Yo, que soy de los que defienden la música con mensaje, estoy encantado cada vez que escucho un nuevo tema con algo que decir y cada vez que veo a una artista dar una entrevista en la que va mucho más allá de promocionar su disco. Esta semana he reflexionado sobre este tema y he llegado a la conclusión de que o bien nos faltan referentes femeninos en la música española o nos faltan mensajes.

El pasado domingo tuve el tremendo privilegio de poder asistir en Valencia a un recital de piano y voz en el que Mónica Naranjo repasó cada uno de los temas de su disco Minage, un homenaje a la artista italiana Mina que acabó convirtiéndose en una pieza indispensable para la memoria musical de miles de jóvenes. Entre canción y canción varios fans contaban en vídeo por qué ese disco fue tan importante para ellos y había una conclusión en común: tenía mensaje. Y lo mismo me ocurrió a mí con ese disco o con los de las Spice: tenían mensaje.

"Menos reguetón y más referentes"

Cuando eres un joven provinciano lleno de preguntas y llegan estas imponentes señoras llenas de fuerza para cantarte diciéndote que está bien ser como eres y que puedes conseguir todo lo que te propongas, te aferras a ello y lo conviertes en tu religión.

¿Cuáles son los referentes actuales? ¿Los que cantan "a mí me gustan mayores" o los de "no te diré quién, pero llorando por mí te vieron"? Ojalá en nuestro país se hubiese hecho más caso a las que rapeaban eso de "estamos aquí, ¿qué es lo que pasa? Chicas al poder en la calle y en tu casa". Las Bellepop ganaron un concurso de chicas y formaron una girlband española con mensaje. Hoy, 18 años más tarde, han regresado con We represent, un tema de mujeres y para mujeres: un himno al que ojalá se le haga caso.

¿Qué sería de la música sin el poder de las chicas? ¿Qué sería del feminismo sin ídolos a las que seguir y mensajes en los que inspirarse? Menos reguetón y más referentes.