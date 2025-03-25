Ni móviles ni ordenadores: el chollo top de Amazon son los 'megapack' de pañales a 0,24 céntimos

Si tienes o vas a tener un bebé, Amazon ha activado una oferta en pañales que seguro te interesa para ahorrar en este básico de higiene infantil.

Para los que tienen bebés, los pañales constituyen sin duda uno de los principales gastos, sobre todo en recién nacidos, que pueden gastar fácilmente más de seis o siete al día, y teniendo en cuenta que en supermercados sale a más de 30 céntimos cada uno, solo hay que echar cuentas.

Eso obliga a buscar alternativas, formas de comprar pañales más baratos, y cuando Amazon hace ofertas como ahora mismo, con motivo de la llegada de la Primavera, es una ocasión de ahorrar. Por ejemplo, si usas los talla 1, hay un megapack de solo 54,74 euros con 224 pañales.

Sale a 24 céntimos la unidad, que no está nada mal para ser los Dodot Sensitive, especialmente recomendables porque provocan pocas irritaciones y alergias, así que son una apuesta segura incluso si no los has probado nunca.

Hay ofertas en pañales Dodot de otras tallas, de hecho los hay hasta de talla 6, pasando por todos los intermedios:

Como se puede ver, en la mayoría de los packs se incluye de regalo algún modelo de Dodot Pants, que son ideales para niños que ya van siendo más mayores. Son de los que no tienen cierre tipo broche, sino que son elásticos, más fáciles de poner sin duda alguna.

La dinámica de precios es la habitual también, con los modelos de tallas mayores siendo considerablemente más caros, pero eso es así en todas las tiendas.

Aunque las ofertas están programadas para durar toda la semana, es posible que algunas de las ofertas más demandadas acaben por agotar su stock antes, como ha sucedido otras veces.

Por supuesto, Dodot es una de las marcas de referencia a la hora de comprar pañales, aunque hay otras muchas que también merecen bastante la pena y son de calidad. Al final es cuestión de probar varias hasta que encuentras una que te sirve.

Como todas estas ofertas dejan el pack por encima de 35 euros, el envío te sale totalmente gratis, y no importa si tienes cuenta de Amazon Prime o no, ya que a partir de esa cifra, la tienda asume todos los gastos de envío a cualquier parte de España.

Dicho esto, si tienes cuenta Prime tienes una ventaja extra, y es que los envíos son exprés y puedes recibir tu compra en casa en apenas 24 horas o incluso menos, y en ciertas zonas te puede llegar incluso en el mismo día.