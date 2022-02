¡Qué viral es esto! ¡Se ha viralizado! ¿Cuántas veces hemos escuchado estas expresiones? Ahora, en tiempos de pandemia, donde lo viral está más de moda que nunca, pienso sobre la cantidad, la calidad y el significado de una canción, expresión artística o comentario viralizado.

El fenómeno de lo viral suena novedoso, pero no lo es. Recuerdo perfectamente las modas de cuando era pequeño: tan pronto nos pasábamos una semana jugando con las pegajosas manos locas, como la siguiente arrasábamos con los zancos de todas las tiendas, las peonzas o los tazos de Pokémon. Con la música ocurría lo mismo. Si se ponían de moda los Backstreet Boys, las Spice o Bom Bom Chip, los escuchábamos sin parar. Nos grabábamos los cassettes los unos a los otros, nos aprendíamos las coreografías rebobinando sin parar los VHS y comprábamos todas las revistas en las que salían. Y las prohibidas cintas del Chivi… ¿Os acordáis? ¡Eran éxitos virales!

"Niños de 6 años corean 'a mí me gustan mayores' ¿Qué pasa con lo viral? ¿Se nos ha ido de las manos?"

Llegó internet y lo cambió todo. El primer vídeo viral fue el de un chavalín peleando a lo Star Wars. Le hicieron bullying hasta la extenuación. Una de las canciones que más circularon y se escucharon (hasta en formato politono) fue la de Ponte el cinturón de Factor X. No se hizo famosa por su calidad artística o musical. Era viral porque nos reíamos de ella.

Imágenes de caídas de famosos que corren como la pólvora, vídeos de peleas entre Bob Esponja y Hello Kitty, canciones que hacen que los niños de 6 años coreen "a mí me gustan mayores" mientras juegan en el recreo a El juego del calamar... ¿Qué pasa con lo viral? ¿Se nos ha ido de las manos?

Me gustan las tendencias, los éxitos mainstream y lo viral, pero no estaría de más si nos fijáramos un poquito más en las cosas que compartimos en nuestras redes, en nuestros grupos de WhatsApp, etc. Viralicemos lo bueno, que hay mucho.