iPhone, AirPods o iPad: los mejores productos de Apple rebajados en Prime Day

Los Amazon Prime Day están llegando a su fin en España. Durante estas 48 horas, los consumidores han tenido la oportunidad de acceder a descuentos exclusivos en una amplia gama de productos. Si buscas cambiar de teléfono móvil, conseguir un chollo en algún televisor, tener los productos de hogar con la mejor tecnología o adquirir unos auriculares perfectos para escuchar tu música favorita, no puedes quitarle el ojo a las últimas ofertas.

Apple es una de las marcas con consumidores más fieles, ya que su gran variedad de artículos permite crear todo un ecosistema tecnológico ideal para usar en cualquier situación. Puedes escuchar música con sus AirPods, trabajar o disfrutar del contenido digital en un iPad y darle todos los usos posibles a sus iPhones.

Fundas para proteger tu iPhone 15

Pack de dos fundas para iPhone 15. Amazon.

Las fundas para iPhone 14, fabricadas por Mugust, son una excelente opción si buscas proteger tu dispositivo sin sacrificar el estilo. Hechas de silicona líquida suave y un forro de microfibra, estas fundas ofrecen una sensación de manejo cómoda y son resistentes a huellas y fácil de limpiar. La protección de tu iPhone 14 está garantizada con un diseño elevado de 1,2 mm, evitando que la pantalla o la cámara sufran daños. Su diseño ligero y delgado permite un fácil acceso a todos los botones, puertos y cámaras, manteniendo la compatibilidad con la carga inalámbrica. Un aspecto a considerar es que están disponibles en colores únicos (Hierba Morada/Cian Claro), lo cual puede limitar tus opciones si prefieres otros tonos.

AirPods de 2.ª generación

AirPods de 2.ª generación Amazon

Si buscas auriculares prácticos y eficientes, los AirPods de 2.ª generación con estuche de carga con cable te ofrecen un ajuste universal que resulta cómodo para todo el día. Estos auriculares se activan y conectan automáticamente, y su configuración es sencilla con todos tus dispositivos Apple. Además, disfrutarás de más de 24 horas de autonomía gracias a su estuche de carga. Un punto a considerar es que no cuentan con cancelación de ruido activa, pero sigue siendo una gran opción para usuarios de Apple.

La fantástica oferta en este iPad de 10,9 pulgadas

iPad 2022. Amazon.

El iPad del 2022 te ofrece una espectacular pantalla Liquid Retina de 10,9 pulgadas con tecnología True Tone, ideal para que disfrutes de tus series y películas con una calidad visual impresionante. Su Chip A14 Bionic con CPU de 6 núcleos y GPU de 4 núcleos garantiza un rendimiento fluido para tus aplicaciones y juegos favoritos. Además, cuenta con una cámara trasera de 12 Mpx y una frontal ultra gran angular de 12 Mpx que harán tus videollamadas y fotografías más nítidas. Entre sus funcionalidades más prácticas, destaca el Touch ID para una autenticación rápida y segura, y su conexión Wi-Fi 6 superveloz. Sin embargo, ten en cuenta que solo es compatible con el Apple Pencil de primera generación, lo cual puede ser un inconveniente si prefieres las versiones más avanzadas.

