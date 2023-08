Dónde comprar pañales baratos y de calidad para bebés: los de Dodot, Lillydoo y Chelino, en oferta

Ahorrar con niños en casa es (casi) misión imposible. Si son bebés, necesitan una serie de compras indispensables, desde la cuna al carro, y, si son mayores, los juguetes, el material escolar y las actividades extraescolares acaparan todo nuestro presupuesto. Aunque España ha registrado la cifra más baja de nacimientos en los últimos siete años, todavía son muchas las familias que deben enfrentarse a estos gastos. Sobre todo el que deben hacer frente con los pañales, un básico de higiene infantil imprescindible hasta, aproximadamente, los tres años de edad.

Se estima, de hecho, que los recién nacidos necesitan unas 300 unidades al mes, lo que se traduce en unos 10-12 al día. Conforme los pequeños crecen, esta cantidad se disminuye y pasará a ser de seis unidades conforme alcanzan el primer año de edad. Sin embargo, este gasto sigue siendo de los más elevados cada mes. Aunque muchos progenitores se han decantado por las opciones de tela para ser más sostenibles, los desechables siguen siendo los favoritos por su practicidad y comodidad. Así que renunciar a su compra no es una opción.

La tarea está en encontrar los pañales más baratos y de calidad que aseguren el bienestar de la piel de nuestro bebé, al tiempo que garantizan las menores fugas posibles y la comodidad de los pequeños. Amazon es uno de los principales ecommerce a los que recurren los padres para ahorrar en la compra de este básico y es que en la web del marketplace solemos encontrar ofertas habituales en estos productos. Por ejemplo, los de la marca Chelino, con más de 2.000 valoraciones, están de oferta en la web: el pack de 36 unidades de la talla 3 (para niños de entre 4 y 10 kilos), ahora solo cuesta 5,75 euros, en vez de los casi 7 habituales, una pequeña diferencia que puede significar mucho en la cesta de la compra.

Los pañales de este 'pack' mantienen seco al bebé durante 12 horas. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Pañales Talla 3 para niños de 4 a 10 kilos Descripción: Paquete de 36 unidades de pañales de talla 3. Perfectos para niños de 4 a 10 kilos. Están formulados para mantener secos a los pequeños hasta 12 horas para garantizar su comodidad. Marca: Chelino Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 5.75 Imagen:

Estos pañales tienen una buena relación calidad precio, una de las prestaciones más destacadas por los progenitores. Están formulados para ofrecer la máxima sequedad posible y buena protección para los pequeños. Aunque cada vez son más las marcas como Chelino que se popularizan entre los padres, Dodot sigue siendo la gran favorita y la que todos los progenitores suelen probar. La oferta más interesante en pañales Dodot que hemos encontrado activa está en El Corte Inglés, donde podemos beneficiarnos de un 3x2 en algunos de los paquetes de la marca.

Este es el caso del pack de la gama Cuidado Total de la talla 2, para niños de entre 4 y 8 kilos. Comprando tres unidades, cada paquete sale a 16,66 euros, en vez de los 24,99 euros que cuesta habitualmente. Así, podemos invertir 50 euros y, a cambio, obtendremos 168 pañales, con lo que la unidad cuesta 0,30 céntimos. Esta gama emplea materiales de origen vegetal para proteger la piel suave del bebé y ofrecen sequedad hasta 12 horas. Además, esta promoción permite combinar los productos de Dodot, por lo que podemos llevarnos uno de la gama Pants, junto a otro de Activity y de Cuidado Total.

Estos pañales emplean materiales de origen vegetal. El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Pañales Cuidado Total Talla 2 Descripción: Pack de 56 pañales de la gama Cuidado Total de Dodot, perfectos para niños desde 4 a 8 kilos. Protegen la piel suave del bebé por sus materiales de origen vegetal. Garantizan sequedad hasta 12 horas. Marca: Dodot Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 24.99 Imagen:

Otra de las marcas que los padres deberían conocer es Lillydoo, una de las firmas que más reconocimiento está ganando por ser muy respetuosa con la piel de los bebés. Su formulación hipoalergénica y su textura suave ha conquistado a muchas familias. Y, aunque es menos importante, el precioso diseño de sus pañales también es un punto a favor para decantarnos por ellos. En Promofarma hemos encontrado algunos packs en rebaja, como el de 21 unidades de la talla 5 (para 11-16 kilos) que cuesta menos de 10 euros.

Esta marca es muy respetuosa con la piel de los bebés. Atida Mifarma

Datos estructurados producto Nombre: Pack de 21 pañales de talla 5 Descripción: Pack de 21 pañales de la talla 5, para niños de 11-16 kilos elaborados con materiales de alta calidad para ofrecer comodidad y confort a los más pequeños. Les ayudan a mantenerse secos durante más horas. Marca: Lillydoo Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 9.59 Imagen:

Cómo elegir el mejor pañal para mi bebé

Aunque es un básico que no falta en ningún hogar en el que haya un menor de entre cero y tres años, saber cuál es la talla de pañal para un bebé no es tan sencillo. Así, para elegir el perfecto, lo primero es atender a la numeración de la marca por la que apostemos que, además de la edad, tienen en cuenta otros factores como el peso, ya que el crecimiento de cada niño es independiente de los meses que tenga. De hecho, para saber si es el adecuado, el pañal debe quedar justo debajo del ombligo del bebé y siempre se debe poder introducir dos dedos en la cinturilla. El hueco de las piernas no debe quedar holgado (para evitar las fugas), pero, sin embargo, es esencial no ver rojeces alrededor de inglés o tripa, ya que puede indicar que se ha apretado demasiado.

Respecto a cuándo hay que aumentar la talla del pañal es importante atender a varios aspectos. El primero, el punto al que llegan las gomas de ajuste: si las cintas de sujeción no llegan al centro de la cintura, es hora de subir una talla; si se superponen, hay que disminuirla. El segundo, la cobertura de las nalgas: debe ser completa y si no es que estamos utilizando un modelo pequeño. El tercero, la actitud de nuestro bebé con el pañal: si observamos que le incordia, metiendo la tripa o tirando de él, ¡hay que apostar por uno más grande!

Por eso, es importante estar al día del percentil de nuestro hijo para asegurar que el pañal que le ponemos se adapta a él con comodidad, pues ayudará a evitar molestias, cólicos o zonas irritadas. Mal común en muchos bebés debido a la sensibilidad de su piel que nos lleva, inevitablemente, a ser cuidadosos con la selección de los materiales. Para los recién nacidos, hay que escoger las gamas más suaves, superabsorbentes y diseñadas para no tocar la zona del cordón umbilical. A partir de los seis meses y hasta el año, hay que apostar todavía por pañales a los que no se les escape ninguna fuga pero que permitan el movimiento del niño. Por último, y desde el momento que el niño empiece a caminar, el modelo adecuado será aquel que aguante sus ganas de explorar con comodidad.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.