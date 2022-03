Vuelve el ofertón: tres meses gratis de Amazon Music para disfrutar de más de 90 millones de canciones

No uno... ¡sino tres meses gratis de Amazon Music Unlimited! Así es la oferta que ha lanzado el gigante de las ventas online para su servicio de música. Se acabó eso de solo un mes de prueba. Si todavía no estás suscrito a Amazon Music, este es tu momento, pruébalo durante tres meses ¡totalmente gratis! Te esperan más de 90 millones de canciones que podrás disfrutar de manera ilimitada, eso sí, la oferta tiene los días contados así que no te demores. Tienes de tiempo hasta el próximo 29 de marzo para suscribirte gratis.

La variedad de canciones que posee este servicio te permitirán viajar y evadirte, motivarte mientras caminas o corres por la calle y, como no, escuchar canciones tristes cuando nuestro día es horrible y alegres cuando nos levantamos con la mejor sonrisa. A todos nos encanta que la banda sonora de nuestra vida se adapte a nuestro estado de ánimo. Pero no solo tendrás disponibles más de 90 millones de canciones, que incluyen los últimos artistas y álbumes, también estarán a tu disposición playlists y los mejores podcast.

Con Amazon Music serás de las primeras personas que accedan a las últimas novedades, tan pronto como hayan visto la luz y estén disponibles. Además, todo esto sin anuncios, claro, y con un audio de alta calidad. No te lo pienses más porque se acaba el tiempo de pagar cero euros por tres meses de Amazon Music.

¡No dejes pasar esta oportunidad! Amazon

Por tiempo limitado

Con el servicio Amazon Music Unlimited nunca más tendrás que sufrir los anuncios entre canciones. Podrás escuchar tu música favorita sin interrupciones e, incluso, sin conexión a internet, ya que podrás también descargarte tus playlists para que escuches tus canciones hasta en un avión.

Recuerda que puedes manejarlo con voz y pedir los podcast que más te gusten para que en estos tres meses gratis quedes totalmente enganchado a ¡lo que más te gusta!

Todos las ventajas de Amazon Music Unlimited. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.