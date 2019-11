La música educa

Recuerdo perfectamente una tarde de primavera en la que en la madrileña Plaza del Dos de Mayo escuché a un grupo de jóvenes, de unos 10 o 12 años, cantar a gritos la canción Mayores de Becky G. La letra dice: "A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores...". Y más tarde continúa con: "A mí gustan más grandes...". ¿Qué queréis que os diga? Aunque sea un juego de palabras, no me pareció bonito escuchar a niños cantando esto. Y es que pienso que la música para los más pequeños es algo fundamental. Creo que juega un papel básico en la educación, y estoy convencido de que debería estar aún más presente en todo el proceso educativo.

No soy un experto en educación, pero me gustaría compartir mis pensamientos con vosotros. Desde muy pequeño he escuchado música. En mi casa no son de comprar discos, ni mucho menos de cantar o bailar, pero por alguna extraña razón yo siempre he estado pegado a un walkman, un discman, un MP3 o lo que sea. En lo que a mi educación se refiere, mis profesores y, sobre todo, mis padres, han hecho un trabajo de matrícula de honor, pero la música también ha estado muy presente.

Con las letras de mis canciones favoritas he forjado mi personalidad, he conocido sensaciones y sentimientos, lo que es el feminismo y la igualdad... Y, por supuesto, también me he entretenido.

¿Qué música escuchan los niños ahora? ¿Solo CantaJuegos y bandas sonoras de Disney? Por supuesto que no, hay mucho más. Existen cientos de canciones con las que podemos apoyar la educación. Os invito a hacerlo. Escuchad lo que tienen que decir y buscad entre sus mensajes amuletos para vuestras vidas. A mí me ha funcionado.

Ahora que se ha estrenado Frozen II y que millones de niños van a corear sus canciones en todo el mundo, prestad atención a lo que la película tiene que decir. Seguro que, aun siendo adultos, tenemos algo que aprender.