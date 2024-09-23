Ni Black Friday ni Prime Day: las mejores ofertas de final de mes, en directo

13:30 | 25/09/2024

A la hora de limpiar nuestro hogar, contar con las herramientas adecuadas facilita (¡y mucho!) la tarea. Esta aspiradora de Smoture ofrece 60 minutos de autonomía y un aspirado potente gracias a sus 450000 PA. Su motor sin escobillas de 500 W facilita el trabajo del aspirador. Es apto para todo tipo de suelos, incluso con alfombras, y es perfecto para mantener limpia una casa con mascotas. Además, ofrece luz LED para que ni una mota de polvo pase desapercibida.

13:20 | 25/09/2024

Tu coche pide un cambio

El inicio del nuevo curso siempre invita al cambio y, quizá, es el momento (por fin) de vender tu viejo vehículo para apostar por un modelo renovado que cumpla con tus expectativas. Pero, ¿por cómo se empiezan estos trámites? Fácil: averigua cómo tasar tu coche en tres pasos y saber su valor actual de mercado para hacer la mejor venta con ayuda de 20deCompras... ¡y no pierdas dinero en la venta!

13:10 | 25/09/2024

Un portátil de Asus por menos de 400 euros

Con una potencia fluida y múltiples funciones que facilitan las tareas, este portátil es una gran opción para el día a día. Tiene un potente procesador Intel Core de 12.ª generación y una pantalla nítida de 15’6 pulgadas que ofrece una experiencia envolvente. Su procesador Intel Core de última generación garantiza un rendimiento excepcional en cada tarea que realices. ¿Lo mejor? Su precio. Está rebajado un 35% para que te lo lleves por menos de 390 euros.

Este portátil cuesta hoy menos de 400 euros. El Corte Inglés

13:00 | 25/09/2024

El equipaje de avión más viral

Esta mochila de cabina cumple con los requisitos de equipaje de las aerolíneas y, a cambio, ofrece una gran capacidad para almacenar nuestras pertenencias. Con unas medidas de 40x20x25 centímetros, apenas ocupa espacio. Ofrece 3 bolsillos de almacenamiento de diferentes tamaños, uno de ellos especialmente diseñado para zapatos. Está confeccionada en un tejido impermeable y con cremalleras resistentes. Además, es cómoda de llevar, puesto que las correas anchas y acolchadas no se clavan. Está rebajada un 38%, por lo que es una gran oportunidad.

Cumple con las medidas para viajar en las aerolíneas. Amazon

12:50 | 25/09/2024

Pedri te ayuda a renovar tu armario

Una de las muchas cosas buenas del otoño es que llegan las nuevas colecciones de ropa para hombre y mujer: prendas que cumplen con las tendencias y que nos sirven para renovar el armario. Y, créenos, las que necesitas esta temporada están en la colección que Pedri ha diseñado para Springfield. El futbolista de la selección española de fútbol ha lanzado su cuarta colaboración con la marca y nos encanta.

12:40 | 25/09/2024

Contorno de ojos con cafeína

Las ojeras son uno de los síntomas de fatiga y cansancio en el rostro. Para evitarlas, el contorno de ojos de Beauty Drops con cafeína es una gran opción. Ofrece un efecto frescor que descongestiona la mirada y cuesta menos de 8 euros.

Ayuda a reducir las ojeras. Primor

12:30 | 25/09/2024

Cafetera 4 en 1, por menos de 100 euros

Para quienes a veces prefieren café de cápsulas o molido, esta cafetera es su solución. Se trata de un modelo 4 en 1 compatible con café molido, cápsulas Nespresso o Dolce Gusto y también cafetera americana. Prepara el café en menos de 30 segundos con una presión de 19 bares de la que extrae todo el aroma y sabor. Lo mejor es que ahora cuesta menos de 100 euros.

Esta cafetera prepara una taza de café en solo 30 segundos. Amazon

12:20 | 25/09/2024

Cápsulas de lavavajillas Ariel para limpieza total

Estas cápsulas de detergente líquido están diseñadas para ofrecer una limpieza eficaz en cada lavado. Con 90 lavados por paquete, aseguran una relación precio-calidad interesante a solo 0,28 euros por unidad. Estas cápsulas son muy prácticas y fáciles de usar, previniendo el desperdicio de detergente y garantizando siempre la cantidad correcta.

Actúan incuso en aguas frías con una limpieza profunda. Amazon

12:10 | 25/09/2024

Movistar Plus+, por 4,99 euros al mes

Empezamos la selección de ofertas con la promoción con la que Movistar Plus+ nos ha sorprendido y que solo estará activa por tiempo limitado. Ahora ofrece la suscripción a su plataforma al 50% durante los dos primeros meses. Es decir, paga ahora 4,99 euros al mes y accede a todo su contenido: películas, series, deportes...

12:00 | 25/09/2024

¡Hola de nuevo!

Tenemos que reconocer que las ofertas que podremos disfrutar en el Amazon Prime Day de octubre nos tienen en vilo. Sobre todo, después de que el gigante del comercio online hay anunciado su promoción de 3 meses de música gratis en Music Unlimited por el evento. Para sobrellevar la espera, en 20deCompras estamos seleccionando los mejores descuentos de la semana para que acabes el mes sin gastar más dinero de la cuenta (y sin renunciar a aquello que necesites). ¿Te quedas con nosotros?

13:00 | 24/09/2024

Adiós a las ofertas de hoy

Nuestra selección de ofertas llega a su fin... ¡pero solo por hoy! Mañana volvemos con nuevos descuentos que deberías aprovechar este final de mes. Mientras tanto, puedes repasar la selección de chollazos que hemos reunido bajo estas líneas y añadir al carrito aquellos que sí o sí necesitas. ¡Hasta mañana!

12:50 | 24/09/2024

El Redmi Note 13 Pro+, al 15% de descuento

El Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G es un smartphone que destaca por su pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas y 1,5K de resolución a 120Hz, ofreciendo una experiencia visual asombrosa. Equipado con un procesador MediaTek Dimensity 7200 Ultra, disfrutarás de un rendimiento rápido y sin complicaciones. Su triple cámara, liderada por un sensor principal de hasta 200MP con OIS, proporciona fotos nítidas incluso con zoom. Con una impresionante batería de 5000mAh y carga rápida de 120W, obtendrás un 100% de batería en solo 19 minutos. Ahora está rebajado un 15% y de costar 449 euros puede ser nuestro por 379,99.

Este modelo tiene una cámara de 6,67 pulgadas y ofrece carga rápida. Amazon

12:40 | 24/09/2024

La solución para eliminar los ácaros del colchón

Lo sabemos: las limpiezas generales no apetecen en ningún momento. Sin embargo, es interesante llevarlas a cabo de vez en cuando. El colchón, por ejemplo, acumula mucha suciedad que se puede eliminar con un dispositivo que no requiere mucha inversión y que, sin embargo, nos facilita la limpieza. ¿Quieres descubrirlo?

12:30 | 24/09/2024

Impresora de etiquetas para organizar la casa

Esta impresora de etiquetas es compacta y portátil, permitiéndote llevarla en el bolsillo. Imprime de forma inalámbrica mediante Bluetooth, siguiendo las instrucciones de una app gratuita que puedes personalizar con diferentes fuentes y símbolos. Incluye una cinta de etiquetas de 16 mm x 4 m y no necesita tinta ni papel. La batería ofrece una autonomía prolongada tras solo 1,5 horas de carga. Su precio, 23,57 euros, la hace asequible y práctica. Eso sí, no es compatible con ordenadores o tabletas.

Etiquetadora portátil Amazon

12:20 | 24/09/2024

Ofertón en Disney+: todo por 2 euros al mes

Si aún no eres de Disney+ es porque no sabes que tienen una promoción muy atractiva: la mensualidad cuesta dos euros (los tres primeros meses). Como lo lees: la plataforma ha lanzado una oferta exclusiva para nuevos clientes: si te registras antes del 27 de septiembre, los tres primeros meses solo cuestan 1,99 euros, aunque luego deberás pagar la cuota de seis al mes con anuncios.

12:10 | 24/09/2024

Plancha de pelo GHD, por menos de 140 euros

La plancha de pelo profesional GHD Styler alcanza una temperatura de 185 grados gracias a su tecnología Single-zone, lo cual garantiza un peinado óptimo sin calor extremo. Posee placas basculantes con revestimiento gloss que proporcionan un resultado liso y brillante. Además de alisar, puedes crear ondas y rizos debido a su diseño redondeado. Se calienta en solo 30 segundos y se apaga automáticamente después de 30 minutos de inactividad, lo que la hace segura y eficiente. Su precio habitual alcanza los 190 euros.

Esta plancha tiene protección contra el calentamiento. Amazon

12:00 | 24/09/2024

Un auxiliar muy necesario: lámpara de escritorio

La lámpara de escritorio Slator cuida de tu visión gracias a sus 52 puntos LED que generan una luz suave sin sombras. Dispone de 10 niveles de brillo y 5 modos de iluminación, ideales para distintas actividades. El control táctil fácil de usar y la función de memoria te simplifican la vida. Su brazo flexible de 180 grados permite ajustes a tu ángulo preferido. Cuesta menos de 24 euros.

Esta lámpara permite ajustar la luz en nivel e intensidad. Amazon

11:50 | 24/09/2024

Pedri te ayuda a renovar tu armario

Una de las muchas cosas buenas del otoño es que llegan las nuevas colecciones de ropa para hombre y mujer: prendas que cumplen con las tendencias y que nos sirven para renovar el armario. Y, créenos, las que necesitas esta temporada están en la colección que Pedri ha diseñado para Springfield. El futbolista de la selección española de fútbol ha lanzado su cuarta colaboración con la marca y nos encanta.

11:40 | 24/09/2024

Pulsera de actividad por menos de 35 euros

La Mi Band 9 ofrece una duración de batería de hasta 21 días y un brillo de pantalla de 1200 nits, asegurando una visibilidad clara. Este wearable es ligero y cómodo, pesa solo 15,8 gramos sin la pulsera. Resistente al agua hasta 5ATM, puedes usarlo para nadar. Posee un sensor PPG de doble canal que mejora la precisión del monitoreo de frecuencia cardíaca y SpO2. Con más de 150 modos deportivos, esta pulsera te mantendrá al tanto de tu salud. El precio de 33,99 euros es muy asequible, aunque no es recomendable para buceo y saunas.

Esta pulsera de actividad tiene más de 150 modos deportivos. Amazon

11:30 | 24/09/2024

Tu coche pide un cambio

El inicio del nuevo curso siempre invita al cambio y, quizá, es el momento (por fin) de vender tu viejo vehículo para apostar por un modelo renovado que cumpla con tus expectativas. Pero, ¿por cómo se empiezan estos trámites? Fácil: averigua cómo tasar tu coche en tres pasos y saber su valor actual de mercado para hacer la mejor venta con ayuda de 20deCompras... ¡y no pierdas dinero en la venta!

11:20 | 24/09/2024

Sérum de vitamina C, cóctel para el rostro

La vitamina C se ha convertido en uno de los activos más deseados del mercado: ayuda a pasar de una piel apagada a un cutis iluminado, hidratado y jugoso. Hay muchas marcas que ya apuesta por este ingrediente, pero el Vitamin C Concentrate Serum, de Freshly Cosmetics está 8 euros más barato de lo habitual hoy. Aprovecha para probarlo sin miedo a no superar la cuesta de septiembre: ¡solo cuesta 27 euros!

Un solo cosmético que es capaz de revitalizar el rostro. Freshly Cosmetics

11:10 | 24/09/2024

Maquinilla de afeitar con protección para la piel

La maquinilla de afeitar híbrida OneBlade 360 tiene una cuchilla que se inclina en todas las direcciones, asegurando un contacto continuo con la piel. Su peine-guía 5 en 1 permite un recorte preciso y uniforme. La batería dura hasta 60 minutos con carga USB, ideal para llevar de viaje. Diseñada también para uso en seco o húmedo, te resultará práctica bajo la ducha

Esta maquinilla tiene un peine guia 5 en 1. Amazon

11:00 | 24/09/2024

Movistar Plus+, por 4,99 euros al mes

Finalizamos septiembre con una oferta de 'streaming' irrepetible: Movistar Plus+, que ahora se puede contratar de forma independiente sin internet ni otros servicios, ofrece la suscripción a su plataforma al 50% durante los dos primeros meses. Es decir, paga ahora 4,99 euros al mes y accede a todo su contenido: películas, series, deportes... Eso sí, la oferta solo está disponible durante 48 horas.​



10:50 | 24/09/2024

Una aspiradora sin cables Dyson por 300 euros

Increíble, pero cierto: hoy puedes conseguir una de las aspiradoras sin cables más famosas de Dyson por menos de 300 euros. Se trata de la V8: un modelo con un motor digital potente, hasta 40 minutos de succión constante y sistema de vaciado higiénico. Lo mejor de la marca a precios de Black Friday. Eso sí, es Media Markt quien lanza la oferta: ¿te animas?

Esta aspiradora ofrece 4 accesorios para una limpieza completa. Media Markt

10:40 | 24/09/2024

Próximo destino... ¡Marruecos!

Aunque con la llegada del otoño nos toca despedir el verano y las vacaciones, viajar durante los meses fríos suele ser mejor para quienes prefieren descubrir destinos con menos afluencia turística y precios más baratos. ¿Has oído hablar de la pequeña Santorini de Marruecos? Es una ciudad económica, bonita y llena de cultura.

10:30 | 24/09/2024

Para hacer deporte en casa, una cinta de correr

Si buscas una cinta de correr compacta para usar en casa, esta opción de 199,99 euros puede interesarte. Puedes alcanzar velocidades de 1 a 10 km/h, perfecto para caminar o correr. Dispone de una pantalla táctil LCD de 46x15 cm y puede controlarse mediante control remoto y una aplicación. El potente motor de 2,25 HP asegura un bajo nivel de ruido. Su cinturón de 40x100 cm con cinco capas antideslizantes proporciona una buena amortiguación.

Esta cinta de correr se almacena fácilmente. Amazon

10:20 | 24/09/2024

Una completa (y bonita) batería de cocina

Aprovechar el final de mes para renovar nuestro menaje de cocina también es buena idea, sobre todo si encontramos ofertas como esta en el juego de utensilios de Carote. Con un diseño simple y elegante, este juego formado por 11 piezas tiene una rebaja de 41%. Son antiadherentes y se calientan de forma uniforme.

Esta batería está formada por 11 piezas. Amazon

10:10 | 24/09/2024

¿Tiempo de gabardinas?

Sentimos ser nosotros quienes os lo diga, pero la gabardina ya no es tendencia: ahora es el turno de la chaqueta que necesitas ya la llevó tu madre (y triunfa). Hablamos de la chaqueta de ante que, en sus muchas versiones, es favorecedora, elegante y combina con todo. Sobre todo, si eliges algunos de los modelos más bonito de Cortefiel, El Corte Inglés o Lefties.

10:00 | 24/09/2024

Freidora de aire XXL por menos de 70 euros

Con una capacidad de 7 litros, la freidora de aire Aigostar Cube es adecuada para cocinar entre 6 y 10 raciones. Dispone de 7 funciones pre-programadas, lo que te facilitará la tarea. La temperatura es regulable de 80 a 200 grados y el tiempo ajustable hasta 60 minutos. Ofrece una cocción saludable sin apenas aceite, reduciendo el consumo de grasa en un 85%. Por 69,99 euros es una opción interesante para aquellos que buscan una alimentación más sana.

Esta freidora de aire tiene una capacidad de 7 litros. Amazon

09:50 | 24/09/2024

Patinete eléctrico, al 50% de descuento

La movilidad sostenible sigue siendo una gran apuesta y, por ello, son muchos los que se decantan por los patinetes eléctricos. Si llevas tiempo buscando uno, en 20deCompras hoy te traemos el que necesitas: un Olsson Fresh Wild Red, al 51% de descuento. Con una autonomía de hasta 25 kilómetros y una velocidad máxima de 25 kilómetros/hora, este dispositivo es perfecto para la ciudad. Su precio habitual es de 549 euros, hoy cuesta 269.

Este patinete está rebajado un 51%. Media Markt

09:40 | 24/09/2024

Rebajas de hasta el 50% en zapatillas Nike

El Corte Inglés suaviza la cuesta de septiembre con descuentos de hasta el 50% en zapatillas Nike, tanto en su catálogo casual como el deportivo. Aprovechamos esta promoción que solo está disponible hasta el 25 de septiembre para conseguir las Vomero 17 para running por menos de 80 euros. Este modelo, de buena amortiguación y perfectas para entrenamientos de distancias más largas, está al 50%.

Este modelo presenta buena amortiguación. El Corte Inglés

09:30 | 24/09/2024

¡Hora de probar los audiolibros!

¿Audiolibros gratis? Sí, durante un mes y gracias a Audible, la plataforma de streaming de Amazon con más de 90.000 títulos; muchos de ellos narrados por voces famosas, como las de Michelle Jenner o José Coronado.

09:20 | 24/09/2024

Reloj inteligente por solo 26 euros

Este reloj inteligente ofrece funciones de llamada, notificaciones de mensajes, y más de 100 modos deportivos. Si eres una persona activa, te interesará saber que registra datos como pasos, distancia y calorías quemadas. Además, monitorea tu frecuencia cardíaca 24/7 y te alerta en caso de anomalías. Incluye control de música, cronómetro y despertador. La resistencia al agua IP68 te permite usarlo en la ducha y bajo la lluvia. Por solo 25,99 euros, es una opción muy asequible.

El 'smartwatch' de Ruimen es muy completo por el precio tan competitivo. Amazon

09:10 | 24/09/2024

El suplemento clave en tu dieta

Una dieta equilibrada y variada es esencial para que nuestro organismo reciba todos los minerales y vitaminas que necesita. Pero hay uno cuyo déficit es especialmente preocupante. Se trata del magnesio, que ayuda al buen funcionamiento de los músculos y de los nervios, además de ayudar a combatir el estrés. ¿Sabes cómo puedes garantizar que tu organismo recibe el aporte necesario? ¡Descúbrelo aquí!

09:00 | 24/09/2024

Sérum con color por menos de 11 euros

Con casi 7.000 valoraciones, este sérum de L'Oreal es uno de los favoritos: unifica el tono al tiempo que cuida de tu piel. Lo consigue con una concentración de 1% de ácido hialurónico, lo que también permite disfrutar de una textura ligera. ¿El resultado? Un acabado natural, luminoso y modulable y una piel cuidada. Lo mejor es que hoy está casi a mitad de precio y cuesta poco más de 10 euros.

Este sérum cubre imperfecciones al tiempo que cuida la piel. Amazon

08:50 | 24/09/2024

Un polo por menos de 10 euros

Atentos: hemos fichado un polo básico de hombre de Cortefiel por menos de 10 euros. Está disponible en 23 colores y aún puedes encontrarlo en varias de las tallas; aunque, eso sí, no te lo pienses mucho, porque no van a tardar en agotarse.

Este polo está disponible en varios colores. Cortefiel

08:40 | 24/09/2024

Un portátil por menos de 400 euros

El ASUS Vivobook Go E1504GA-NJ486W te ofrece una pantalla de 15,6" Full HD con una excelente resolución de 1920 x 1080 píxeles y 250 nits de brillo, ideal para disfrutar de tus contenidos multimedia con claridad. Gracias a su procesador Intel Core i3-N305 de hasta 3,8 GHz y 8GB de RAM, podrás realizar múltiples tareas sin problemas. Además, incluye una tarjeta gráfica integrada Intel UHD Graphics. Su precio es muy interesante: de costar 449 euros ahora puede ser tuyo por 399.

Este portátil ofrece una buena calidad de imagen. Amazon

08:30 | 24/09/2024

Bienvenida

Ya es otoño: atrás quedan las vacaciones de verano y todo lo en lo que podemos pensar ahora es en el cambio de hora... ¡y en superar la cuesta de septiembre! Y es que, aunque los expertos advirtieron que sería menos dura este año, los gastos asociados a este mes nos ahogan. Por eso, desde 20deCompras, estamos seleccionando los mejores descuentos de la semana para que acabes el mes sin gastar más dinero de la cuenta (y sin renunciar a aquello que necesites). ¿Empezamos?

14:30 | 23/09/2024

Hasta aquí las ofertas de hoy

El lunes, con ofertas, se lleva mejor. ¿Ya has metido en tu carrito alguna de nuestras propuestas? Tras este primer repaso a los descuentos de final de mes, nos despedimos hasta mañana, cuando regresaremos con nuevas promociones que no puedes dejar pasar. ¡Hasta mañana!

14:15 | 23/09/2024

Auriculares inalámbricos por solo 20 euros

Ya sabemos que los mejores auriculares inalámbricos no tienen por qué costar más de 30 euros, pero hoy te traemos unos más baratos aún. Con hasta 50 horas de batería, pantalla LED que muestra el estado de la carga y resistencia IPX7, son una gran opción que ya ha conquistado a más de 11.000 usuarios en Amazon.

Estos auriculares muestran su batería en la pantalla LED. Amazon

14:05 | 23/09/2024

El remedio de nuestras abuelas para lucir 'pelazo'

Si de alguien debemos aprender es de nuestras abuelas, puesto que sabemos que son las que realmente tienen soluciones para todo. Prueba de ello es el remedio que ellas usaban para evitar la caída de pelo que sigue vigente. Si quieres saber de qué se trata, haz clic en el siguiente enlace:

13:55 | 23/09/2024

Tres organizadores para el cambio de armario

El conjunto Lifewit de 3 organizadores de ropa es una excelente opción para mantener tus prendas ordenadas y bien protegidas. Cada organizador mide 48 x 36 x 20 cm y tiene una capacidad de 35 litros, ideal para guardar suéteres, abrigos y mantas. Su asa reforzada facilita el transporte y la ventana transparente te permite ver el contenido sin abrirlos. Fabricados con material textil no tejido, son inodoros e incoloros. Con un precio de 13,99 euros, ofrecen una práctica solución de almacenamiento.

Este 'pack' incluye 3 bolsas de 35 litros de almacenamiento. Amazon

13:45 | 23/09/2024

Pañales Dodot, a 0,32 euros la unidad

Los Pañales Sentivie, de Dodot son los preferidos por muchos padres gracias a su alta absorción y protección de la piel. Estos productos tienen la capacidad de bloquear la humedad y mantener la piel seca. Este pack mensual de la talla 4 (para bebés de 9 a 14 kilos) incluye 172 pañales más 4 pants gratis, con un precio de 54,25 euros, que equivale a 0,32 euros por unidad. Un posible inconveniente es la generación de residuos que conlleva el uso de pañales desechables.

Estos pañales alejan la humedad. Amazon

13:35 | 23/09/2024

Más ofertones en móviles

¡Ey! Que no solo hay descuentos en Samsung en Media Markt, también en Xiaomi y iPhone, con móviles a la venta desde 169 euros. ¡No pierdas la oportunidad!

13:25 | 23/09/2024

Un 35% de ahorro en el Samsung Galaxy A25

Con el lanzamiento del iPhone 16 parece que no solo los precios de los móviles de Apple se han venido abajo. En Media Markt hemos descubierto que el Samsung Galaxy A25 5G está un 35% más barato y solo cuesta 239 euros (y, sí, lo puedes financiar sin intereses).

Este 'smartphone' ofrece 256 GB de memoria y una gran calidad de imagen. Media Markt

13:15 | 23/09/2024

Viaje a Egipto a partir de 500 euros

No solo con ofertas en productos para el hogar finaliza septiembre, y su cuesta, también hemos encontrado descuentos muy interesantes para hacer una escapada y plantear las próximas vacaciones. Por ejemplo, desde Viajes El Corte Inglés tienen un 40% de oferta en el circuito organizado a Egipto con todo incluido: vuelos, traslados, alojamientos... ¡todo a partir de 580 euros!

Pirámides de Guiza (El Cairo, Egipto) 20minutos

13:05 | 23/09/2024

Una aspiradora sin cables por menos de 120 euros

La aspiradora sin cable de Levoit está diseñada con tecnología antienredos para olvidarte de limpiar el cepillo a mano, y el motor sin escobillas de 100,000 rpm asegura una potente succión en superficies duras. Con tres modos de uso, la duración de la batería se extiende entre 12 y 50 minutos. Su sistema de filtración de 99,9% ayuda a los alérgicos y es ideal para hogares con mascotas. Al precio de 119,99 euros, es una opción interesante para quienes buscan un equipo de limpieza multifuncional. Incluye varios accesorios, aunque puede parecer pesada durante largas sesiones de limpieza.

Este dispositivo incluye accesorios para una limpieza completa. Amazon

12:55 | 23/09/2024

Todo el 'streaming' de oferta

Y, atentos, que no solo en Disney+ hay buenas ofertas para disfrutar de las mejores series y películas ahora que el verano se ha acabado y hay que volver a la normalidad. Te lo contamos todo en el siguiente enlace:

12:45 | 23/09/2024

Ofertón en Disney+: su contenido por 2 € al mes

¿Que suscribirse a Disney+ solo cuesta dos euros al mes? Como lo lees: la plataforma ha lanzado una oferta exclusiva para nuevos clientes: si te registras antes del 27 de septiembre, los tres primeros meses solo cuestan 1,99 euros, aunque luego deberás pagar la cuota de seis al mes con anuncios.

12:35 | 23/09/2024

Un polo por menos de 10 euros

¿Que vosotros también queréis estrenar con la llegada del otoño? Pues, atentos: hemos fichado un polo básico de Cortefiel por menos de 10 euros. Está disponible en 23 colores y aún puedes encontrarlo en varias de las tallas; aunque, eso sí, no te lo pienses mucho, porque no van a tardar en agotarse.

Este polo está disponible en varios colores. Cortefiel

12:25 | 23/09/2024

El Redmi Note 13 Pro+, al 15% de descuento

El Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G es un smartphone que destaca por su pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas y 1,5K de resolución a 120Hz, ofreciendo una experiencia visual asombrosa. Equipado con un procesador MediaTek Dimensity 7200 Ultra, disfrutarás de un rendimiento rápido y sin complicaciones. Su triple cámara, liderada por un sensor principal de hasta 200MP con OIS, proporciona fotos nítidas incluso con zoom. Con una impresionante batería de 5000mAh y carga rápida de 120W, obtendrás un 100% de batería en solo 19 minutos. Ahora está rebajado un 15% y de costar 449 euros puede ser nuestro por 379,99.

Este modelo tiene una cámara de 6,67 pulgadas y ofrece carga rápida. Amazon

12:15 | 23/09/2024

Una chaqueta básica por 25 euros

Ahora que sabemos que la ropa que llevaban nuestras abuelas es la tendencia más fuerte de la temporada otoño-invierno 2024, atenta: hemos encontrado la rebeca definitiva en las rebajas de mid season de Cortefiel. Disponible en siete colores, esta chaqueta con cuello chal es una buena inversión: estrenamos prenda y no nos gastamos más de 25 euros (¡ahorras un 38%).

Un clásico de punto para la temporada. Cortefiel

12:05 | 23/09/2024

Más de 400 euros de ahorro en un portátil

No es la única oferta en portátiles en El Corte Inglés, pero sí es una de nuestras favoritas. Y es que hoy puedes ahorrar un 40% en la compra del Samsung Galaxy Book 4: un ordenador fino y ligero ideal para trabajar en cualquier parte con comodidad. ¿El ahorro si te lo llevas hoy? ¡404 euros!

Nos encanta por su diseño ligero y rendimiento potente. El Corte Inglés

11:55 | 23/09/2024

Ofertas que se adelantan al Prime Day de octubre

En 20deCompras nos gusta acercarte las mejores ofertas a diario, pero hay eventos que nos apasionan, como el Prime Day. La semana pasada Amazon confirmó que su próxima Fiesta de Ofertas Prime se celebraría los días 8 y 9 de octubre, con descuentos en todas sus categorías. ¿Nuestra recomendación? Empieza a pensar en tu lista de deseos y a preparar tu carrito.

11:45 | 23/09/2024

Una aspiradora sin cables Dyson por 300 euros

Increíble, pero cierto: hoy puedes conseguir una de las aspiradoras sin cables más famosas de Dyson por menos de 300 euros. Se trata de la V8: un modelo con un motor digital potente, hasta 40 minutos de succión constante y sistema de vaciado higiénico. Lo mejor de la marca a precios de Black Friday. Eso sí, es Media Markt quien lanza la oferta: ¿te animas?

Esta aspiradora ofrece 4 accesorios para una limpieza completa. Media Markt

11:35 | 23/09/2024

Toallitas para bebé Dodot Aquapure

Con las Dodot Toallitas Aqua Pure estarás seguro de usar un producto respetuoso con la piel del bebé. Elaboradas con un 99% de agua, estas toallitas proporcionan una limpieza delicada y ayudan a restaurar el pH natural de la piel. Están fabricadas con fibras de origen vegetal y no contienen plástico, lo que las hace más sostenibles. Cada toallita tiene un precio de 0,03 euros.

Estas toallitas cuidan la delicada piel de los bebés. Amazon

11:25 | 23/09/2024

Cóctel perfecto para el rostro: sérum Vitamina C

Hay un antes y un después utilizando el que para muchas es el mejor sérum de vitamina C del mercado: pasar de una piel apagada a un cutis iluminado, hidratado y jugoso. Hablamos del Vitamin C Concentrate Serum, de Freshly Cosmetics, que hoy está 8 euros más barato de lo habitual. Aprovecha para probarlo sin miedo a no superar la cuesta de septiembre: ¡solo cuesta 27 euros!

Un solo cosmético que es capaz de revitalizar el rostro. Freshly Cosmetics

11:15 | 23/09/2024

Cápsulas de lavavajillas Ariel a buen precio

Estas cápsulas de detergente líquido están diseñadas para ofrecer una limpieza eficaz en cada lavado. Con 90 lavados por paquete, aseguran una relación precio-calidad interesante a solo 0,28 euros por unidad. Estas cápsulas son muy prácticas y fáciles de usar, previniendo el desperdicio de detergente y garantizando siempre la cantidad correcta.

Actúan incluso en aguas frías con una limpieza profunda. Amazon

11:05 | 23/09/2024

Cafetera superautomática, 150 euros más barata

Si hay algo que necesitamos un lunes por la mañana es un buen café: recién hecho, potente y delicioso. Y mejor si el grano está recién molido... Pero, ¡qué caras son las cafeteras superautomáticas! ¿O no? Hemos encontrado la de Philips, en Mediamark, muy rebajada: antes costada 419 euros, pero hoy solo 269.

Esta cafetera ofrece 15 bares de presión. Media Markt

11:00 | 23/09/2024

Ofertas para superar la cuesta de septiembre

Septiembre llega a su fin y muchos aún seguimos subiendo la cuesta que supone la Vuelta al Cole, a la rutina, al gimnasio… y otras tantas actividades que suponen un gasto añadido. Pero, ¿sabías que es un buen momento para conseguir buenas ofertas antes del Prime Day o el Black Friday? Atento, que este lunes arranca con los mejores descuentos en Amazon, Media Markt, El Corte Inglés… ¡y muchas más!