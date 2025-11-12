Aliexpress sorprende y alarga su 11 del 11: esta es la fecha hasta la que habrá descuentos por Singles Day
Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.
Todavía quedan varias jornadas para poder acceder a precios irresistibles y aplicar cupones.
El calendario promocional de noviembre no da tregua: todavía estamos de resaca del Singles Day, al que se unieron muchos comercios, y ya tenemos que empezar a pensar en nuestra lista de Black Friday. Sin embargo, Aliexpress no quiere ponérnoslo fácil y es que ha alargado su promoción del 11 del 11.
No es de extrañar que el gigante asiático ponga toda la carne en el asador en el Día del Soltero, ya que precisamente ha sido uno de los responsables de la introducción de esta campaña en España. Así, durante esta jornada, Aliexpress ofrece un catálogo a precios realmente irresistibles.
Este año, el comercio amplía su campaña hasta el 19 de noviembre, por lo que todavía nos quedan unos cuantos días por delante para aprovechar sus descuentos. Bajo estas líneas te dejo una recapitulación de lo que, para nosotros, son las mejores ofertas del 11 del 11 en Aliexpress.
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La clave está en los cupones
Una de las claves para ahorrar en Aliexpress es aprovechar los cupones. Cuanto mayor sea el importe de tu compra, mayor será el cupón que puedes canjear. Por ello, es interesante analizar el ahorro que supone meter un producto más a tu cesta de la compra. Estos son los cupones disponibles para esta campaña.
- ESAE03 - €3 de descuento en compras mínimas de €15
- ESAE05 - €5 de descuento en compras mínimas de €29
- ESAE12 - €12 de descuento en compras mínimas de €69
- ESAE20 - €20 de descuento en compras mínimas de €129
- ESAE40 - €40 de descuento en compras mínimas de €249
- ESAE60 - €60 de descuento en compras mínimas de €369
- ESAE75 - €75 de descuento en compras mínimas de €469
- ESAE85 - €85 de descuento en compras mínimas de €549