El sorprendente producto que triunfó en el pasado Prime Day, ¿estará rebajado este año?

Se trata de una bebida que fue 'top' ventas en esta jornada de descuentos de Amazon, por lo que muchos la buscarán en oferta este 2025.

Cuando estamos descontando los días para que Amazon dé el pistoletazo de salida a su Prime Day, ya tenemos en nuestro radar esos productos que estamos deseando que estén en oferta. Los que han triunfado en otras ediciones son una apuesta segura y en 2024 triunfó una bebida en esta fiesta de descuentos del gigante del comercio online.

En concreto, dos cervezas españolas se colaron en el top ventas de la jornada gracias a los buenos precios que tenían. Aunque las ventas de esta bebida han caído (en su versión alcohólica, puesto que la sin ha crecido), en España el consumo por persona es de unos 52,8 litros al año. Por ello, es un indispensable en nuestra nevera, más ahora en verano, donde parece que apetece más al estar fresquita.

Por ello, es probable que Amazon vuelva a intentar repetir éxitos y rebaje los dos packs que triunfaron en el pasado Prime Day. Eso sí, los médicos recomiendan el consumo de cerveza sin alcohol, pero si se opta por las que contienen, siempre se debe hacer un consumo responsable.

Las cervezas españolas que triunfaron el año pasado

Mahou Cerveza especial dorada lager con sabor 5 estrellas

'Pack' de 28 latas de 33 cl de cerveza.

Cerveza Alhambra extraespecial con fermentación lenta

'Pack' de 24 botellas de 33 cl de cerveza.

Adquirir estos packs de cerveza durante el Prime Day de Amazon supuso grandes ahorros para los miembros del club Prime, por lo que no nos extrañaría que el gigante del comercio online decidiera volver a incluirlas entre sus ofertas exclusivas.

Ambas marcas han sido galardonadas en certámenes y han recibido reconocimientos, por lo que apostar por ellas es disfrutar de una bebida inigualable. En el caso de la Mahou, lleva más de 40 años en el mercado, con un amargor moderado y ligera acidez. Por su parte, Alhambra ofrece más cuerpo con una fermentación cuidada.

Ambas marcas se fabrican en España, por lo que se trata de un producto nacional que muchos usuarios quieren tener en su nevera.