Este clon de las Dyson arrasa: 10.000 ventas ya en AliExpress y rebajaza por el 11 del 11

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La Laresar V7 es una aspiradora extraordinariamente barata, pero con algunos toques premium que explican su éxito.

La forma en que limpiamos nuestras casas ha cambiado radicalmente. Poco a poco, hemos ido abandonando la clásica escoba y el recogedor para dar paso a la comodidad de los robots aspiradores y, sobre todo, de las aspiradoras sin cable.

En este campo, Dyson es la marca que domina el mercado, la más deseada, el objeto de deseo de cualquiera que busque una limpieza profunda y sin esfuerzo. El problema es que sus modelos suelen costar más, o mucho más, de 300 euros, un desembolso que no todo el mundo puede o quiere hacer.

Aspiradora inalámbrica Laresar V7 Esta aspiradora sin cables es versátil y tiene hasta 60 minutos de batería, con potencia de sobra para aspirar cualquier tipo de partícula. 95€ en AliExpress * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Por eso, muchos buscan alternativas que ofrezcan una buena potencia sin dejar la cuenta corriente temblando. Y en esa búsqueda, hay un modelo que ha dado la sorpresa en fechas de grandes descuentos como el Black Friday o, como ahora, en el 11 del 11: la Laresar V7.

Una aspiradora que, estéticamente, se parece a las Dyson –salvando las distancias–, y cuyo precio es casi ridículo: 95 euros con el código ESAE12 en AliExpress. Con más de 10.000 ventas y unas valoraciones excelentes, es una de las grandes gangas de este evento.

Mucha potencia y hasta pantalla LED

La Laresar V7 es la prueba de que no hace falta gastarse una fortuna para tener una aspiradora potente y versátil. Su principal argumento es su increíble poder de succión.

Monta un motor sin escobillas de 500W que es capaz de generar una potencia de hasta 50 kPa (50.000 Pascales). Para que te hagas una idea, esto es una barbaridad, una potencia que la sitúa a la altura de modelos que cuestan tres o cuatro veces más.

Con esta fuerza, es capaz de aspirar cualquier tipo de suciedad, desde el polvo más fino y los pelos de mascota hasta partículas más grandes como migas o arena.

Una de las características más interesantes de esta aspiradora es su pantalla táctil LED situada en la parte superior. Desde esta pantalla, puedes ver en tiempo real el nivel de batería que te queda y, lo más importante, ajustar la potencia de succión a tu gusto.

Tienes un rango que va desde los 15 kPa hasta los 50 kPa, lo que te permite adaptar la aspiradora a diferentes superficies: menos potencia para suelos duros y más para alfombras o zonas muy sucias.

Además, la pantalla te avisa si hay alguna obstrucción en el tubo o en el cepillo, para que puedas solucionarlo rápidamente y mantener siempre el máximo rendimiento.

Viene con una batería extraíble de 8 celdas y 2500 mAh que te ofrece hasta 60 minutos de limpieza en el modo de menor potencia. En el modo de máxima potencia, la duración se reduce a unos 20 minutos, pero es más que suficiente para una limpieza intensiva de las zonas más problemáticas.

El hecho de que la batería sea extraíble es una gran ventaja, ya que puedes comprar una segunda batería y duplicar la autonomía, o simplemente reemplazarla cuando se degrade con el paso de los años.

El sistema de filtrado también es de gama alta. Cuenta con un sistema de 7 capas, que incluye un filtro HEPA, capaz de capturar el 99,99% de las partículas de polvo y alérgenos, devolviendo al ambiente un aire mucho más limpio y puro.

Esto es especialmente importante para las personas con alergias. Todo el polvo se acumula en un depósito de 1,2 litros de capacidad, que se vacía de forma higiénica con solo pulsar un botón.

La versatilidad es otra de sus grandes bazas. No es solo una aspiradora de suelo. Gracias a su tubo de aluminio retráctil y a los diferentes accesorios que incluye –un cepillo para grietas y un cepillo redondo–, puedes limpiar techos, cortinas, sofás, el interior del coche... cualquier rincón de la casa.