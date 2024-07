Ni Adidas ni Nike: las zapatillas de Skechers que queremos ver rebajadas en los Amazon Prime Day

Se acercan los Prime Days de Amazon, los días 16 y 17 de julio, por eso hay que fichar los productos que queremos conseguir. Desde descuentos épicos como el de este ordenador de Samsung hasta el maquillaje que ya necesitamos reponer, pasando por comprar unas nuevas zapatillas.

Invertir en un calzado cómodo es imprescindible este verano, y es que tener las zapatillas adecuadas hará que digamos sí a todos los planes que nos propongan. Desde una ruta por la naturaleza hasta un plan con amigos. Skechers tiene las más adecuadas para cada ocasión.

Zapatillas azules Sketchers Sketchers

Este modelo es perfecto para llevar al gimnasio o realizar cualquier otro deporte, ya que cuenta con una suela de caucho, haciéndola una zapatilla cómoda para evitar que nos haga daño. Y aunque el azul es de nuestros favoritos, también está disponible en color negro, blanco, rosa y morado. Además, cuenta con una plantilla acolchada de espuma viscoelástica que refrigera el aire.

Zapatillas color salmón Sketchers Amazon

Otro modelo para hacer deporte son estas zapatillas color salmón, aunque también están disponibles en varios modelos de colores para elegir el que más acorde vaya a tu gusto. Su amortiguación ligera y sensible de la entresuela Ultra Go.

Zapatillas blancas Sketchers Amazon

Este modelo es para las que buscan unas zapatillas menos deportivas para combinar con un outfit más casual. Y aunque están disponibles en colores neutros como el blanco, el negro o el gris, también las hay en colores más llamativos como el rosa, el morado o el azul marino.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Primor y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.