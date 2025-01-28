La solución de almacenaje que triunfa en Lidl: un mueble dos en uno, por menos de 35 euros y con 10 litros de capacidad

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Conseguir el orden en casa es fundamental, pero, para ello, hay que contar con productos versátiles y que aseguren la buena organización.

Mantener la casa en orden, aunque es uno de los propósitos más repetidos en España, es todo un reto que requiere de mucho tiempo. Sin embargo, merece la pena realizar limpiezas generales que nos permitan, además de limpiar las zonas olvidadas del hogar, deshacernos de aquellas cosas que ya no usamos y ocupan sitio.

Además, esto permite incluir en el hogar algunas soluciones de almacenaje que prolongarán durante más tiempo la sensación de orden. Los carritos de cocina auxiliares o las perchas que aseguran la organización en el vestidor son algunas de ellas, aunque nuestras favoritas son las que son dos en uno que, además, contribuyen a evitar el ruido visual.

Encontrar estos muebles buenos, bonitos y baratos no es fácil, pero a veces pueden estar donde menos esperamos. De hecho, en Lidl hemos encontrado la solución perfecta... ¡y económica!

La solución de almacenaje barata que necesitas

Este banco de 6 cajones tiene una capacidad de 10 litros. Lidl

Este mueble a la venta en Lidl es un dos en uno muy práctico para colocar, por ejemplo, en la entrada de casa y que funcione como asiento para calzarse al tiempo que permite almacenar pertenencias en sus 6 compartimentos. La tapa extraíble es acolchada para que resulte cómoda, por lo que también puede funcionar como asiento auxiliar cuando sea necesario.

Cada uno de los cajones tiene una capacidad aproximada de 10 litros, lo que sin duda ofrece un gran almacenamiento para los objetos. También nos gusta por su fácil montaje. Está disponible en dos colores, negro y gris, para adaptarse a todos los estilos.

Cómo afecta una casa desordenada

Un vestidor nos ayuda a tener organizada la ropa. Freepik.

Más allá de la pérdida de tiempo que supone intentar encontrar lo que necesitamos en una casa desordenada, tener nuestras pertenencias fuera de lugar también afecta psicológicamente. De hecho, puede llegar a causar estrés y a disminuir la productividad. Al mismo tiempo, este desorden impide una limpieza en condiciones, pudiendo dar lugar a la proliferación de suciedad.

Por ello, es interesante invertir tiempo en organizar según nos interese todo nuestro hogar. Es recomendable ir fijándose pequeñas metas para no ser demasiado exigentes ni crearnos expectativas que no podamos alcanzar.

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