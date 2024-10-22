Dónde conseguir los Sonny Angels, la tendencia de TikTok que ha conquistado a famosas como Rosalía o Victoria Beckham

Rosalía es una de las famosas que ha caído rendida ante estas figuras.

De origen japonés, se trata de unos accesorios que, más allá de ser un juguete, son figuras de la suerte que también se pueden lucir como accesorio en la funda del móvil.

Tenemos claro que, lo que triunfa en TikTok, se convierte en tendencia global más allá de la red social. Más aún si conquista a famosas tan influyentes como Rosalía, nominada recientemente a los MTV EMAs, o Victoria Beckham. Esto es lo que ha pasado precisamente con los Sonny Angels, unas figuras de pequeños querubines que no dejan de ganar popularidad en España y que hemos visto lucir a ambas personalidades en la funda de sus móviles.

Estos juguetes originarios de Japón son mucho más que pequeños angelitos bebés con gorros en forma de fruta, animales o flores. Se trata de unas figuras de la suerte de apenas 7 centímetros que muchos han convertido en su amuleto y accesorio de moda, un complemento perfecto para cualquier fotografía. No son nuevos, puesto que llegaron al mercado hace 20 años de la mano del diseñador Toru Soeya, pero ha sido la Generación Z la que ha hecho que ahora se hayan convertido en un must have.

En concreto, es la versión Hipper la que más está dando que hablar, puesto que es la que se puede colocar apoyada en la funda del móvil y la que hemos visto a Rosalía y a Victoria Beckham. A la primera se lo vimos en una de sus últimas apariciones para presentar su sencillo Omega, que lanzó por todo lo alto en las Fiesta de la Mercé. En concreto, se trata del Sonny Angel Hippers Frutas Melón, una figurita con un gorrito de esta fruta veraniega. Por su parte, la ex Spice Girl se decantó por un querubín con gorrito de elefante que pudimos ver en sus historias de Instagram.

Rosalía y Victoria Beckham se suman a la moda de los Sonny Angels. Getty Images / Instagram

Dónde puedo encontrar los Sonny Angels

Existen más de 600 figuritas Sonny Angels para coleccionar, incluso con ediciones limitadas y colaboraciones, y encontrarlos ahora a precio reducido se ha convertido en todo un reto. Su popularidad ha incrementado su precio de venta y ha provocado que alcancen cifras altas en las webs de reventa y segunda mano. De hecho, en Amazon los precios oscilan entre los 30 y los 50 euros. Sin embargo, en Aliexpress todavía pueden encontrarse baratos.

Hay que decir, para quienes desconocían estos juguetes, que el factor sorpresa es esencial en la compra de estos productos. Tras elegir una serie determinada, los querubines llegan en un sobre sorpresa en la que se descubre el personaje que se esconde al abrirla- Así, este punto de emoción y misterio también es el responsable de la popularidad de estas figuras. Y es que nos devuelve a nuestra infancia cuando coleccionábamos cromos y otros juguetes.

Dónde se ponen los Sonny Angels

El modelo Hipper de estos querubines es el más popular en la actualidad, puesto que es el que permite colocarlo en la funda del móvil. Para ello, se sirve de un adhesivo que lleva en la parte delantera del pecho. Así lo lucen las famosas a las que se lo hemos visto llevar. Este formato también es apto para otras superficies como estanterías o, incluso, el espejo del coche.

Sin embargo, también está el modelo regular que tiene las funciones de una figurita decorativa al uso, puesto que basta con colocarlo en una superficie plana. También hay quien los lleva ahora en formato charm, colgado de bolsos o mochilas. Además, en la cuenta oficial de Instagram de Sonny Angels Usa, hemos visto cómo se ha diseñado un bolso especial para poder lucir (¡y llevar siempre encima!) tus Sonny Angels favoritos.

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