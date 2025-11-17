Tiene base de autovaciado y limpia por ti: este robot aspirador de Xiaomi se queda en 160 euros

La promoción del 11 del 11 de Aliexpress ultima sus horas y aún podemos encontrar interesantes descuentos como este.

Tan necesaria como odiada. Así es la limpieza del hogar. Por ello, agradecemos todos y cada uno de los dispositivos que han sido creados para hacer que esta tarea sea más sencilla y rápida. Las escobas verticales son los favoritos ahora, pero los robots aspiradores siguen siendo indispensables.

Y es que su trabajo independiente nos permite mantener el suelo impecable sin tener que hacer nada. Y, ahora, con los modelos con base de autovaciado, la limpieza del dispositivo se espacia aún más. Si necesitas uno, Aliexpress tumba el precio del X10 de Xiaomi en su promoción del 11 del 11: lo deja en solo 160 euros con el código ESAE20.

Xiaomi Robot Vacuum Mop X10 (Xiaomi)

Se trata de una oferta que merece la pena y en la que podemos confiar, ya que es desde la propia tienda oficial de Xiaomi. El envío, además, es desde España, por lo que el tiempo para recibirlo es muy corto.

Solución integral de limpieza

El Xiaomi Robot Vacuum X10 se presenta como una solución integral de limpieza automatizada gracias a su sistema de vacío y fregado. Una de sus características más destacadas es la potencia de succión de 4000 Pa, que le permite recoger desde el polvo más fino hasta la suciedad más incrustada en todo tipo de suelos.

Además, integra un tanque de agua de gran capacidad que también friega, eligiendo entre cuatro modos de mojado para adaptarse a las necesidades de cada estancia y asegurando una desinfección profunda.

La inteligencia y autonomía de este robot son clave para su funcionamiento eficiente. Equipado con un sistema de navegación LiDAR de alta precisión, es capaz de escanear y mapear el hogar en 3D, creando planos detallados para una navegación metódica y sin colisiones. Gestiona hasta tres plantas diferentes y permite establecer zonas prohibidas, limpiar por habitaciones o seguir rutas personalizadas desde su aplicación.

Su base de auto-vaciado de gran capacidad, con una bolsa de 2,5 litros, puede contener hasta 60 días de polvo, para evitar que tengamos que vaciarlo con más frecuencia.

Para ofrecer una experiencia de limpieza verdaderamente manos libres, el X10 incorpora funciones de autolimpieza y mantenimiento. No solo se auto-vacía, sino que también lava y seca automáticamente sus paños de fregado después de su uso, evitando olores desagradables y la proliferación de bacterias.

Con un control completo por voz a través de Xiao Ai, Google Assistant o Alexa, y una gestión remota desde la app Mi Home, este robot representa un paso más hacia la domótica total, combinando una potencia de limpieza excepcional con una autonomía que minimiza la intervención del usuario.