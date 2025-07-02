Las ofertas del Prime Day 2025 son solo para suscriptores a este servicio de Amazon: pruébalo gratis durante 30 días

El acceso a los descuentos de este evento es una de las ventajas exclusivas que tienen los miembros de Prime, el club de Amazon que ofrece envíos rápidos y gratuitos, entre otros beneficios.

La cuenta atrás para el inicio del Prime Day 2025 ya ha comenzado. Aunque Amazon ya ha adelantado algunas ofertas, como la ampliación del periodo de prueba de su streaming musical, no será hasta el día 8 cuando dé el pistoletazo de salida a cuatro días de descuentos, eso sí, exclusivas para miembros Prime.

El club premium de marketplace ofrece ventajas a sus suscriptores como envíos rápidos y gratuitos y acceso a servicios de entretenimiento y ocio. Hacerse Prime tiene un precio de 4,99 euros al mes (2,29 euros si eres estudiante o tienes entre 18 y 22 años) o de 49,90 euros si optas por el pago anual. Sin embargo, Amazon ofrece 30 días de prueba gratuitos para que puedas conocer sus ventajas... ¡y puedes aprovechar este periodo para acceder al Prime Day 2025!

Si te suscribes ahora en esta prueba gratuita, podrás acceder a todas las jornadas de oferta del Prime Day. Una vez pasado el evento, puedes seguir disfrutando de las ventajas de ser Prime, como envíos gratuitos. Cuando superes el periodo de prueba, la suscripción se renueva automáticamente, pero puedes cancelar en cualquier momento.

Aunque los beneficios sobre los envíos son una de las razones más comunes para hacerse Prime, hay otros servicios a los que da acceso esta suscripción por los que merece la pena pertenecer a este club. Para empezar, el streaming de Amazon, Prime Video, está incluido en la suscripción, por lo que no tienes que pagar otro extra para disfrutar de series y películas, como el reciente y exitoso fenómeno juvenil Éramos mentirosos.

Música y libros gratis

Los clientes Prime pueden acceder a una selección de libros y música en los servicios Amazon Music y Prime Reading. Aunque el gigante del comercio online tiene sus propias plataformas de pago de libros y música, también ofrece un pequeño acceso a libros, revistas y música.

Al no tener plataforma de videojuegos, Amazon ofrece Prime Gaming al completo en la suscripción a Prime. Este servicio permite acceder a juegos gratuitos y una suscripción mensual gratuita al canal de Twitch.

Entre otras ventajas, también destaca el servicio Prueba primero, paga después, que permite probar productos como ropa, zapatos o accesorios antes de pagar.