Los superventas del hogar con los que puedes adelantarte a las ofertas exclusivas del Prime Day

Entre el martes 16 y miércoles 17 de julio tendrán lugar los Amazon Prime Day, uno de los momentos más esperados para todas las personas de España que buscan renovar su armario, cambiar de teléfono móvil, equipar su cocina o simplemente darse un capricho. Durante estas 48 horas que dura el evento, podrás aprovechar para conseguir productos de calidad a los mejores precios.

Si estás buscando hacer reforma en tu hogar, puedes empezar ya con las ofertas anticipadas o fichando algunos de los mejores productos. Tanto si deseas refrescar tu hogar este verano, como si quieres mantener tu casa limpia y ordenada, no te debes perder esta selección de productos pensados para adquirir una mayor sensación de confort y estabilidad.

Ventilador de torre: Aire fresco y silencioso

Ventilador de torre Cecotec Amazon

El ventilador de torre digital te permite disfrutar de una brisa fresca sin el ruido molesto. Cuenta con 3 modos de funcionamiento (Brisa, Eco y Noche) que se adaptan a diferentes momentos del día. Su motor 100% de cobre garantiza durabilidad y eficiencia energética, además de un temporizador programable hasta 7.5 horas para mayor comodidad. Por otro lado, su altura de 76 cm lo hace perfecto para llegar a todos los rincones de tu casa.

Freidora de aire: Cocina rápida y saludable

Freidora de aire Moulinex Amazon

Con la freidora de aire de Moulinex, ahorras tiempo y energía gracias a su avanzada tecnología. Con una capacidad de 5 litros y una potencia de 1500 W, puedes cocinar para hasta seis personas. Dispone de 10 programas automáticos para diversas comidas y su panel de control es muy intuitivo, por lo que su fácil manejo lo convierten en la opción ideal para elaborar las mejores recetas en el menor tiempo posible.

Robot aspirador: Limpieza automatizada y eficiente

Robot Aspirador Xiaomi Amazon

El robot aspirador y fregasuelos ofrece navegación inteligente gracias a su sensor LDS con rango de detección 360°. Con una succión de 4000 Pa, es ideal para hogares con mascotas o alfombras. Su batería de 3200 mAh permite hasta 130 minutos de limpieza continua, por lo que podrás dejar de preocuparte por el suelo de tu hogar.

Microondas compacto: Potencia y eficiencia en la cocina

Microondas compacto ProClean Amazon

Un microondas compacto como el ProClean 2010 ofrece 20 litros de capacidad y 700 W de potencia, ideal para calentar y cocinar rápidamente. Su tecnología 3DWave asegura que los alimentos se calienten de manera homogénea. Con 6 niveles de potencia y modo descongelación, es práctico para preparar la comida en un momento y ser apto para cualquier receta.

Plancha de vapor: Ropa impecable sin esfuerzo

Plancha de vapor Rowenta Amazon

La plancha de vapor ofrece 2400 W de potencia y un golpe de vapor de 120 g/min, perfecta para eliminar arrugas en telas gruesas. Su suela de acero inoxidable antiarañazos proporciona un deslizamiento suave, y la función antigeoteo protege las prendas de manchas. Aunque su tamaño puede parecer voluminoso, su increíble precio lo hacen perfectamente asequible para quienes buscan efectividad en el planchado diario.

Bolsas de vacío: Organización y ahorro de espacio

Bolsas de vacío Amazon Basics Amazon

Las bolsas de vacío son excelentes para organizar y guardar ropa, ahorrando hasta un 80% de espacio. Con 6 unidades de diferentes tamaños, son perfectas para diversas prendas y textiles. Incluyen una bomba de mano y son reutilizables. El punto negativo es que necesitas una aspiradora para extraer el aire más rápido en bolsas grandes.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.