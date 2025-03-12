Olvídate de invertir en costosos zapateros con este truco viral que muestra cómo guardar el calzado ordenado por poco dinero

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Este producto es perfecto para las casas con poco espacio y resulta muy útil para almacenar los zapatos de forma efectiva.

Si tu objetivo es tener la casa en orden (¡y limpia!), las redes sociales siempre son fuente de inspiración para lograrlo. En ellas descubrimos trucos y soluciones muy prácticas para lograr este objetivo. Y es que casi todo lo que se viraliza en internet, se convierte en oro. Y, si no, que se lo digan a los Sony Angels.

La última propuesta que nos ha encantado tiene como objetivo organizar una de las pertenencias más problemáticas: los zapatos. Hemos probado con todo, desde cajas prácticas bajo la cama hasta muebles especiales. Y nada nos convence, sobre todo, porque disponemos de poco espacio.

Ha sido la influencer Aliénor (@alienorminuit) una de las que nos ha dado la solución que necesitamos: un botellero de vino. Gracias a este producto, conseguimos organizar los zapatos de forma sencilla y muy accesible, sin que esto suponga contar con un gran mueble en nuestro hogar.

La solución para organizar los zapatos

Este botellero tiene 12 estantes. Amazon

Este tipo de botellero verticales han sido la solución viral en redes para colocar los zapatos. De esta forma, igual que ocurre con las botellas, están accesibles y organizados. En este modelo de Amazon Basics cabrían un total de 6 pares, puesto que dispone de 12 estantes. Así, puede ser una solución para las casas con poco espacio.

La estructura de este modelo es robusta y sencilla, perfecta para cualquier hogar, independientemente de la decoración. Además, otro de sus puntos fuertes es que cabe en cualquier rincón, lo que ayuda a la organización en el hogar.

Así, se trata de una solución sencilla, asequible y perfecta para no tener que invertir en un mueble más grande ni tener que romperse la cabeza para reorganizar el armario una y otra vez.

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