Prepárate para el Prime Day 2024: estas son las mejores ofertas en maquillaje

Se acercan los Prime Day de Amazon, concretamente los próximos días 16 y 17 de julio, y es el momento perfecto para reponer nuestros esenciales de maquillaje para que no nos falte de nada este verano. Desde bronceadores en crema hasta el 'blush' perfecto para lograr un aspecto saludable y jugoso en la piel. Además, ya no habrá excusa para evitar comprar el iluminador que tanto tiempo lleva en favoritos.

Y es que Amazon tiene los productos más vendidos de nuestras marcas favoritas como Essence, Catrice o Kiko, entre otras. Por eso, para reponer nuestros básicos de maquillaje o probar productos nuevos es mejor hacerlo cuando están rebajados.

Las mejores ofertas en maquillaje

Bronceador en crema de Essence Amazon

Este bronceador en stick de Essence, que es el número uno más vendido en Amazon, es perfecto para un acabado natural y de piel jugosa, ya que tiene una cobertura ligera perfecta para esta temporada. Debido a su modo de aplicación, es sencillo modular el tono que queremos conseguir solo con difuminar el producto.

Iluminador rosa y dorado de Catrice Amazon

Este iluminador en color dorado y rosa es ideal para brillar este verano, tanto en festivales como en cualquier otro plan. El conocido 'More than glow', que es un imprescindible de Catrice para tener en cualquier neceser, es una opción recomendada por Amazon. El producto en polvo tiene una textura suave para modular el brillo que queremos en nuestra piel.

'Blush' de Catrice Amazon

Este 'blush', que está disponible en Amazon en tres tonos diferentes, está agotado en otras tiendas. Su formato en stick hace que se consiga un acabado natural pareciendo que el color salga de nuestra propia piel. Al ser un producto en crema bastante pigmentado con un toque de color, basta para conseguir el efecto que deseamos, aunque si nos pasamos, es fácil de difuminar.

Máscara de pestañas de Kiko Amazon

La máscara de pestañas Green Me Volume 101 de Kiko es perfecta para quienes quieren un efecto de volumen extremo cuidando sus pestañas, ya que según la marca, el 99% de sus ingredientes son procedentes de materias primas de origen natural.

