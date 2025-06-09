Parece una oferta de Prime Day: las gafas de sol Hawkers vuelven a estar por 16 euros en Amazon

En el verano, no nos las quitamos. Las llevamos en la playa, en la piscina, en nuestros paseos nocturnos y hasta en un vermú en la terraza. Las gafas de sol son indispensables para proteger nuestros ojos de las radiaciones solares. Por eso, aunque lo consideremos un accesorio, va mucho más allá de una cuestión estética.

De hecho, el verano no es el único momento en el que deberíamos llevarlas. Pero, ¿existen modelos válidos a buen precio? La respuesta es sí y, como ejemplo, las Hawkers One, un modelo clásico y atemporal que ahora está a la venta en Amazon con un descuento del 60%.

Estas gafas de sol tienen protección contra los rayos UV. Amazon

Así, por solo 16 euros (su precio habitual es de 40 euros), este modelo se puede convertir en un imprescindible que encaja en todos tus conjuntos. Pero, además, está disponible en múltiples colores, por lo que seguro encontramos el que más nos encaja. Eso sí, el precio varia en función del que elijamos. El básico negro es el que ahora cuesta 16 euros.

Todos, eso sí, son unisex, están polarizados y bloquean el 100% de los rayos ultravioleta gracias a la protección UV400. La compra de este modelo incluye funda de microfibra, caja y set de pegatinas decorativas.

Hawkers en oferta

El modelo de Hawkers que están en oferta en Amazon es el One, con una estética sport e informal que se ha convertido en un best seller de la marca. Igual que el resto de modelos, sus lentes evitan los reflejos y están fabricadas con material ecológico.

Sin embargo, no es el único disponible en oferta en el catálogo de Amazon. Las Audrey, uno de mis favoritos para ellas, cuestan ahora 22 euros, cuando su precio habitual alcanza los 50. Su montura mariposa es muy favorecedora y nos devuelve a los años 70.

Y para los amantes de los diseños más futuristas, las One Hybrid son una evolución de las One, donde se mantienen sus formas y sus curvas, pero se añade una lente de máscara azul.