Amazon regala 10 euros: así puedes conseguir tu cupón descuento

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Justo antes del Prime Day, Amazon está regalando un cupón descuento a miles de usuarios de su aplicación.

Ya se acerca el día más importante del año para los usuarios de Amazon, o quizás deberíamos decir los días, ya que esta vez el Prime Day no durará un día, ni dos, sino cuatro en total por primera vez en la historia.

Antes de eso, hay novedades en forma de regalos, y es que Amazon acaba de activar una atractiva promoción: si nunca has hecho una compra en su aplicación, puedes obtener un cupón descuento de 10 euros totalmente gratis.

En esta página aclaran algunas de las condiciones, que no son muchas. Básicamente, consiste en no haber usado antes su app y en hacer una compra de 25 euros o más. Ahí podrás activar el código AMZNAPP25.

Muy importante es tener en cuenta que la oferta solo podrá activarse hasta el 3 de julio a las 23:59, así que no, no podrás ahorrarte 10 euros en el Prime Day, ya que evento comenzará en la medianoche del día 8.

Un punto fundamental es que el código es aplicable solo en productos vendidos por Amazon, no por vendedores externos de su 'marketplace', una forma de evitar fraudes y que dichos vendedores acaben quedándose con los cupones de forma fraudulenta.

Dicho esto, poder ahorrarte 10 euros en una compra de 25 no está para nada mal, y supone casi un 50% de descuento por la cara, y ahí puedes encontrar auténticas gangas en la tienda en prácticamente cualquier categoría.

Un premio para nuevos usuarios

A esta campaña se le puede poner una pega clara y evidente, y es que premia a nuevos usuarios que jamás hayan hecho compras en la aplicación de Amazon, pero no a los más fieles.

Se entiende que es una forma de la tienda de atraer a nuevos usuarios a su aplicación, incluso si ya son clientes habituales pero hacen sus compras en la versión web.

Para los demás, no queda más que esperar a ver si Amazon vuelve a activar promociones en el Prime Day 2025 como suele hacer casi todos los años.