Atención, familias: por qué os interesa este servicio gratuito de Amazon para ahorrar en la compra de pañales

Nadie puede negar que Amazon nos ofrece servicios que pueden ser de gran ayuda en nuestro día a día. Aunque no seamos clientes asiduos al marketplace, además de encontrar en su catálogo de casi todo, también podemos acudir al gigante del comercio online para contratar ciertos servicios, como los que nos ofrece en su plataforma de Vídeo Bajo Demanda, Prime Video, (¡donde puedes disfrutar de 30 días de prueba gratis!). Sin salirnos del streaming, también podemos disfrutar de una suscripción a millones de libros (o audiolibros) o, si lo nuestro es la música, canciones. Pero hablemos claro: lo que queremos de Amazon es que nos ayude a ahorrar.

Además de aprovechar las mejores ofertas que lanzan desde el marketplace, existen fórmulas para ahorrar aún más y el servicio de suscríbete y ahorra (o compra recurrente) es uno de ellos. Bajo este nombre podemos encontrar productos de primera necesidad como papel higiénico, artículos de limpieza y cuidado personal y, también, pañales. Así que, familias: no dejéis pasar esta oportunidad de conseguir aún más baratos estos productos básicos de higiene infantil. ¿Queréis saber cómo?

Así funciona este servicio

Ya sea mientras buceamos en la página de suscripciones más populares o cuando vamos a añadir a la lista ciertos productos, nos aparecen dos opciones: compra única o compra recurrente. Al seleccionar la segunda, podemos configurar una periodicidad de entrega del artículo en cuestión, en función de nuestras necesidades. Así, por ejemplo, si un pequeño gasta un paquete mensual de 240 pañales porque está en la etapa en la que requiere de mucho cambio, podemos establecer que, cada mes, nos llegue un nuevo paquete de pañales a nuestra puerta sin tener que preocuparnos de añadirlo nosotros al carrito.

Pero, además de olvidarnos de tener que anotarlo en la lista de la compra, esto te permite ahorrar hasta un 20%. Con la suscripción a un solo producto, ahorras un 5% en cada compra y hasta un 10% si te suscribes a tres artículos. En el terreno de los pañales, esto se traduce en que, con el pack de 240 pañales anterior, obtienes un ahorro de 2,5 euros con cada compra. Si el precio habitual de este producto es de 55,99 euros, con este servicio pasa a ser 53,19 euros si solo tenemos una suscripción.

Y si somos Prime, con Amazon Familia podemos obtener un 15% de descuento de base para una suscripción a estos básicos de higiene o de alimentación infantil y de hasta un 20% si optamos por tres suscripciones. Con ello, este mismo pack pasa a costar 47,59 euros si solo tenemos una suscripción, lo que supone un ahorro de 8,4 euros en cada pack, cifra que, sin duda, se nota en cada cesta de la compra.

Ejemplos del precio según los servicios de Amazon que contratemos. 20deCompras/Amazon

Otra de las ventajas de este servicio es que no hay compromiso de permanencia, puedes cancelar en cualquier momento o saltear los envíos. Antes de cada entrega, el equipo de Amazon te enviará un correo a modo de recordatorio, para que puedas ver el precio, los artículos solicitados y si hay algún otro descuento aplicable.

