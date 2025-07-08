El Prime Day llega a tu hogar: 110 pastillas de lavavajillas de Finish, por solo 17 euros

Son uno de los productos más buscados en campañas de ofertas y Amazon se adelanta a su propio evento con una rebaja irresistible.

No hay campaña de descuentos que las pastillas de lavavajillas no se conviertan en un top ventas. De hecho, hace años, ellas fueron las responsables de que los básicos del día a día se convirtieran en best seller de jornadas como el Prime Day o el Black Friday.

La razón no puede ser más sencilla: en la mayoría de hogares que cuentan con un lavavajillas (y si no tienes, hay modelos portátiles y compactos que merecen la pena), este producto de limpieza es básico, así que ahorrar en su compra siempre es bienvenido.

De todas las marcas y opciones, destacan las Finish All in One, un pack que Amazon ya ha rebajado en el Prime Day. Deja estas pastillas en menos de 25 euros. Con este precio, la unidad te sale a 0,23 euros.

Pastillas lavavajillas Finish All in one Estas pastillas están pensadas incluso para manchas difíciles y cuenta con acción desengrasante que es eficaz incluso en agua fría.

Con un alto poder desengrasante y una eficacia probada contra manchas difíciles y en aguas frías y duras, estas son una de las favoritas de los usuarios. De hecho, tienen más de 13.000 valoraciones y casi 5 estrellas doradas

Están formuladas para dejar la vajilla brillante en el primer lavado para que puedas olvidarte de tener que volver a limpiar alguna pieza.

La limpieza más eficaz

Claro que, para la mejor eficacia, es recomendable contar con sal y abrillantador en la máquina lavavajillas. De esta forma, aseguramos que los restos de cal y suciedad no dejan marca en nuestra vajilla.

Lo mejor de todo es que, aunque para acceder a las ofertas del Prime Day hay que pertenecer al club premium de Amazon, este ofertón está disponible para todos los usuarios. Eso sí, no sabemos si, cuando empiece el evento el próximo 8 de julio, estas pastillas estarán en oferta y, si lo hacen, será solo para suscriptores. En cualquier caso, si compras ahora las tendrás en tu casa en pocos días, gracias a los rápidos envíos.