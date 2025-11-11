Jaque mate, inflación: así puedes comprar aceite de oliva virgen extra a menos de 4 euros el litro

AliExpress ha dejado de ser solo ese gigante chino donde comprábamos gadgets y fundas para el móvil. Poco a poco, y sin hacer mucho ruido, se ha colado en sectores sorprendentes, como el de la alimentación, y lo ha hecho de una forma muy inteligente: colaborando con distribuidores y productores españoles.

Ahora puedes encontrar en su plataforma productos tan nuestros y tan cotidianos como el aceite de oliva virgen extra. Y esto cobra especial importancia en fechas como el 11 del 11, el mayor festival de compras de estas tiendas, con permiso del Black Friday.

Este año, distintas compañías, incluyendo pequeñas cooperativas andaluzas, esperan vender muchísimos litros de AOVE gracias a los cupones de descuento de AliExpress, que de verdad permiten ahorrar un buen pico en un producto que es fundamental en nuestra gastronomía y que, por desgracia, se ha convertido casi en un artículo de lujo en los últimos años. Es una oportunidad de oro para llenar la despensa con oro líquido de calidad sin que la cartera se resienta demasiado.

A los precios que se muestran cuando entras a AliExpress hay que descontarle el importe del código descuento que toque, y ahí depende de cómo de grande sea tu compra. A más dinero, mayor será el código descuento al que puedes acceder. Estos son los que están activos:

ESAE03 - €3 de descuento en compras mínimas de €15

- €3 de descuento en compras mínimas de €15 ESAE05 - €5 de descuento en compras mínimas de €29

- €5 de descuento en compras mínimas de €29 ESAE12 - €12 de descuento en compras mínimas de €69

- €12 de descuento en compras mínimas de €69 ESAE20 - €20 de descuento en compras mínimas de €129

- €20 de descuento en compras mínimas de €129 ESAE40 - €40 de descuento en compras mínimas de €249

- €40 de descuento en compras mínimas de €249 ESAE60 - €60 de descuento en compras mínimas de €369

- €60 de descuento en compras mínimas de €369 ESAE75 - €75 de descuento en compras mínimas de €469

- €75 de descuento en compras mínimas de €469 ESAE85 - €85 de descuento en compras mínimas de €549

Lo llaman oro líquido, y no es casualidad

No es ningún secreto que el precio del aceite de oliva virgen extra se ha disparado de una forma alarmante en los últimos dos o tres años. Hemos pasado de ver la garrafa de 5 litros a precios razonables a tener que pagar más de 10 o incluso 12 euros por una sola botella de litro en el supermercado.

Este aumento desorbitado se debe a una tormenta perfecta de factores. Por un lado, las sucesivas sequías y las olas de calor extremo han afectado gravemente a las cosechas de aceituna en España, que es el mayor productor mundial.

Menos aceituna significa menos aceite, y por la ley de la oferta y la demanda, si hay menos producto y la gente sigue queriendo comprarlo, el precio sube.

A esto se suman el aumento de los costes de producción, como la energía, los fertilizantes y el transporte, y la especulación en los mercados internacionales. El resultado es que un pilar de nuestra dieta y nuestra cultura se ha vuelto prohibitivo para muchas familias.

Y es una pena, porque el aceite de oliva virgen extra no es solo un ingrediente delicioso, es una joya nutricional. Es el corazón de la dieta mediterránea, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y considerada una de las más saludables del mundo.

El AOVE es rico en ácidos grasos monoinsaturados, principalmente ácido oleico, que ayuda a mantener a raya el colesterol "malo" (LDL) y a aumentar el "bueno" (HDL), protegiendo así nuestra salud cardiovascular. Es como un guardián para nuestro corazón y nuestras arterias.

Pero sus beneficios no acaban ahí. El aceite de oliva virgen extra es una fuente potentísima de antioxidantes naturales, como la vitamina E y los polifenoles. Estos compuestos combaten los radicales libres, que son moléculas que dañan nuestras células y aceleran el envejecimiento.

Consumir AOVE de forma regular es como darle a nuestro cuerpo un escudo protector contra el paso del tiempo y contra el desarrollo de ciertas enfermedades.

Además, tiene propiedades antiinflamatorias, gracias a un compuesto llamado oleocantal, que actúa de una forma similar al ibuprofeno, pero de manera natural y sin efectos secundarios.

Incorporar el aceite de oliva virgen extra a nuestra dieta es muy fácil. Un buen chorro en crudo sobre una tostada para desayunar, para aliñar una ensalada, o para darle un toque final a un pescado a la plancha o a unas verduras al vapor, es la mejor forma de aprovechar todas sus propiedades y su increíble sabor.