Esta silla de coche dura hasta los 12 años: está rebajada y te olvidas del problema por mucho tiempo

Hay sillas de coche evolutivas que se adaptan al niño, y que sirven desde que es bebé hasta que es casi adolescente.

Si tienes un niño, debes tener sí o sí una silla para el coche. En mi caso, sin ir más lejos, tengo una, y eso que ni tan siquiera tengo coche, pero cuando voy con algún amigo, cojo un taxi o simplemente hago uso de uno de carsharing, la necesito, y la voy a seguir necesitando durante muchos años.

Es por eso que las sillas "evolutivas" son una opción ideal, ya que sirven para todo el recorrido del niño prácticamente hasta que deja de ser obligatorio utilizarlas. Las hay de muchos tipos y ahora en Amazon hay varias que están rebajadísimas, como la Babify Onboard por solo 139 euros.

Hay otros modelos más minimalistas, como este de Britax que sirve a partir de 3,5 años, así que no te vale si lo que tienes es un bebé, pero desde luego es algo menos aparatosa para llevar en el maletero.

Silla de coche Babify Onboard (0-12 años) Esta silla se adapta a las necesidades del niño desde su nacimiento hasta que llega a medir 150 cm.

En todos los casos, como son pedidos que superan los 35 euros, el envío te sale gratis a cualquier parte de España, y da igual que no tengas cuenta Prime, porque a partir de esa cifra es la tienda la que asume todos los gastos.

Dicho esto, si tienes cuenta Prime sí que hay una ventaja fundamental, sobre todo si te corre cierta prisa, y es que estos usuarios tienen entrega de su pedido en 24 horas o menos en prácticamente cualquier zona.

Sistema isofix, imprescindible para mayor seguridad

Las llamadas sillas evolutivas se distinguen por su versatilidad, ofreciendo un sistema de adaptación progresiva que garantiza la máxima protección en cada etapa.

El sistema Isofix es una tecnología revolucionaria en seguridad vehicular que elimina la necesidad de asegurar la silla mediante cinturones tradicionales. Consiste en un método de anclaje directo entre la silla infantil y los puntos de fijación específicamente diseñados en los vehículos modernos.

Estos puntos de anclaje, generalmente ubicados entre el asiento y el respaldo de los asientos traseros, permiten una conexión rígida y precisa que reduce significativamente el margen de error en la instalación. A diferencia de los métodos tradicionales, el sistema Isofix minimiza la posibilidad de instalación incorrecta, que es uno de los principales riesgos en la seguridad infantil durante los desplazamientos.

Diseño giratorio y adaptable a cada etapa

La Babify Onboard destaca por su diseño de grupo 0+/1/2/3, lo que significa que cubre prácticamente toda la evolución del niño desde el nacimiento hasta los 12 años aproximadamente. En su configuración inicial, la silla se adapta para bebés recién nacidos, ofreciendo una posición casi horizontal que es crítica para la protección de la columna vertebral y la cabeza de los infantes.

Durante los primeros meses, el bebé viaja en una posición orientada hacia atrás, siguiendo las recomendaciones de seguridad más avanzadas que protegen especialmente el cuello y la cabeza en caso de impacto.

A medida que el niño crece, la silla evoluciona mediante un sistema de ajustes múltiples. Entre los 9 y 18 kilogramos, aproximadamente de 1 a 4 años, la silla se transforma para permitir que el niño viaje orientado hacia adelante, manteniendo siempre los máximos estándares de seguridad. Los sistemas de protección lateral, el reposacabezas ajustable y los arneses de cinco puntos se adaptan progresivamente al crecimiento del menor, garantizando un ajuste perfecto en cada etapa.

Las versiones posteriores del grupo 2 y 3 (de 4 a 12 años aproximadamente) transforman la silla en un asiento elevador con respaldo, utilizando ya el propio cinturón de seguridad del vehículo pero proporcionando un posicionamiento óptimo que garantiza que el cinturón cruce correctamente por los puntos más seguros del cuerpo del niño. Esta adaptabilidad permite a los padres realizar una inversión a largo plazo, eliminando la necesidad de comprar múltiples sillas a lo largo del crecimiento infantil.

El sistema de regulación incluye múltiples posiciones de reclinación, permitiendo que el niño pueda descansar cómodamente durante los viajes. Los mecanismos de ajuste son intuitivos y requieren poco esfuerzo, lo que facilita su uso incluso para padres primerizos. La base Isofix cuenta con indicadores visuales que confirman la correcta instalación, un detalle que proporciona tranquilidad adicional.