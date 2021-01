Escuchar música con la nariz tapada

¿Cómo de condicionado está nuestro voto por lo que dicen las persona a las que admiramos?

Acabo de leer que Lady Gaga y Jennifer Lopez serán las encargadas de ponerle música al acto en el que Joe Biden y Kamala Harris serán investidos como presidente y vicepresidenta de los Estados Unidos de América. La noticia no me sorprende en absoluto, y menos viniendo de dos artistas tan comprometidas con la igualdad como ellas y con sus orígenes fuera de las fronteras de Estados Unidos, pero he pensado ¿qué pasará ahora con todos esos fans que tienen y que han votado a Donald Trump?

En América no lo tengo demasiado claro pero pienso que en España este tipo de posicionamientos no afectarían demasiado a las ventas de entradas de conciertos. Desde la época en la que Norma Duval acudía a hacer campaña junto a José María Aznar, no veíamos a los artistas mojándose tanto con la política como lo hacen en la actualidad.

En nuestro país no se estila lo de acudir a un mitin para cantar (excepto si eres Marta Sánchez con el himno nacional) pero son muchos los cantantes que han discrepado públicamente con los programas electorales de algunos partidos: Desde Rosalía a Blas Cantó, varios artistas han alzado su voz defendiendo sus creencias y dejando claras sus líneas rojas políticas. Lo que me sorprende es que, generalmente, nuestros músicos se posicionan en contra, pero no a favor.

La música nos despierta emociones y las emociones se usan continuamente para vendernos productos. Si no hacemos más música electoralista quizás sea porque aún no hemos entendido que la política también es espectáculo y que a través de la música también se puede calar hondo.

¿Serías capaz de soportar que tu cantante favorito hiciese campaña para un político que no defiende tus ideales?