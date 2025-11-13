Ni robot ni aspirador: este Black Friday vas a querer invertir en la fregona eléctrica de Dyson rebajada más de 300 euros

Con esta fregona eléctrica limpiar el suelo será más fácil y rápido

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Fregar el suelo puede llegar a ser una tarea muy tediosa, pero con esta fregona eléctrica de Dyson todo será mucho más fácil y rápido.

La Dyson WashG1 redefine la limpieza de suelos con su innovador sistema de doble rodillo, diseñado para atacar la suciedad húmeda y seca en una sola pasada. Esta tecnología evita que se escape cualquier residuo y aumenta la maniobrabilidad, ofreciendo una solución que te ahorra tener que aspirar antes de fregar.

El sistema de rodillos motorizados contrarrotantes es clave para una limpieza profunda. Estos rodillos frotan las manchas dos veces en cada pasada, eliminando rápidamente derrames y restos. Además, la concepción de un rodillo que lava y otro que acaba asegura que no queden líneas de suciedad ni manchas secundarias.

Actualmente, puedes conseguir la Dyson WashG1 a un precio excepcional directamente en la web oficial de la marca. Está disponible a mitad de precio por 349 euros, lo que supone una oportunidad fantástica para integrar la tecnología de Dyson en tu rutina de limpieza.

La máquina garantiza un mejor acabado del suelo gracias a sus 26 puntos de hidratación que aplican agua limpia de manera uniforme en toda la anchura de los rodillos. La microfibra densamente empaquetada deja solo las gotas más pequeñas posibles, resultando en un suelo sin manchas ni restos húmedos.

Friega casi 300 metros cuadrados

La WashG1 asegura un fregado higiénico de principio a fin, ya que los rodillos extraen la suciedad en cada rotación antes de ser hidratados con agua limpia. Esto le permite fregar hasta 290 m² utilizando siempre agua fresca.

Un beneficio higiénico importante es la ausencia de filtros: la WashG1 no tiene filtros que limpiar, lo que ayuda a evitar la emisión de bacterias y malos olores que a menudo se acumulan en otros limpiadores húmedos tradicionales.

El diseño inteligente también se encarga de la separación de residuos: las barras de cepillado secundarias eliminan los restos sólidos secos, mientras que el líquido sucio es bombeado a un depósito de agua sucia independiente, facilitando una eliminación fácil y muy higiénica.

La máquina está diseñada para la máxima practicidad, siendo fácil de maniobrar y pudiendo deslizarse sin esfuerzo por debajo de los muebles. Incluso incluye una limpieza de bordes de seis puntos que garantiza la limpieza completa de esquinas y zócalos.

Finalmente, la limpieza es totalmente personalizable con tres modos de potencia para diferentes tareas, desde pelos y suciedad diaria hasta derrames pegajosos. Y lo mejor es su sistema completo de autolimpieza, que la deja lista en solo 140 segundos mientras se carga.

FAQ

1. ¿Cuál es la principal ventaja del sistema de doble rodillo de Dyson? El sistema de doble rodillo contrarrotante elimina la suciedad húmeda y seca en una sola pasada, sin dejar líneas ni vetas de suciedad en el suelo.

2. ¿Cómo garantiza la WashG1 que siempre se friegue con agua limpia? Los rodillos extraen la suciedad en cada rotación antes de ser uniformemente hidratados de nuevo, permitiendo fregar higiénicamente grandes superficies (hasta 290 m²) con agua limpia.

3. ¿Qué sistema utiliza la fregona para separar los residuos sólidos y líquidos? Utiliza barras de cepillado secundarias que eliminan la suciedad sólida, mientras que el líquido residual se bombea a un depósito de agua sucia independiente.

4. ¿Qué característica ayuda a conseguir un acabado del suelo sin manchas? Cuenta con 26 puntos de hidratación que aplican agua limpia de manera uniforme, mientras que la microfibra densa solo deja las gotas más pequeñas posibles.

5. ¿La WashG1 incluye algún filtro que deba limpiarse o genera olores? No, el Dyson WashG1 no tiene filtro, lo que elimina la causa común de la emisión de bacterias y malos olores asociados a algunos limpiadores húmedos.