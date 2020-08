Leo Messi, ¿más que un club?

No se preocupe, usted tiene razón, exprese sus opiniones sin miramientos, pero con mascarilla. Todo es compatible cuando comparta su versión del -posible- adiós de Messi y elija a su culpable, pues todos lo son.

Porque no le faltarán argumentos cuando señale a la junta directiva azulgrana más nefasta de la historia, presidida por Bartomeu, que no ha dejado de colocar chinchetas en el trono del argentino: un día filtro a la prensa lo que cobras, en otro momento cuento secretos sobre tus formas dictatoriales en el vestuario y, ya de paso, te lo voy vaciando de amiguitos: Neymar, Valverde, Vidal, Suárez... No hay por donde coger la gestión de una junta que, a más inri, cada año subía el sueldo al argentino añadiendo una cláusula de libertad ¡gratuita! Una gestión empresarial de matrícula.

Pero también hay argumentos para que Messi no se vaya de rositas. A lo largo de estos 16 años de azulgrana, el argentino ha ido escalando por méritos propios hasta llegar a una cima nunca alcanzada por un futbolista: llegó un momento en que Leo se creyó más importante que el club, más valioso que este Barcelona, y exigió un equipo a su imagen y semejanza: fichajes, salidas, un entrenador a su gusto y una junta que siguiera sus instrucciones al compás, empezando por el aumento salarial cada 365 días, hasta cobrar los casi 100 millones que engordan su cuenta cada año y que a ver quien paga ahora. ¿Pep?

Y al final, Messi se ha hartado porque los de arriba no han sido capaces de satisfacer su deseo más primario: ganar. Es lícito que uno se quiera ir y los otros no quieran que se vaya si no hay mucho dinero de por medio, pero cerrar los mejores 16 años de la historia del club con un mísero papel administrativo y sin un pequeño adiós a quien tanto te quiso y adoró... no es manera. Sí, Messi es más que un jugador, pero el Barcelona también es más que un club... y más que Leo, incluso con estos incompetentes al mando. Una pena todo.