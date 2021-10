¡Como un niño!

Hoy voy a escribir sobre algo muy público, pero desde una manera muy personal. Hoy voy a abrir mi corazón y voy a dar gracias por todo lo que viene. Les voy a hablar de mi trabajo y de un estreno que me tiene emocionado y muy nervioso.

El próximo lunes, a las 20.20 h en Boing (el canal infantil de Mediaset), se estrenará la nueva temporada de La casa de los retos, el programa familiar que presento desde hace ya más de un año y que me está regalando muchos momentos de alegría.

Siempre he soñado con poder trabajar en la tele, con hacer música, con cantar y con escribir. También soñaba con ser un niño grande, con volar como Peter Pan y con hacer mis sueños realidad. Hoy, siento más que nunca que ese niño debería estar tan orgulloso de mí como yo lo estoy de él.

El camino no es fácil: hay que estudiar mucho, trabajar muy duro y soportar con dignidad y sin desfallecer los noes que durante años vas acumulando, pero… ¡merece la pena!

La casa de los retos no solo es un programa de televisión: es mi reencuentro con el pasado, es volver a lo más básico para disfrutar como nunca del presente, es una reconexión con mi parte más alocada y también con la más familiar. Porque… ¡qué importante es jugar en familia y disfrutar con los tuyos!

Es un concurso lleno de valores, de esos que parece que se han perdido, un regalo y una oportunidad para hacer feliz a un montón de gente que es nuestro futuro. Es un programa de retos, con juegos, emoción, huevos estrellados en la cabeza, mucho pringue y sobre todo mucho amor por lo que se hace.

En esta ocasión, además, me he reconciliado con la música y he compuesto e interpretado para el programa la canción de su cabecera. Agradecido, emocionado y deseando haceros felices también en la tele. ¡Os espero el lunes!