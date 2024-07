Uno de los robots aspiradores más vendidos de Amazon por menos de 180 euros en los Prime Day

Con la llegada del verano, las vacaciones y las altas temperaturas que recorren España, tareas como fregar o barrer se pueden hacer más tediosas de lo normal. Sin embargo, existen dispositivos tecnológicos perfectos para tu hogar que te permiten mantener el suelo de tu casa reluciente y hacer que te dejes de preocupar por la suciedad.

Imagínate un hogar donde la limpieza se realiza sin que tengas que mover un dedo. Los robots aspiradores y friegasuelos combinan eficiencia y tecnología para que disfrutes de más tiempo libre y estés en un entorno siempre limpio. Estos no solo aspiran el polvo, sino que también friegan los suelos, asegurando una limpieza completa en cada rincón de tu casa. Puedes conseguir resultados increíbles con estos dos modelos rebajados por el Amazon Prime Day.

Robot aspirador y friegasuelos potente y barato

Roomba Combo Essential Amazon

Este robot aspirador y friegasuelos te ofrece una solución de limpieza completa con un funcionamiento en 4 fases. Su potente aspiración y fregado en una sola pasada, junto con un cepillo especial para bordes, hacen que cualquier rincón de tu hogar esté reluciente. Destaca su navegación inteligente, capaz de limpiar en filas ordenadas, evitando altercados como las caídas por las escaleras. Además, su elegante diseño de perfil bajo permite que se adentre debajo de los muebles, camas y sofás. Un inconveniente de este modelo es que necesita una red de 2,4 GHz para funcionar correctamente, pero su bajo precio lo convierten en la oportunidad perfecta para que dejes de preocuparte por la suciedad.

Otra opción de robot aspirador, al 46% de descuento



Roomba Combo i5+ Amazon

Este modelo combina aspiración y fregado en un solo robot, además de tener una función de autovaciado del depósito, que puede durar hasta 60 días. La capacidad de mapear tu casa habitación por habitación permite una limpieza focalizada y especialmente eficiente. Además, su funcionamiento en cuatro fases y sus cepillos de goma antienredos aseguran que ni el polvo ni los pelos de mascota se queden sin recoger. Sin embargo, a pesar de contar con un 46% de descuento, es más caro que el modelo anterior.

