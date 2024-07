Ni Cecotec ni Cosori: esta es la freidora de aire que arrasa en los Prime Day de Amazon

A pesar de que estos últimos días hemos podido encontrar ofertas anticipadas en la plataforma, hoy comienzan los Amazon Prime Day en España, uno de los eventos más esperados por todo aquel que quiere empezar el verano reformando su hogar, cambiando de teléfono móvil o dándose un capricho con las mejores ofertas. Durante las 48 horas que duran, se pueden acceder a numerosos productos de calidad a precios más bajos, entre ellos, productos de cocina como juegos de sartenes o airfryers.

¿Te imaginas preparar tus comidas favoritas, saludables y crujientes, sin complicaciones y ahorrando tiempo y energía? La freidora de aire y grill Moulinex Easy Fry & Grill Vision está diseñada para facilitarte la vida en la cocina. Cuenta con una capacidad de 4,5 litros y una potencia de 1.550 W y es una de las mejores opciones para preparar todo tipo de alimentos de forma rápida y eficiente. Uno de sus elementos destacables es su ventana de visualización, que te permite controlar la cocción sin necesidad de abrir la cesta y ahorrando aún más tiempo y evitando la pérdida de calor. Gracias a su tecnología de cocina, puedes lograr resultados crujientes con menos de grasa añadida.

Ahorro energético del 70%

Freidora de Aire Moulinex, una de las más vendidas en Amazon Amazon

Lo más interesante es que la Moulinex Easy Fry & Grill Vision promete un ahorro energético del 70% en comparación con un horno clásico. Además, dispone de 8 programas automáticos que te permiten cocinar patatas fritas, pollo asado, pizza, carne y mucho más con solo pulsar un botón. Su aplicación ofrece recetas deliciosas e inspiradoras para que nunca te falten ideas en la cocina. Esta freidora de aire responde perfectamente a tus necesidades si buscas elaborar los mejores platos de forma más eficiente y saludable.

Freidora de aire con grill y ventana

Esta freidora de aire y grill con ventana te permitirá preparar comidas saludables con menos aceite, logrando resultados crujientes y dorados gracias a su sistema de cocción. La capacidad de 4,5 litros es perfecta para familias pequeñas y medianas. La ventana de visualización extraíble no solo facilita el control de la cocción, sino que también hace que la limpieza sea más sencilla. Sin embargo, un inconveniente podría ser que la capacidad podría quedarse corta para familias más grandes o para aquellos que cocinan en grandes cantidades, por lo que es mejor si la vas a usar tú solo o en pareja.

