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Ni Black Friday ni Prime Day: las mejores ofertas de final de mes, en directo

Los compradores quieren recibir con puntualidad sus productos y disponer de flexibilidad horaria.
Hay descuentos que merece la pena aprovechar.JORGE PARÍS
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20decompras
Noticia

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

20decompras .
El último trimestre del año está protagonizado por dos de las citas comerciales más importantes, pero ya podemos disfrutar de grandes descuentos 

El calendario comercial de lo que queda de año está marcado por dos interesantes citas en España. Por un lado, el Amazon Prime Day de octubre, que se celebra los próximos días 8 y 9. Por otro, el esperado Black Friday, una de las jornadas más esperadas para conseguir buenos descuentos y ofertas. 

Sin embargo, ahora que septiembre está a punto de llegar a su fin también podemos encontrar buenas ofertas y en 20deCompras queremos acercártelas para que no desaproveches ninguna oportunidad y ayudarte así a sobrellevar el final de mes. ¿Te animas a descubrirlas? 

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Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas y descuentos. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.

19:45 | 26/09/2024

¡El directo llega a su fin!

Nos encanta que nos acompañes descubriendo esta selección de ofertas que no debemos desaprovechar en este final de septiembre. Sin embargo, hasta aquí llega nuestro directo semanal. Pero que no cunda el pánico. En 20deCompras seguimos ofreciéndote los mejores descuentos y ofertas a diario y muy pronto celebraremos el Prime Day de Amazon y el Black Friday por todo lo alto. ¡Gracias por acompañarños!

19:30 | 26/09/2024

Una aspiradora sin cables Dyson por 300 euros

Increíble, pero cierto: hoy puedes conseguir una de las aspiradoras sin cables más famosas de Dyson por menos de 300 euros. Se trata de la V8: un modelo con un motor digital potente, hasta 40 minutos de succión constante y sistema de vaciado higiénico. Lo mejor de la marca a precios de Black Friday. Eso sí, es Media Markt quien lanza la oferta: ¿te animas?

Esta aspiradora ofrece 4 accesorios para una limpieza completa.
Esta aspiradora ofrece 4 accesorios para una limpieza completa.Media Markt
Comprar por 299 euros

19:15 | 26/09/2024

Ofertas que se adelantan al Amazon Prime Day 

En 20deCompras nos gusta acercarte las mejores ofertas a diario, pero hay eventos que nos apasionan, como el Prime Day. Hace unos días, Amazon confirmó que su próxima Fiesta de Ofertas Prime se celebraría los días 8 y 9 de octubre, con descuentos en todas sus categorías. ¿Nuestra recomendación? Empieza a pensar en tu lista de deseos y a preparar tu carrito.

19:00 | 26/09/2024

Robot aspirador, al 50%

El robot aspirador con conexión Wi-Fi Roomba j7 es una elección magnífica incluso para hogares con mascota. Este robot ofrece un sistema de limpieza en tres fases con cepillos de goma multisuperficie que son ideales para recoger pelos de animales sin enredos. Su navegación PrecisionVision detecta y evita obstáculos. Además, puedes controlarlo a través de la app iRobot Home para ordenar limpiezas específicas, incluso cuando no estás en casa. El sistema Dirt Detect permite al robot identificar las áreas más sucias para una limpieza a fondo.

Este robot está hoy al 50% de descuento.
Este robot está hoy al 50% de descuento.Amazon
Comprar por 349 euros

18:45 | 26/09/2024

Rebajas de mitad de temporada en Cortefiel 

Renovar nuestro armario a buen precio y con prendas de calidad. Esto es lo que nos propone Cortefiel con la promoción que ha activado: hasta el 50% en sus rebajas de Mid Season. Camisas, jerséis, vestidos, cazadoras y todo lo necesario para vestirnos este otoño, ahora, a mejor precio. 

Aprovechar rebajas

18:30 | 26/09/2024

Cafetera 4 en 1, por menos de 100 euros

Para quienes a veces prefieren café de cápsulas o molido, esta cafetera es su solución. Se trata de un modelo 4 en 1 compatible con café molido, cápsulas Nespresso o Dolce Gusto y también cafetera americana. Prepara el café en menos de 30 segundos con una presión de 19 bares de la que extrae todo el aroma y sabor. Lo mejor es que ahora cuesta menos de 100 euros.

Esta cafetera prepara una taza de café en solo 30 segundos.
Esta cafetera prepara una taza de café en solo 30 segundos.Amazon
Comprar por 94,99 euros

18:15 | 26/09/2024

El sistema de planchado definitivo

Todas las influencers hablan de este sistema. Se trata de Care for your first, un centro de planchado que elimina arrugas y olores y desinfecta de forma automática. Este robot emplea vapor para llevar a cabo todas estas funciones sin que tengamos que intervenir. Refresca la ropa y la deja impecable. Además, es compacto y plegable para que no ocupe espacio.

Este novedoso sistema destierra la plancha tradicional.
Este novedoso sistema destierra la plancha tradicional.20deCompras
Comprar por 449,99 euros

18:00 | 26/09/2024

La solución para eliminar los ácaros del colchón

Lo sabemos: las limpiezas generales no apetecen en ningún momento. Sin embargo, es interesante llevarlas a cabo de vez en cuando. El colchón, por ejemplo, acumula mucha suciedad que se puede eliminar con un dispositivo que no requiere mucha inversión y que, sin embargo, nos facilita la limpieza. ¿Quieres descubrirlo?

¡Saber más!

17:45 | 26/09/2024

Freidora de aire por menos de 60 euros

La freidora de aire Moulinex Easy Fry Max destaca por su potencia de 1500W y su capacidad de 5 litros, perfecta para cocinar hasta para 6 personas. Gracias a su tecnología de circulación de aire caliente, puedes cocinar alimentos crujientes y saludables con poco o ningún aceite. Cuenta con 10 programas automáticos que simplifican la cocción de diversos platos, desde patatas fritas hasta pescado. Su panel de control digital intuitivo facilita el uso, y su diseño de toque frío añade seguridad durante el manejo. Además, las partes son aptas para el lavavajillas, lo que hace que la limpieza sea muy sencilla. 

Esta freidora tiene 5 litros de capacidad.
Esta freidora tiene 5 litros de capacidad.Amazon
Comprar por 59,99 euros

17:30 | 26/09/2024

Viaje a Egipto a partir de 500 euros

No solo con ofertas en productos para el hogar finaliza septiembre, y su cuesta, también hemos encontrado descuentos muy interesantes para hacer una escapada y plantear las próximas vacaciones. Por ejemplo, desde Viajes El Corte Inglés tienen un 40% de oferta en el circuito organizado a Egipto con todo incluido: vuelos, traslados, alojamientos... ¡todo a partir de 580 euros!

¡Me voy a Egipto!

17:15 | 26/09/2024

Depilación en casa con resultados profesionales 

Te puede interesar experimentar una depilación duradera sin salir de casa con la depiladora por luz pulsada. Este dispositivo asegura una reducción del vello de hasta un 92 % tras solo tres sesiones, lo que significa que podrías disfrutar de una piel suave y libre de vello durante hasta 12 meses. Incluye cuatro accesorios específicamente diseñados para adaptarse a las curvas del cuerpo, la cara, la zona del bikini y las axilas, facilitando el tratamiento adecuado para cada área. Además, el dispositivo se ha desarrollado en colaboración con dermatólogos y científicos. 

Esta máquina incluye accesorios.
Esta máquina incluye accesorios.Amazon
Comprar por 349,99 euros

17:00 | 26/09/2024

Cápsulas de lavavajillas Ariel para la limpieza

Estas cápsulas de detergente líquido están diseñadas para ofrecer una limpieza eficaz en cada lavado. Con 90 lavados por paquete, aseguran una relación precio-calidad interesante a solo 0,28 euros por unidad. Estas cápsulas son muy prácticas y fáciles de usar, previniendo el desperdicio de detergente y garantizando siempre la cantidad correcta.

Actúan incuso en aguas frías con una limpieza profunda.
Actúan incuso en aguas frías con una limpieza profunda.Amazon
Comprar por 24,99 euros

16:45 | 26/09/2024

Tu coche pide un cambio

El inicio del nuevo curso siempre invita al cambio y, quizá, es el momento (por fin) de vender tu viejo vehículo para apostar por un modelo renovado que cumpla con tus expectativas. Pero, ¿por cómo se empiezan estos trámites? Fácil: averigua cómo tasar tu coche en tres pasos y saber su valor actual de mercado para hacer la mejor venta con ayuda de 20deCompras... ¡y no pierdas dinero en la venta!

Quiero tasar mi coche

16:30 | 26/09/2024

Proyector para el cine en casa

Este mini proyector es una excelente opción si buscas disfrutar de una experiencia cinematográfica en casa. Con tecnología WiFi 6 y Bluetooth 5.2, ofrece una conexión rápida y estable. Puedes proyectar imágenes de hasta 200 pulgadas y ajustar el tamaño sin mover el proyector. La resolución Full HD 1080P asegura una imagen nítida y realista, mientras que su avanzada tecnología de proyección LCD protege tus ojos. Incluye puertos HDMI, AV y USB para conectar múltiples dispositivos.

Convertir tu salón en una sala de cine es posible.
Convertir tu salón en una sala de cine es posible.Amazon
Comprar por 87,99 euros

16:15 | 26/09/2024

Un iPad por menos de 400 euros

Las tablets son unos de los dispositivos más cómodos para las tareas del día a día. Este iPad ofrece 64 gigas de almacenamiento, una pantalla de 10,9 pulgadas y un rendimiento único. Con un diseño sencillo, aprovecha el máximo espacio. Cuenta con una cámara de 12 megapíxeles y es compatible con tecnología 5G. Lo mejor de todo es que cuesta menos de 400 euros.

Este modelo tiene 10,9 pulgadas de pantalla.
Este modelo tiene 10,9 pulgadas de pantalla.Media Markt
Comprar por 399 euros

16:00 | 26/09/2024

El equipaje de avión más viral

Esta mochila de cabina cumple con los requisitos de equipaje de las aerolíneas y, a cambio, ofrece una gran capacidad para almacenar nuestras pertenencias. Con unas medidas de 40x20x25 centímetros, apenas ocupa espacio. Ofrece 3 bolsillos de almacenamiento de diferentes tamaños, uno de ellos especialmente diseñado para zapatos. Está confeccionada en un tejido impermeable y con cremalleras resistentes. Además, es cómoda de llevar, puesto que las correas anchas y acolchadas no se clavan. Está rebajada un 38%, por lo que es una gran oportunidad.

Cumple con las medidas para viajar en las aerolíneas.
Cumple con las medidas para viajar en las aerolíneas.Amazon
Comprar por 27,48 euros

15:45 | 26/09/2024

Tu próxima escapada, al 50%

Si estás pensando en tu próxima escapada, Barceló Hoteles te lo pone fácil con sus Happy Days. En ellos puedes encontrar hasta un 50% de descuento al reservar en sus alojamientos entre el 24 de septiembre de 2024 y el 31 de octubre de 2024, si reservas hasta el próximo 1 de octubre. El descuento se consigue con el cupón 24HD10 una vez registrado en My Barceló.

Aprovechar los Happy Days

15:30 | 26/09/2024

Rutina de Olay, al 40%

Si quieres una rutina de cuidado facial de día y noche, este pack te puede interesar. Incluye una crema facial de día que combina vitamina B3 y aminopéptidos para hidratar y mejorar la textura de tu piel durante 24 horas. Verás resultados visibles en 28 días. Por la noche, la crema con retinol hidrata y combate arrugas, líneas de expresión y manchas, mejorando también la firmeza y luminosidad. Ambos productos son aptos para pieles de secas a mixtas y están libres de colorantes artificiales y aceites. La textura sedosa y suave de estas cremas es una delicia para la piel.

Esta rutina hidratante es perfecta para tu piel.
Esta rutina hidratante es perfecta para tu piel.Amazon
Comprar por 32,99 euros

15:15 | 26/09/2024

Báscula digital: control total de tu salud

Si te interesa cuidar tu salud y llevar un control exhaustivo de tu progreso, la báscula de grasa corporal puede ser una excelente elección para ti. Con 15 datos físicos disponibles, incluyendo peso, IMC, grasa corporal y frecuencia cardíaca, es una herramienta completa que te permitirá tener una visión integral de tu estado de salud. La báscula presenta una gran pantalla donde puedes visualizar hasta ocho datos diferentes directamente, lo que facilita el seguimiento de tu condición física. 

Esta báscula mide 15 índices corporales.
Esta báscula mide 15 índices corporales.Amazon
Comprar por 36,99 euros

15:00 | 26/09/2024

¡Hora de probar los audiolibros!

¿Audiolibros gratis? Sí, durante un mes y gracias a Audible, la plataforma de streaming de Amazon con más de 90.000 títulos; muchos de ellos narrados por voces famosas, como las de Michelle Jenner o José Coronado.

14:45 | 26/09/2024

Toallitas de bebé: 18 paquetes por 16 euros

Si buscas unas toallitas para la delicada piel de tu bebé, estas toallitas de Marca Amazon pueden ser una excelente opción. Vienen en un cómodo multipaquete de 18 paquetes, con 56 toallitas cada uno, sumando un total de 1.008 unidades. Su fórmula es suave e hipoalergénica, ideal para pieles muy sensibles, y no contienen fragancia, lo que las hace perfectas para evitar irritaciones. Además, están enriquecidas con ingredientes calmantes como aloe vera y manzanilla, lo que proporciona un cuidado adicional a la piel del bebé. Puedes usarlas no solo para la zona del pañal, sino también en las manos y la cara. 

La cantidad total de toallitas es de 1.008, distribuidas en 18 paquetes.
La cantidad total de toallitas es de 1.008, distribuidas en 18 paquetes.Amazon
Comprar por 16,82 euros

14:30 | 26/09/2024

Auriculares inalámbricos por solo 20 euros

Ya sabemos que los mejores auriculares inalámbricos no tienen por qué costar más de 30 euros, pero hoy te traemos unos más baratos aún. Con hasta 50 horas de batería, pantalla LED que muestra el estado de la carga y resistencia IPX7, son una gran opción que ya ha conquistado a más de 11.000 usuarios en Amazon.

Estos auriculares muestran su batería en la pantalla LED.
Estos auriculares muestran su batería en la pantalla LED.Amazon
Comprar por 19,99 euros

14:15 | 26/09/2024

El truco de las abuelas

Nuestras abuelas son una auténtica fuente de sabiduría y en la cocina son nuestra inspiración. Así, nos encanta descubrir los secretos con los que consiguen esa comida deliciosa. Ahora llega el momento de platos de cuchara que, por muchas horas que invirtamos, nunca nos quedan como ellas. Sin embargo, hemos descubierto cómo preparar los guisos como nuestras abuelas. ¿Te vas a quedar sin saberlo? 

Descubrir el secreto

14:00 | 26/09/2024

Menos de 160 euros para una aspiradora sin cable

La aspiradora escoba sin cable Rowenta XPert 6.60 Animal te ofrece una limpieza eficiente y práctica, especialmente si tienes mascotas. Con 100 W de potencia y su sistema ciclónico, ofrece varios modos de velocidad, incluido el modo Eco para una mayor autonomía de hasta 45 minutos. Su batería extraíble se recarga completamente en 4 horas. El diseño ligero del dispositivo y su cabezal con iluminación LED facilitan la limpieza en áreas oscuras y difíciles de alcanzar. El precio de 159,99 euros es bastante interesante considerando sus características y eficiencia.

Este modelo ofrece una autonomía de hasta 45 minutos.
Este modelo ofrece una autonomía de hasta 45 minutos.Amazon
Comprar por 159,99 euros

13:45 | 26/09/2024

Móvil Xiaomi por solo 100 euros

Con 64 gigas de memoria y 3 de RAM, el Redmi A3 es una buena opción para quienes no quieren grandes pretensiones en tu teléfono móvil. Ofrece una pantalla de 6,71 pulgadas y 90 HZ. Su cámara principal es de 8 megapíxeles y ofrece una buena autonomía para ser un terminal que ahora cuesta menos de 100 euros

Este es uno de los móviles más económicos.
Este es uno de los móviles más económicos.El Corte Inglés
Comprar por 99,90 euros

13:30 | 26/09/2024

El secador para 'curlys'

El secador de Bellissima es uno de los favoritos entre las prescriptoras del método 'curly'. Protege el cabello con su tecnología de cerámica y aceite de argán, al tiempo que le aporta brillo y suavidad. Además, incorpora acción antiencrespamientoy antisequedad. Consigue unos rizos definidos sin apelmazar. Cuenta con dos niveles de aire y es muy cómodo de usar. ¿Lo mejor? Hoy está rebajado un 39% y nos lo llevamos por menos de 52 euros. 

Este secador protege el pelo al tiempo que lo seca.
Este secador protege el pelo al tiempo que lo seca.Amazon
Comprar por 51,99 euros

13:15 | 26/09/2024

Últimas horas del ofertón de Disney+

Si aún no eres de Disney+ es porque no sabes que tienen una promoción muy atractiva: la mensualidad cuesta dos euros (los tres primeros meses). Como lo lees: la plataforma ha lanzado una oferta exclusiva para nuevos clientes: si te registras antes del 27 de septiembre, los tres primeros meses solo cuestan 1,99 euros, aunque luego deberás pagar la cuota de seis al mes con anuncios.

Me suscribo a Disney+

13:00 | 26/09/2024

¡Hola de nuevo!

Superado el ecuador de la semana… ¡vamos con el jueves de ofertas! Comenzamos la última jornada en la que repasamos los principales 'ecommerces' para acercarte los mejores descuentos. Sabemos que el mes termina ya, pero merece la pena echar un vistazo a esta selección de ofertas para no dejar pasar ninguna oportunidad. ¿Te quedas con nosotros? 

18:00 | 25/09/2024

¡Adiós, ofertas!

El miércoles de ofertas en directo acaba aquí, pero recuerda que en 20deCompras tienes constantes promociones que merece la pena aprovechar. Volvemos mañana, con el último directo de la semana por lo que prometemos dar lo mejor para encontrar las mejores ofertas. ¿Te lo vas a perder?

17:45 | 25/09/2024

Tu próxima escapada, al 50%

Si estás pensando en tu próxima escapada, Barceló Hoteles te lo pone fácil con sus Happy Days. En ellos puedes encontrar hasta un 50% de descuento al reservar en sus alojamientos entre el 24 de septiembre de 2024 y el 31 de octubre de 2024, si reservas hasta el próximo 1 de octubre. El descuento se consigue con el cupón 24HD10 una vez registrado en My Barceló.

Aprovechar los Happy Days

17:30 | 25/09/2024

Un 35% de ahorro en el Samsung Galaxy A25 

Con el lanzamiento del iPhone 16 parece que no solo los precios de los móviles de Apple se han venido abajo. En Media Markt hemos descubierto que el Samsung Galaxy A25 5G está un 35% más barato y solo cuesta 239 euros (y, sí, lo puedes financiar sin intereses).

Este 'smartphone' ofrece 256 GB de memoria y una gran calidad de imagen.
Este 'smartphone' ofrece 256 GB de memoria y una gran calidad de imagen.Media Markt
Comprar por 239 euros

17:15 | 25/09/2024

Un tostador por menos de 20 euros

Si te gustan las tostadas con el punto exacto de dorado, esta tostadora es perfecta para ti. Con 2 ranuras anchas, permite tostar pan de cualquier tamaño y forma. Incluye 8 opciones de ajuste, función de recalentamiento y descongelación, así como un botón de cancelación para detener la tostada en cualquier momento. Además, cuenta con una bandeja recogemigas desmontable para una limpieza fácil.

Un básico de cocina en el que merece la pena invertir.
Un básico de cocina en el que merece la pena invertir.Amazon
Comprar por 19,99 euros

17:00 | 25/09/2024

Tres organizadores para el cambio de armario

El conjunto Lifewit de 3 organizadores de ropa es una excelente opción para mantener tus prendas ordenadas y bien protegidas. Cada organizador mide 48 x 36 x 20 cm y tiene una capacidad de 35 litros, ideal para guardar suéteres, abrigos y mantas. Su asa reforzada facilita el transporte y la ventana transparente te permite ver el contenido sin abrirlos. Fabricados con material textil no tejido, son inodoros e incoloros. Con un precio de 13,99 euros, ofrecen una práctica solución de almacenamiento.

Este 'pack' incluye 3 bolsas de 35 litros de almacenamiento.
Este 'pack' incluye 3 bolsas de 35 litros de almacenamiento.Amazon
Comprar por 13,99 euros

16:45 | 25/09/2024

La solución para eliminar los ácaros del colchón

Lo sabemos: las limpiezas generales no apetecen en ningún momento. Sin embargo, es interesante llevarlas a cabo de vez en cuando. El colchón, por ejemplo, acumula mucha suciedad que se puede eliminar con un dispositivo que no requiere mucha inversión y que, sin embargo, nos facilita la limpieza. ¿Quieres descubrirlo?

¡Saber más!

16:30 | 25/09/2024

Proyector para el cine en casa

Este mini proyector es una excelente opción si buscas disfrutar de una experiencia cinematográfica en casa. Con tecnología WiFi 6 y Bluetooth 5.2, ofrece una conexión rápida y estable. Puedes proyectar imágenes de hasta 200 pulgadas y ajustar el tamaño sin mover el proyector. La resolución Full HD 1080P asegura una imagen nítida y realista, mientras que su avanzada tecnología de proyección LCD protege tus ojos. Incluye puertos HDMI, AV y USB para conectar múltiples dispositivos.

Convertir tu salón en una sala de cine es posible.
Convertir tu salón en una sala de cine es posible.Amazon
Comprar por 87,99 euros

16:15 | 25/09/2024

Rutina de Olay, al 40%

Si quieres una rutina de cuidado facial de día y noche, este pack te puede interesar. Incluye una crema facial de día que combina vitamina B3 y aminopéptidos para hidratar y mejorar la textura de tu piel durante 24 horas. Verás resultados visibles en 28 días. Por la noche, la crema con retinol hidrata y combate arrugas, líneas de expresión y manchas, mejorando también la firmeza y luminosidad. Ambos productos son aptos para pieles de secas a mixtas y están libres de colorantes artificiales y aceites. La textura sedosa y suave de estas cremas es una delicia para la piel.

Esta rutina hidratante es perfecta para tu piel.
Esta rutina hidratante es perfecta para tu piel.Amazon
Comprar por 32,99 euros

16:00 | 25/09/2024

Juego de toallas para el hogar de gran calidad

Si valoras la comodidad en el baño, este juego de toallas de 8 piezas te puede interesar. Incluye 2 toallas de baño, 2 toallas de mano y 4 toallitas, todas confeccionadas con algodón 100% hilado en anillos que garantiza suavidad y resistencia. Las toallas son altamente absorbentes y ligeras, lo que facilita su uso y secado. Cada toalla cuenta con un dobladillo de doble puntada para mayor durabilidad. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de cuidado para evitar la decoloración. El precio de 24,99 euros por 8 piezas hace que sea un conjunto valorable.

Este juego inclye 8 piezas.
Este juego inclye 8 piezas.Amazon
Comprar por 24,99 euros

15:45 | 25/09/2024

Movistar Plus+, por 4,99 euros al mes

No puede faltar en esta selección de ofertas con la promoción con la que Movistar Plus+ nos ha sorprendido y que solo estará activa por tiempo limitado. Ahora ofrece la suscripción a su plataforma al 50% durante los dos primeros meses. Es decir, paga ahora 4,99 euros al mes y accede a todo su contenido: películas, series, deportes...

Me suscribo a Movistar Plus+

15:30 | 25/09/2024

Maquinilla de afeitar con protección para la piel

La maquinilla de afeitar híbrida OneBlade 360 tiene una cuchilla que se inclina en todas las direcciones, asegurando un contacto continuo con la piel. Su peine-guía 5 en 1 permite un recorte preciso y uniforme. La batería dura hasta 60 minutos con carga USB, ideal para llevar de viaje. Diseñada también para uso en seco o húmedo, te resultará práctica bajo la ducha.

Esta maquinilla tiene un peine guia 5 en 1.
Esta maquinilla tiene un peine guia 5 en 1.Amazon
Comprar por 39,99 euros

15:15 | 25/09/2024

El sistema de planchado definitivo

Todas las influencers hablan de este sistema. Se trata de Care for your first, un centro de planchado que elimina arrugas y olores y desinfecta de forma automática. Este robot emplea vapor para llevar a cabo todas estas funciones sin que tengamos que intervenir. Refresca la ropa y la deja impecable. Además, es compacto y plegable para que no ocupe espacio.

Este novedoso sistema destierra la plancha tradicional.
Este novedoso sistema destierra la plancha tradicional.20deCompras
Comprar por 449,99 euros

15:00 | 25/09/2024

Zapatillas minimalistas, la última tendencia

Para quienes disfrutan de actividades al aire libre y deportes acuáticos, estas zapatillas minimalistas te proporcionarán comodidad y protección. Su material elástico es transpirable y ultraligero, permitiendo que se sequen rápidamente. La suela de goma antideslizante protege tus pies de piedras y rocas, mientras que el cuello suave evita abrasiones. Además, el cordón ajustable ofrece un buen ajuste.

Estas zapatillas son tendencia.
Estas zapatillas son tendencia.Amazon
Comprar desde 33,99 euros

14:45 | 25/09/2024

Samsung Galaxy Tab, por menos de 200 euros

La Samsung Galaxy Tab A9+ es una opción interesante si buscas una tablet con buen almacenamiento y rendimiento para multitareas. Con una pantalla de 11 pulgadas y una tasa de refresco alta, disfrutarás de una experiencia visual envolvente. Además, el sonido 3D aporta una calidad de audio excelente para tus películas y música. Incluye 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento ampliables a 1 TB, lo cual es ideal para guardar todos tus archivos sin preocuparte por el espacio.

Esta tablet tiene 11 pulgadas de pantalla.
Esta tablet tiene 11 pulgadas de pantalla.Amazon
Comprar por 189 euros

14:30 | 25/09/2024

Ofertón: Disney+ por 2 euros al mes

Si aún no eres de Disney+ es porque no sabes que tienen una promoción muy atractiva: la mensualidad cuesta dos euros (los tres primeros meses). Como lo lees: la plataforma ha lanzado una oferta exclusiva para nuevos clientes: si te registras antes del 27 de septiembre, los tres primeros meses solo cuestan 1,99 euros, aunque luego deberás pagar la cuota de seis al mes con anuncios.

Me suscribo a Disney+

14:15 | 25/09/2024

Plancha de pelo GHD, por menos de 140 euros

La plancha de pelo profesional GHD Styler alcanza una temperatura de 185 grados gracias a su tecnología Single-zone, lo cual garantiza un peinado óptimo sin calor extremo. Posee placas basculantes con revestimiento gloss que proporcionan un resultado liso y brillante. Además de alisar, puedes crear ondas y rizos debido a su diseño redondeado. Se calienta en solo 30 segundos y se apaga automáticamente después de 30 minutos de inactividad, lo que la hace segura y eficiente. Su precio habitual alcanza los 190 euros.

GHD Original Styler
GHD Original StylerAmazon
Comprar por 139,65 euros

14:00 | 25/09/2024

Freidora sin aceite por 60 euros

De Cecotec y de seis litros de capacidad, esta freidora de aire ofrece 12 modos prestablecidos para poder sacarle el máximo partido desde el inicio. Permite regular la temperatura entre 80 y 200 grados y el tiempo con un panel táctil intuitivo. Tiene una potencia de 1700 watios y protección contra calentamientos. En Amazon tiene más de 6.000 valoraciones que destacan su buena relación calidad precio.

Esta freidora tiene 6 litros de capacidad.
Esta freidora tiene 6 litros de capacidad.Amazon
Comprar por 59,90 euros

13:50 | 25/09/2024

Pañales Dodot, a 0,32 euros la unidad

Los Pañales Sensitive, de Dodot son los preferidos por muchos padres gracias a su alta absorción y protección de la piel. Estos productos tienen la capacidad de bloquear instantáneamente la humedad y mantener la piel seca. Este pack mensual de la talla 4 (para bebés de 9 a 14 kilos) incluye 172 pañales más 4 pants gratis, con un precio de 54,25 euros, que equivale a 0,32 euros por unidad. Un posible inconveniente es la generación de residuos que conlleva el uso de pañales desechables.

Estos pañales alejan la humedad.
Estos pañales alejan la humedad.Amazon
Comprar por 58,09 euros

13:40 | 25/09/2024

Tu próxima escapada, al 50%

Si estás pensando en tu próxima escapada, Barceló Hoteles te lo pone fácil con sus Happy Days. En ellos puedes encontrar hasta un 50% de descuento al reservar en sus alojamientos entre el 24 de septiembre de 2024 y el 31 de octubre de 2024, si reservas hasta el próximo 1 de octubre. El descuento se consigue con el cupón 24HD10 una vez registrado en My Barceló.

Aprovechar los Happy Days

13:30 | 25/09/2024

Una aspiradora sin cables por 160 euros

A la hora de limpiar nuestro hogar, contar con las herramientas adecuadas facilita (¡y mucho!) la tarea. Esta aspiradora de Smoture ofrece 60 minutos de autonomía y un aspirado potente gracias a sus 450000 PA. Su motor sin escobillas de 500 W facilita el trabajo del aspirador. Es apto para todo tipo de suelos, incluso con alfombras, y es perfecto para mantener limpia una casa con mascotas. Además, ofrece luz LED para que ni una mota de polvo pase desapercibida.

Este aspirador es perfecto para casas con mascota.
Este aspirador es perfecto para casas con mascota.Amazon
Comprar por 159,99 euros

13:20 | 25/09/2024

Tu coche pide un cambio

El inicio del nuevo curso siempre invita al cambio y, quizá, es el momento (por fin) de vender tu viejo vehículo para apostar por un modelo renovado que cumpla con tus expectativas. Pero, ¿por cómo se empiezan estos trámites? Fácil: averigua cómo tasar tu coche en tres pasos y saber su valor actual de mercado para hacer la mejor venta con ayuda de 20deCompras... ¡y no pierdas dinero en la venta!

Quiero tasar mi coche

13:10 | 25/09/2024

Un portátil de Asus por menos de 400 euros

Con una potencia fluida y múltiples funciones que facilitan las tareas, este portátil es una gran opción para el día a día. Tiene un potente procesador Intel Core de 12.ª generación y una pantalla nítida de 15’6 pulgadas que ofrece una experiencia envolvente. Su procesador Intel Core de última generación garantiza un rendimiento excepcional en cada tarea que realices. ¿Lo mejor? Su precio. Está rebajado un 35% para que te lo lleves por menos de 390 euros.

Este portátil cuesta hoy menos de 400 euros.
Este portátil cuesta hoy menos de 400 euros.El Corte Inglés
Comprar por 389,01 euros

13:00 | 25/09/2024

El equipaje de avión más viral

Esta mochila de cabina cumple con los requisitos de equipaje de las aerolíneas y, a cambio, ofrece una gran capacidad para almacenar nuestras pertenencias. Con unas medidas de 40x20x25 centímetros, apenas ocupa espacio. Ofrece 3 bolsillos de almacenamiento de diferentes tamaños, uno de ellos especialmente diseñado para zapatos. Está confeccionada en un tejido impermeable y con cremalleras resistentes. Además, es cómoda de llevar, puesto que las correas anchas y acolchadas no se clavan. Está rebajada un 38%, por lo que es una gran oportunidad.

Cumple con las medidas para viajar en las aerolíneas.
Cumple con las medidas para viajar en las aerolíneas.Amazon
Comprar por 27,48 euros

12:50 | 25/09/2024

Pedri te ayuda a renovar tu armario

Una de las muchas cosas buenas del otoño es que llegan las nuevas colecciones de ropa para hombre y mujer: prendas que cumplen con las tendencias y que nos sirven para renovar el armario. Y, créenos, las que necesitas esta temporada están en la colección que Pedri ha diseñado para Springfield. El futbolista de la selección española de fútbol ha lanzado su cuarta colaboración con la marca y nos encanta.

Descubrir colección

12:40 | 25/09/2024

Contorno de ojos con cafeína

Las ojeras son uno de los síntomas de fatiga y cansancio en el rostro. Para evitarlas, el contorno de ojos de Beauty Drops con cafeína es una gran opción. Ofrece un efecto frescor que descongestiona la mirada y cuesta menos de 8 euros.

Ayuda a reducir las ojeras.
Ayuda a reducir las ojeras.Primor
Comprar por 7,95 euros

12:30 | 25/09/2024

Cafetera 4 en 1, por menos de 100 euros

Para quienes a veces prefieren café de cápsulas o molido, esta cafetera es su solución. Se trata de un modelo 4 en 1 compatible con café molido, cápsulas Nespresso o Dolce Gusto y también cafetera americana. Prepara el café en menos de 30 segundos con una presión de 19 bares de la que extrae todo el aroma y sabor. Lo mejor es que ahora cuesta menos de 100 euros.

Esta cafetera prepara una taza de café en solo 30 segundos.
Esta cafetera prepara una taza de café en solo 30 segundos.Amazon
Comprar por 94,99 euros

12:20 | 25/09/2024

Cápsulas de lavavajillas Ariel para limpieza total

Estas cápsulas de detergente líquido están diseñadas para ofrecer una limpieza eficaz en cada lavado. Con 90 lavados por paquete, aseguran una relación precio-calidad interesante a solo 0,28 euros por unidad. Estas cápsulas son muy prácticas y fáciles de usar, previniendo el desperdicio de detergente y garantizando siempre la cantidad correcta.

Actúan incuso en aguas frías con una limpieza profunda.
Actúan incuso en aguas frías con una limpieza profunda.Amazon
Comprar por 24,99 euros

12:10 | 25/09/2024

Movistar Plus+, por 4,99 euros al mes

Empezamos la selección de ofertas con la promoción con la que Movistar Plus+ nos ha sorprendido y que solo estará activa por tiempo limitado. Ahora ofrece la suscripción a su plataforma al 50% durante los dos primeros meses. Es decir, paga ahora 4,99 euros al mes y accede a todo su contenido: películas, series, deportes...

Me suscribo a Movistar Plus+

12:00 | 25/09/2024

¡Hola de nuevo!

Tenemos que reconocer que las ofertas que podremos disfrutar en el Amazon Prime Day de octubre nos tienen en vilo. Sobre todo, después de que el gigante del comercio online hay anunciado su promoción de 3 meses de música gratis en Music Unlimited por el evento. Para sobrellevar la espera, en 20deCompras estamos seleccionando los mejores descuentos de la semana para que acabes el mes sin gastar más dinero de la cuenta (y sin renunciar a aquello que necesites). ¿Te quedas con nosotros?

13:00 | 24/09/2024

Adiós a las ofertas de hoy 

Nuestra selección de ofertas llega a su fin... ¡pero solo por hoy! Mañana volvemos con nuevos descuentos que deberías aprovechar este final de mes. Mientras tanto, puedes repasar la selección de chollazos que hemos reunido bajo estas líneas y añadir al carrito aquellos que sí o sí necesitas. ¡Hasta mañana!

12:50 | 24/09/2024

El Redmi Note 13 Pro+, al 15% de descuento

El Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G es un smartphone que destaca por su pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas y 1,5K de resolución a 120Hz, ofreciendo una experiencia visual asombrosa. Equipado con un procesador MediaTek Dimensity 7200 Ultra, disfrutarás de un rendimiento rápido y sin complicaciones. Su triple cámara, liderada por un sensor principal de hasta 200MP con OIS, proporciona fotos nítidas incluso con zoom. Con una impresionante batería de 5000mAh y carga rápida de 120W, obtendrás un 100% de batería en solo 19 minutos. Ahora está rebajado un 15% y de costar 449 euros puede ser nuestro por 379,99.

Este modelo tiene una cámara de 6,67 pulgadas y ofrece carga rápida.
Este modelo tiene una cámara de 6,67 pulgadas y ofrece carga rápida.Amazon
Comprar por 379 euros

12:40 | 24/09/2024

La solución para eliminar los ácaros del colchón

Lo sabemos: las limpiezas generales no apetecen en ningún momento. Sin embargo, es interesante llevarlas a cabo de vez en cuando. El colchón, por ejemplo, acumula mucha suciedad que se puede eliminar con un dispositivo que no requiere mucha inversión y que, sin embargo, nos facilita la limpieza. ¿Quieres descubrirlo?

¡Saber más!

12:30 | 24/09/2024

Impresora de etiquetas para organizar la casa

Esta impresora de etiquetas es compacta y portátil, permitiéndote llevarla en el bolsillo. Imprime de forma inalámbrica mediante Bluetooth, siguiendo las instrucciones de una app gratuita que puedes personalizar con diferentes fuentes y símbolos. Incluye una cinta de etiquetas de 16 mm x 4 m y no necesita tinta ni papel. La batería ofrece una autonomía prolongada tras solo 1,5 horas de carga. Su precio, 23,57 euros, la hace asequible y práctica. Eso sí, no es compatible con ordenadores o tabletas.

Etiquetadora portátil
Etiquetadora portátilAmazon
Comprar por 23,57 euros

12:20 | 24/09/2024

Ofertón en Disney+: todo por 2 euros al mes

Si aún no eres de Disney+ es porque no sabes que tienen una promoción muy atractiva: la mensualidad cuesta dos euros (los tres primeros meses). Como lo lees: la plataforma ha lanzado una oferta exclusiva para nuevos clientes: si te registras antes del 27 de septiembre, los tres primeros meses solo cuestan 1,99 euros, aunque luego deberás pagar la cuota de seis al mes con anuncios.

Me suscribo a Disney+

12:10 | 24/09/2024

Plancha de pelo GHD, por menos de 140 euros

La plancha de pelo profesional GHD Styler alcanza una temperatura de 185 grados gracias a su tecnología Single-zone, lo cual garantiza un peinado óptimo sin calor extremo. Posee placas basculantes con revestimiento gloss que proporcionan un resultado liso y brillante. Además de alisar, puedes crear ondas y rizos debido a su diseño redondeado. Se calienta en solo 30 segundos y se apaga automáticamente después de 30 minutos de inactividad, lo que la hace segura y eficiente. Su precio habitual alcanza los 190 euros.

GHD Original Styler
Esta plancha tiene protección contra el calentamiento. Amazon
Comprar por 139,65 euros

12:00 | 24/09/2024

Un auxiliar muy necesario: lámpara de escritorio

La lámpara de escritorio Slator cuida de tu visión gracias a sus 52 puntos LED que generan una luz suave sin sombras. Dispone de 10 niveles de brillo y 5 modos de iluminación, ideales para distintas actividades. El control táctil fácil de usar y la función de memoria te simplifican la vida. Su brazo flexible de 180 grados permite ajustes a tu ángulo preferido. Cuesta menos de 24 euros. 

Esta lámpara permite ajustar la luz en nivel e intensidad.
Esta lámpara permite ajustar la luz en nivel e intensidad.Amazon
Comprar por 23,85 euros

11:50 | 24/09/2024

Pedri te ayuda a renovar tu armario

Una de las muchas cosas buenas del otoño es que llegan las nuevas colecciones de ropa para hombre y mujer: prendas que cumplen con las tendencias y que nos sirven para renovar el armario. Y, créenos, las que necesitas esta temporada están en la colección que Pedri ha diseñado para Springfield. El futbolista de la selección española de fútbol ha lanzado su cuarta colaboración con la marca y nos encanta.

Mes de prueba gratis

11:40 | 24/09/2024

Pulsera de actividad por menos de 35 euros

La Mi Band 9 ofrece una duración de batería de hasta 21 días y un brillo de pantalla de 1200 nits, asegurando una visibilidad clara. Este wearable es ligero y cómodo, pesa solo 15,8 gramos sin la pulsera. Resistente al agua hasta 5ATM, puedes usarlo para nadar. Posee un sensor PPG de doble canal que mejora la precisión del monitoreo de frecuencia cardíaca y SpO2. Con más de 150 modos deportivos, esta pulsera te mantendrá al tanto de tu salud. El precio de 33,99 euros es muy asequible, aunque no es recomendable para buceo y saunas.

Esta pulsera de actividad tiene más de 150 modos deportivos.
Esta pulsera de actividad tiene más de 150 modos deportivos.Amazon
Comprar por 33,99 euros

11:30 | 24/09/2024

Tu coche pide un cambio 

El inicio del nuevo curso siempre invita al cambio y, quizá, es el momento (por fin) de vender tu viejo vehículo para apostar por un modelo renovado que cumpla con tus expectativas. Pero, ¿por cómo se empiezan estos trámites? Fácil: averigua cómo tasar tu coche en tres pasos y saber su valor actual de mercado para hacer la mejor venta con ayuda de 20deCompras... ¡y no pierdas dinero en la venta!

Quiero tasar mi coche

11:20 | 24/09/2024

Sérum de vitamina C, cóctel para el rostro

La vitamina C se ha convertido en uno de los activos más deseados del mercado: ayuda a pasar de una piel apagada a un cutis iluminado, hidratado y jugoso. Hay muchas marcas que ya apuesta por este ingrediente, pero el Vitamin C Concentrate Serum, de Freshly Cosmetics está 8 euros más barato de lo habitual hoy. Aprovecha para probarlo sin miedo a no superar la cuesta de septiembre: ¡solo cuesta 27 euros!

Un solo cosmético que es capaz de revitalizar el rostro.
Un solo cosmético que es capaz de revitalizar el rostro.Freshly Cosmetics
Comprar por 26,96 euros

11:10 | 24/09/2024

Maquinilla de afeitar con protección para la piel

La maquinilla de afeitar híbrida OneBlade 360 tiene una cuchilla que se inclina en todas las direcciones, asegurando un contacto continuo con la piel. Su peine-guía 5 en 1 permite un recorte preciso y uniforme. La batería dura hasta 60 minutos con carga USB, ideal para llevar de viaje. Diseñada también para uso en seco o húmedo, te resultará práctica bajo la ducha

Esta maquinilla tiene un peine guia 5 en 1.
Esta maquinilla tiene un peine guia 5 en 1.Amazon
Comprar por 39,99 euros

11:00 | 24/09/2024

Movistar Plus+, por 4,99 euros al mes 

Finalizamos septiembre con una oferta de 'streaming' irrepetible: Movistar Plus+, que ahora se puede contratar de forma independiente sin internet ni otros servicios, ofrece la suscripción a su plataforma al 50% durante los dos primeros meses. Es decir, paga ahora 4,99 euros al mes y accede a todo su contenido: películas, series, deportes... Eso sí, la oferta solo está disponible durante 48 horas.​

Me suscribo a Movistar Plus+

10:50 | 24/09/2024

Una aspiradora sin cables Dyson por 300 euros

Increíble, pero cierto: hoy puedes conseguir una de las aspiradoras sin cables más famosas de Dyson por menos de 300 euros. Se trata de la V8: un modelo con un motor digital potente, hasta 40 minutos de succión constante y sistema de vaciado higiénico. Lo mejor de la marca a precios de Black Friday. Eso sí, es Media Markt quien lanza la oferta: ¿te animas?

Esta aspiradora ofrece 4 accesorios para una limpieza completa.
Esta aspiradora ofrece 4 accesorios para una limpieza completa.Media Markt
Comprar por 299 euros

10:40 | 24/09/2024

Próximo destino... ¡Marruecos!

Aunque con la llegada del otoño nos toca despedir el verano y las vacaciones, viajar durante los meses fríos suele ser mejor para quienes prefieren descubrir destinos con menos afluencia turística y precios más baratos. ¿Has oído hablar de la pequeña Santorini de Marruecos? Es una ciudad económica, bonita y llena de cultura.

10:30 | 24/09/2024

Para hacer deporte en casa, una cinta de correr

Si buscas una cinta de correr compacta para usar en casa, esta opción de 199,99 euros puede interesarte. Puedes alcanzar velocidades de 1 a 10 km/h, perfecto para caminar o correr. Dispone de una pantalla táctil LCD de 46x15 cm y puede controlarse mediante control remoto y una aplicación. El potente motor de 2,25 HP asegura un bajo nivel de ruido. Su cinturón de 40x100 cm con cinco capas antideslizantes proporciona una buena amortiguación.

Esta cinta de correr se almacena fácilmente.
Esta cinta de correr se almacena fácilmente.Amazon
Comprar por 199,99 euros

10:20 | 24/09/2024

Una completa (y bonita) batería de cocina

Aprovechar el final de mes para renovar nuestro menaje de cocina también es buena idea, sobre todo si encontramos ofertas como esta en el juego de utensilios de Carote. Con un diseño simple y elegante, este juego formado por 11 piezas tiene una rebaja de 41%. Son antiadherentes y se calientan de forma uniforme.

Esta batería está formada por 11 piezas.
Esta batería está formada por 11 piezas.Amazon
Comprar por 76,48 euros

10:10 | 24/09/2024

¿Tiempo de gabardinas?

Sentimos ser nosotros quienes os lo diga, pero la gabardina ya no es tendencia: ahora es el turno de la chaqueta que necesitas ya la llevó tu madre (y triunfa). Hablamos de la chaqueta de ante que, en sus muchas versiones, es favorecedora, elegante y combina con todo. Sobre todo, si eliges algunos de los modelos más bonito de Cortefiel, El Corte Inglés o Lefties.

10:00 | 24/09/2024

Freidora de aire XXL por menos de 70 euros

Con una capacidad de 7 litros, la freidora de aire Aigostar Cube es adecuada para cocinar entre 6 y 10 raciones. Dispone de 7 funciones pre-programadas, lo que te facilitará la tarea. La temperatura es regulable de 80 a 200 grados y el tiempo ajustable hasta 60 minutos. Ofrece una cocción saludable sin apenas aceite, reduciendo el consumo de grasa en un 85%. Por 69,99 euros es una opción interesante para aquellos que buscan una alimentación más sana.

Esta freidora de aire tiene una capacidad de 7 litros.
Esta freidora de aire tiene una capacidad de 7 litros.Amazon
Comprar por 69,99 euros

09:50 | 24/09/2024

Patinete eléctrico, al 50% de descuento

La movilidad sostenible sigue siendo una gran apuesta y, por ello, son muchos los que se decantan por los patinetes eléctricos. Si llevas tiempo buscando uno, en 20deCompras hoy te traemos el que necesitas: un Olsson Fresh Wild Red, al 51% de descuento. Con una autonomía de hasta 25 kilómetros y una velocidad máxima de 25 kilómetros/hora, este dispositivo es perfecto para la ciudad. Su precio habitual es de 549 euros, hoy cuesta 269. 

Este patinete está rebajado un 51%.
Este patinete está rebajado un 51%.Media Markt
Comprar por 269 euros

09:40 | 24/09/2024

Rebajas de hasta el 50% en zapatillas Nike

El Corte Inglés suaviza la cuesta de septiembre con descuentos de hasta el 50% en zapatillas Nike, tanto en su catálogo casual como el deportivo. Aprovechamos esta promoción que solo está disponible hasta el 25 de septiembre para conseguir las Vomero 17 para running por menos de 80 euros. Este modelo, de buena amortiguación y perfectas para entrenamientos de distancias más largas, está al 50%. 

Este modelo presenta buena amortiguación.
Este modelo presenta buena amortiguación.El Corte Inglés
Comprar por 79,95 euros

09:30 | 24/09/2024

¡Hora de probar los audiolibros!

¿Audiolibros gratis? Sí, durante un mes y gracias a Audible, la plataforma de streaming de Amazon con más de 90.000 títulos; muchos de ellos narrados por voces famosas, como las de Michelle Jenner o José Coronado.

09:20 | 24/09/2024

Reloj inteligente por solo 26 euros

Este reloj inteligente ofrece funciones de llamada, notificaciones de mensajes, y más de 100 modos deportivos. Si eres una persona activa, te interesará saber que registra datos como pasos, distancia y calorías quemadas. Además, monitorea tu frecuencia cardíaca 24/7 y te alerta en caso de anomalías. Incluye control de música, cronómetro y despertador. La resistencia al agua IP68 te permite usarlo en la ducha y bajo la lluvia. Por solo 25,99 euros, es una opción muy asequible.

El 'smartwatch' de Ruimen es muy completo por el precio tan competitivo.
El 'smartwatch' de Ruimen es muy completo por el precio tan competitivo.Amazon
Comprar por 25,99 euros

09:10 | 24/09/2024

El suplemento clave en tu dieta

Una dieta equilibrada y variada es esencial para que nuestro organismo reciba todos los minerales y vitaminas que necesita. Pero hay uno cuyo déficit es especialmente preocupante. Se trata del magnesio, que ayuda al buen funcionamiento de los músculos y de los nervios, además de ayudar a combatir el estrés. ¿Sabes cómo puedes garantizar que tu organismo recibe el aporte necesario? ¡Descúbrelo aquí!

Descubrir

09:00 | 24/09/2024

Sérum con color por menos de 11 euros

Con casi 7.000 valoraciones, este sérum de L'Oreal es uno de los favoritos: unifica el tono al tiempo que cuida de tu piel. Lo consigue con una concentración de 1% de ácido hialurónico, lo que también permite disfrutar de una textura ligera. ¿El resultado? Un acabado natural, luminoso y modulable y una piel cuidada. Lo mejor es que hoy está casi a mitad de precio y cuesta poco más de 10 euros.

Este sérum cubre imperfecciones al tiempo que cuida la piel.
Este sérum cubre imperfecciones al tiempo que cuida la piel.Amazon
Comprar por 10,20 euros

08:50 | 24/09/2024

Un polo por menos de 10 euros

Atentos: hemos fichado un polo básico de hombre de Cortefiel por menos de 10 euros. Está disponible en 23 colores y aún puedes encontrarlo en varias de las tallas; aunque, eso sí, no te lo pienses mucho, porque no van a tardar en agotarse.

Este polo está disponible en varios colores.
Este polo está disponible en varios colores.Cortefiel
Comprar por 9,99 euros

08:40 | 24/09/2024

Un portátil por menos de 400 euros

El ASUS Vivobook Go E1504GA-NJ486W te ofrece una pantalla de 15,6" Full HD con una excelente resolución de 1920 x 1080 píxeles y 250 nits de brillo, ideal para disfrutar de tus contenidos multimedia con claridad. Gracias a su procesador Intel Core i3-N305 de hasta 3,8 GHz y 8GB de RAM, podrás realizar múltiples tareas sin problemas. Además, incluye una tarjeta gráfica integrada Intel UHD Graphics. Su precio es muy interesante: de costar 449 euros ahora puede ser tuyo por 399.

Este portátil ofrece una buena calidad de imagen.
Este portátil ofrece una buena calidad de imagen.Amazon
Comprar por 399 euros

08:30 | 24/09/2024

Bienvenida

Ya es otoño: atrás quedan las vacaciones de verano y todo lo en lo que podemos pensar ahora es en el cambio de hora... ¡y en superar la cuesta de septiembre! Y es que, aunque los expertos advirtieron que sería menos dura este año, los gastos asociados a este mes nos ahogan. Por eso, desde 20deCompras, estamos seleccionando los mejores descuentos de la semana para que acabes el mes sin gastar más dinero de la cuenta (y sin renunciar a aquello que necesites). ¿Empezamos?

14:30 | 23/09/2024

Hasta aquí las ofertas de hoy

El lunes, con ofertas, se lleva mejor. ¿Ya has metido en tu carrito alguna de nuestras propuestas? Tras este primer repaso a los descuentos de final de mes, nos despedimos hasta mañana, cuando regresaremos con nuevas promociones que no puedes dejar pasar. ¡Hasta mañana! 

14:15 | 23/09/2024

Auriculares inalámbricos por solo 20 euros

Ya sabemos que los mejores auriculares inalámbricos no tienen por qué costar más de 30 euros, pero hoy te traemos unos más baratos aún. Con hasta 50 horas de batería, pantalla LED que muestra el estado de la carga y resistencia IPX7, son una gran opción que ya ha conquistado a más de 11.000 usuarios en Amazon.

Estos auriculares muestran su batería en la pantalla LED.
Estos auriculares muestran su batería en la pantalla LED.Amazon
Comprar por 19,99 euros

14:05 | 23/09/2024

El remedio de nuestras abuelas para lucir 'pelazo'

Si de alguien debemos aprender es de nuestras abuelas, puesto que sabemos que son las que realmente tienen soluciones para todo. Prueba de ello es el remedio que ellas usaban para evitar la caída de pelo que sigue vigente. Si quieres saber de qué se trata, haz clic en el siguiente enlace: 

Lo necesito para mi pelo

13:55 | 23/09/2024

Tres organizadores para el cambio de armario

El conjunto Lifewit de 3 organizadores de ropa es una excelente opción para mantener tus prendas ordenadas y bien protegidas. Cada organizador mide 48 x 36 x 20 cm y tiene una capacidad de 35 litros, ideal para guardar suéteres, abrigos y mantas. Su asa reforzada facilita el transporte y la ventana transparente te permite ver el contenido sin abrirlos. Fabricados con material textil no tejido, son inodoros e incoloros. Con un precio de 13,99 euros, ofrecen una práctica solución de almacenamiento.

Este 'pack' incluye 3 bolsas de 35 litros de almacenamiento.
Este 'pack' incluye 3 bolsas de 35 litros de almacenamiento.Amazon
Comprar por 13,99 euros

13:45 | 23/09/2024

Pañales Dodot, a 0,32 euros la unidad

Los Pañales Sentivie, de Dodot son los preferidos por muchos padres gracias a su alta absorción y protección de la piel. Estos productos tienen la capacidad de bloquear la humedad y mantener la piel seca. Este pack mensual de la talla 4 (para bebés de 9 a 14 kilos) incluye 172 pañales más 4 pants gratis, con un precio de 54,25 euros, que equivale a 0,32 euros por unidad. Un posible inconveniente es la generación de residuos que conlleva el uso de pañales desechables.

Estos pañales alejan la humedad.
Estos pañales alejan la humedad.Amazon
Comprar por 58,09 euros

13:35 | 23/09/2024

Más ofertones en móviles

¡Ey! Que no solo hay descuentos en Samsung en Media Markt, también en Xiaomi y iPhone, con móviles a la venta desde 169 euros. ¡No pierdas la oportunidad!

¡Quiero renovar mi móvil!

13:25 | 23/09/2024

Un 35% de ahorro en el Samsung Galaxy A25

Con el lanzamiento del iPhone 16 parece que no solo los precios de los móviles de Apple se han venido abajo. En Media Markt hemos descubierto que el Samsung Galaxy A25 5G está un 35% más barato y solo cuesta 239 euros (y, sí, lo puedes financiar sin intereses).

Este 'smartphone' ofrece 256 GB de memoria y una gran calidad de imagen.
Este 'smartphone' ofrece 256 GB de memoria y una gran calidad de imagen.Media Markt
Comprar por 239 euros

13:15 | 23/09/2024

Viaje a Egipto a partir de 500 euros

No solo con ofertas en productos para el hogar finaliza septiembre, y su cuesta, también hemos encontrado descuentos muy interesantes para hacer una escapada y plantear las próximas vacaciones. Por ejemplo, desde Viajes El Corte Inglés tienen un 40% de oferta en el circuito organizado a Egipto con todo incluido: vuelos, traslados, alojamientos... ¡todo a partir de 580 euros!

Pirámides de Guiza (El Cairo, Egipto)
Pirámides de Guiza (El Cairo, Egipto)20minutos
¡Me voy a Egipto!

13:05 | 23/09/2024

Una aspiradora sin cables por menos de 120 euros

La aspiradora sin cable de Levoit está diseñada con tecnología antienredos para olvidarte de limpiar el cepillo a mano, y el motor sin escobillas de 100,000 rpm asegura una potente succión en superficies duras. Con tres modos de uso, la duración de la batería se extiende entre 12 y 50 minutos. Su sistema de filtración de 99,9% ayuda a los alérgicos y es ideal para hogares con mascotas. Al precio de 119,99 euros, es una opción interesante para quienes buscan un equipo de limpieza multifuncional. Incluye varios accesorios, aunque puede parecer pesada durante largas sesiones de limpieza.

Este dispositivo incluye accesorios para una limpieza completa.
Este dispositivo incluye accesorios para una limpieza completa.Amazon
Comprar por 119,99 euros

12:55 | 23/09/2024

Todo el 'streaming' de oferta

Y, atentos, que no solo en Disney+ hay buenas ofertas para disfrutar de las mejores series y películas ahora que el verano se ha acabado y hay que volver a la normalidad. Te lo contamos todo en el siguiente enlace:

Mejores ofertas en 'streaming'

12:45 | 23/09/2024

Ofertón en Disney+: su contenido por 2 € al mes

¿Que suscribirse a Disney+ solo cuesta dos euros al mes? Como lo lees: la plataforma ha lanzado una oferta exclusiva para nuevos clientes: si te registras antes del 27 de septiembre, los tres primeros meses solo cuestan 1,99 euros, aunque luego deberás pagar la cuota de seis al mes con anuncios.

Me suscribo a Disney+

12:35 | 23/09/2024

Un polo por menos de 10 euros

¿Que vosotros también queréis estrenar con la llegada del otoño? Pues, atentos: hemos fichado un polo básico de Cortefiel por menos de 10 euros. Está disponible en 23 colores y aún puedes encontrarlo en varias de las tallas; aunque, eso sí, no te lo pienses mucho, porque no van a tardar en agotarse.

Este polo está disponible en varios colores.
Este polo está disponible en varios colores.Cortefiel
Comprar por 9,99 euros

12:25 | 23/09/2024

El Redmi Note 13 Pro+, al 15% de descuento

El Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G es un smartphone que destaca por su pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas y 1,5K de resolución a 120Hz, ofreciendo una experiencia visual asombrosa. Equipado con un procesador MediaTek Dimensity 7200 Ultra, disfrutarás de un rendimiento rápido y sin complicaciones. Su triple cámara, liderada por un sensor principal de hasta 200MP con OIS, proporciona fotos nítidas incluso con zoom. Con una impresionante batería de 5000mAh y carga rápida de 120W, obtendrás un 100% de batería en solo 19 minutos. Ahora está rebajado un 15% y de costar 449 euros puede ser nuestro por 379,99.

Este modelo tiene una cámara de 6,67 pulgadas y ofrece carga rápida.
Este modelo tiene una cámara de 6,67 pulgadas y ofrece carga rápida.Amazon
Comprar por 379 euros

12:15 | 23/09/2024

Una chaqueta básica por 25 euros 

Ahora que sabemos que la ropa que llevaban nuestras abuelas es la tendencia más fuerte de la temporada otoño-invierno 2024, atenta: hemos encontrado la rebeca definitiva en las rebajas de mid season de Cortefiel. Disponible en siete colores, esta chaqueta con cuello chal es una buena inversión: estrenamos prenda y no nos gastamos más de 25 euros (¡ahorras un 38%).

Un clásico de punto para la temporada.
Un clásico de punto para la temporada.Cortefiel
Comprar por 24,99 euros

12:05 | 23/09/2024

Más de 400 euros de ahorro en un portátil

No es la única oferta en portátiles en El Corte Inglés, pero sí es una de nuestras favoritas. Y es que hoy puedes ahorrar un 40% en la compra del Samsung Galaxy Book 4: un ordenador fino y ligero ideal para trabajar en cualquier parte con comodidad. ¿El ahorro si te lo llevas hoy? ¡404 euros!

Nos encanta por su diseño ligero y rendimiento potente.
Nos encanta por su diseño ligero y rendimiento potente.El Corte Inglés
Comprar por 594,87 euros

11:55 | 23/09/2024

Ofertas que se adelantan al Prime Day de octubre

En 20deCompras nos gusta acercarte las mejores ofertas a diario, pero hay eventos que nos apasionan, como el Prime Day. La semana pasada Amazon confirmó que su próxima Fiesta de Ofertas Prime se celebraría los días 8 y 9 de octubre, con descuentos en todas sus categorías. ¿Nuestra recomendación? Empieza a pensar en tu lista de deseos y a preparar tu carrito.

11:45 | 23/09/2024

Una aspiradora sin cables Dyson por 300 euros

Increíble, pero cierto: hoy puedes conseguir una de las aspiradoras sin cables más famosas de Dyson por menos de 300 euros. Se trata de la V8: un modelo con un motor digital potente, hasta 40 minutos de succión constante y sistema de vaciado higiénico. Lo mejor de la marca a precios de Black Friday. Eso sí, es Media Markt quien lanza la oferta: ¿te animas?

Esta aspiradora ofrece 4 accesorios para una limpieza completa.
Esta aspiradora ofrece 4 accesorios para una limpieza completa.Media Markt
Comprar por 299 euros

11:35 | 23/09/2024

Toallitas para bebé Dodot Aquapure

Con las Dodot Toallitas Aqua Pure estarás seguro de usar un producto respetuoso con la piel del bebé. Elaboradas con un 99% de agua, estas toallitas proporcionan una limpieza delicada y ayudan a restaurar el pH natural de la piel. Están fabricadas con fibras de origen vegetal y no contienen plástico, lo que las hace más sostenibles. Cada toallita tiene un precio de 0,03 euros. 

Estas toallitas cuidan la delicada piel de los bebés.
Estas toallitas cuidan la delicada piel de los bebés.Amazon
Comprar por 50,39 euros

11:25 | 23/09/2024

Cóctel perfecto para el rostro: sérum Vitamina C

Hay un antes y un después utilizando el que para muchas es el mejor sérum de vitamina C del mercado: pasar de una piel apagada a un cutis iluminado, hidratado y jugoso. Hablamos del Vitamin C Concentrate Serum, de Freshly Cosmetics, que hoy está 8 euros más barato de lo habitual. Aprovecha para probarlo sin miedo a no superar la cuesta de septiembre: ¡solo cuesta 27 euros!

Un solo cosmético que es capaz de revitalizar el rostro.
Un solo cosmético que es capaz de revitalizar el rostro.Freshly Cosmetics
Comprar por 26,96 euros

11:15 | 23/09/2024

Cápsulas de lavavajillas Ariel a buen precio

Estas cápsulas de detergente líquido están diseñadas para ofrecer una limpieza eficaz en cada lavado. Con 90 lavados por paquete, aseguran una relación precio-calidad interesante a solo 0,28 euros por unidad. Estas cápsulas son muy prácticas y fáciles de usar, previniendo el desperdicio de detergente y garantizando siempre la cantidad correcta.

Actúan incuso en aguas frías con una limpieza profunda.
Actúan incluso en aguas frías con una limpieza profunda.Amazon
Comprar por 24,99 euros

11:05 | 23/09/2024

Cafetera superautomática, 150 euros más barata

Si hay algo que necesitamos un lunes por la mañana es un buen café: recién hecho, potente y delicioso. Y mejor si el grano está recién molido... Pero, ¡qué caras son las cafeteras superautomáticas! ¿O no? Hemos encontrado la de Philips, en Mediamark, muy rebajada: antes costada 419 euros, pero hoy solo 269.

Esta cafetera ofrece 15 bares de presión.
Esta cafetera ofrece 15 bares de presión.Media Markt
Comprar por 269 euros

11:00 | 23/09/2024

Ofertas para superar la cuesta de septiembre

Septiembre llega a su fin y muchos aún seguimos subiendo la cuesta que supone la Vuelta al Cole, a la rutina, al gimnasio… y otras tantas actividades que suponen un gasto añadido. Pero, ¿sabías que es un buen momento para conseguir buenas ofertas antes del Prime Day o el Black Friday? Atento, que este lunes arranca con los mejores descuentos en Amazon, Media Markt, El Corte Inglés… ¡y muchas más!

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