Ni Amazon espera al Prime Day: el dispositivo de limpieza que ya puedes conseguir al 70% de descuento

De la marca de Lefant, se trata de un 'gadget' inteligente que ayuda a ser más eficientes en la limpieza del hogar.

La cuenta atrás para el Prime Day 2025 ha comenzado y así lo hace saber Amazon en su propia web. Tenemos todo preparado para ahorrar en nuestras compras (¡si no eres Prime todavía estás a tiempo!), pero, como es habitual, el gigante del comercio online ha vuelto a sorprendernos con sus ofertas anticipadas.

Encontramos pilas, productos para mascotas y soluciones de limpieza. Entre ellas, nos ha llamado la atención el descuentazo que tiene el robot aspirador y fregasuelos de Lefant: el modelo M330 está ahora al 72% de descuento... ¡antes de que empiece el Prime Day!

Lefant M330 Pro robot aspirador y fregasuelos Con mapeo 3 en 1, Navegación dToF, 5000Pa, 150 minutos de autonomía. Es perfecta para casa con mascotas y se puede usar en alfombras.

Parece una broma, pero el precio más bajo de este modelo en los últimos 30 días ha sido de 449 euros, por lo que la rebaja es considerable. De hecho, si lo compras ahora antes del Prime Day te estarás ahorrando 360 euros... ¡menudo chollazo!

Además, merece la pena, por las prestaciones que ofrece para la limpieza de nuestro hogar. Una vez lo tengamos en nuestro poder, podemos olvidarnos del mantenimiento diario gracias a que incorpora aspirador y mopa. Con ambos y con el sistema de mapeo inteligente, este modelo planifica rutas con la máxima eficiencia y asegura la cobertura total de la casa (recomendable hasta para cubrir 150 metros cuadrados). Para ello, se sirve de 150 minutos de autonomía.

Tecnología al servicio del hogar

Este modelo ha sido diseñado para facilitarnos la vida y el mantenimiento del hogar. De hecho, es capaz de realizar funciones esenciales sin que nosotros tengamos que esforzarnos. Su sistema inteligente permite volver a recargarse cuando se queda sin autonomía y reiniciarse automáticamente en el mismo sitio donde se quedó una vez recargado.

Otra de sus ventajas es que evita ciertos obstáculos porque, aunque tenemos que reconocer que las casas de diseño nos encantan, la nuestra poco se parece. Tendemos a acumular objetos y muebles que el aspirador debe aprender a evitar.

Es capaz de limpiar bajo los muebles gracias a su diseño estrecho y se puede controlar por voz. También por aplicación donde puedes establecer horarios de limpieza, delimitar zonas o establecer distintos modos de limpieza o peticiones personalizadas para el hogar.

En cuanto a su capacidad, para la suciedad seca ofrece un depósito de 450 mililitros, mientras que el de agua es de 200. Asimismo, cuenta con tres niveles de potencia de succión para adaptarlo a las necesidades de cada momento, pero incluso es capaz de eliminar la comida de las mascotas que se haya caído.