Las cinco cremas antiedad que una editora de belleza compraría en los Prime Day de Amazon

Aunque yo siempre he dicho que soy una periodista especializada en moda y belleza, realmente como se me conoce dentro de este mundo es como experta en maquillaje y cosmética, y la verdad no les culpo. Desde siempre, todo lo relacionado con el cuidado de la piel, el pelo o el aspecto físico en general me ha fascinado, lo que me llevó a interesarme mucho por estos temas y con el paso del tiempo, conocer los mejores activos, los productos más interesantes o las firmas más potentes.

Como ahora mismo, al igual que en casi cualquier sector, las novedades vienen día tras día, a lo largo de una semana ya he probado 3 cremas hidratantes, 5 tónicos y una cantidad ingente de sérums faciales. Por este motivo mucha gente de mi entorno viene a pedirme que les recomiende "la mejor crema que se pueden echar para parecer más joven" y siempre les respondo lo mismo: "depende de tu tipo de piel, lo que busques y tu presupuesto".

Sin embargo, siempre me guardo bajo la manga mis cinco cremas favoritas antiedad que, al final, son las que acabo recomendado, ya que no solo son de marcas que conozco muy bien, sino que también aportan resultados visibles. Por eso, para aprovechar los descuentos, te desvelo cuáles son las cremas que yo misma compraría en el Prime Day.

Si tienes menos de 30 años, pero te empiezan a preocupar los primeros signos de la edad, te recomiendo Youth Creator Age Knockdown V Cream de Belif. Esta firma coreana se ha hecho un hueco en el tocador de muchas mujeres gracias a su textura, olor y poder sus activos y esta crema no es la excepción. Está diseñada para combatir los signos del envejecimiento y revitalizar la piel cansada y, además, es ideal para todo tipo de pieles, ya que su fórmula avanzada proporciona una hidratación intensa y ayuda a reducir la apariencia de líneas de expresión y las arrugas.

Para pieles maduras, una buena opción es Merveillance lift de Nuxe en su versión en polvo. Se trata de un tratamiento con textura rellenadora enriquecido con aceite de microalga ultra-correctivo, un activo que concentra en una sola gota la potencia de 4 mil millones de células activas que corrige las arrugas, hace que la piel está más firme y parezca visiblemente más joven. Su acabado empolvado procura un efecto difuminador natural para un resultado de un rostro liso y sin arrugas.

Si bien en la cosmética tenemos que tener paciencia, hay unas cremas que muestran sus resultados antes que otras, como la Benefiance Wrinkle Smoothing Cream de Shiseido. Incorpora ReNeura Technology+TM que despierta los sensores de la piel y obtener así resultados antienvejecimiento aún más rápidos, y KOMBU-Bounce Complex que ayuda a rellenar las arrugas desde el interior.

La crema Revitalift Láser de L'Orèal Paris es la prueba de que no hace falta gastar mucho para tener buenos resultados. Cuenta con efecto triple intensivo para el rostro: corrección de arrugas, renueva la textura de la piel y protección contra los rayos UV, dejando una educción significativa de las arrugas, la piel hidratada, y un tono de piel y textura más uniforme. ¿Lo que más me gusta? Además de llevar retinol, ácido hialurónico y vitamina C, cuenta con un SPF 25.

Si queremos un cuidado más 'premium' y que nos deje la sensación de un tratamiento de cabina, podemos utilizar la crema de día Abeille royale de Guerlain, que combina la tecnología BlackBee Repair con un derivado de vitamina C para reafirmar la piel, alisar arrugas y líneas de expresión y revitalizar visiblemente la luminosidad de la tez. El resultado es una piel jugosa, brillante y con menos arrugas.

