quién podía esperar que en 2020 las nuevas canciones de Pablo Alborán no funcionaran tan bien como hasta ahora? ¿Quién imaginaría que Miguel Bosé se convertiría en un meme andante a costa de sus teorías conspiranoicas?

2020 nos ha cambiado a todos: ha cambiado la manera de hacer conciertos, aniquilado los bailes en discotecas, alterado la manera de escuchar música, y hasta la música que escuchamos. ¿Es cosa mía o este año ha habido menos ‘latineo’?

Lo latino sigue reinando en el mundo, pero de un modo distinto: los artistas hispanos nos han sorprendido con producciones más elaboradas y honestas: Alborán nos ha regalado sus vértigos en un disco 100% experimental, Ricky Martin ha pausado el lanzamiento del álbum que tenía previsto y ha creado canciones de cero para plasmar en ellas lo que verdaderamente siente en estos momentos, cantantes como Prince Royce o Camilo están volviendo a jugar con ritmos más tradicionales y astros como Marc Anthony y Daddy Yankee se están reinventando en un momento en el que ya no todo es reguetón.

¿Qué me dicen de las canciones de Navidad? Robbie Williams publica un villancico más que oportuno, el triunfo Joan Garrido se anima con un arriesgado primer trabajo discográfico de canciones navideñas y Mariah Carey vuelve a arrasar en las listas mundiales con su All I Want For Christmas. Igual que en primavera necesitábamos de himnos que nos hiciesen resistir, ahora deseamos más campanillas que nunca. Brindemos por un 2021 que suene diferente. Feliz Navidad.