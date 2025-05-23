Lefties lanza su línea Home con las vajillas, la ropa de cama y la decoración más bonitas a precios bajos

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La tienda ofrece productos 'low cost' para darle una nueva vida a nuestro hogar: cojines, manteles, ropa de baño, cuadros y mucho más a buen precio.

Mi carpeta de Pinterest está llena de inspiración para mi casa, aunque sé que rara vez las llevaré a la realidad en mi hogar. Para mí, la decoración da vida y personalidad a un hogar, por lo que pienso muy mucho todos los detalles... ¡aunque sea torpe hasta para colgar un cuadro! Claro que, hay elementos decorativos cuyo precio se ha disparado.

Por suerte, también podemos encontrar opciones que cumplen con las tres b: buenas, bonitas y baratas y así lo demuestra la línea Home que Lefties acaba de lanzar. La firma de ropa, que ya se caracteriza por unos preciso razonables en sus prendas, salta ahora a terreno deco.

Lo ha hecho a lo grande, con un gran catálogo que incluye desde decoración hasta ropa de cama y baño. Los precios, además, rara vez superan los 30 euros, por lo que podemos encontrar productos muy asequibles para darle un nuevo aire a nuestro hogar.

Y no por ser barato tiene que ser feo, puesto que estas novedades de Lefties no pueden ser más bonitas. Para muestra, bajo estas líneas dejo mis favoritos que estoy deseando tener en mi casa. Spoiler: lo más caro de toda la selección cuesta 22,99 euros.

Los productos más bonitos para casa

Este cojín anima cualquier rincón. Lefties

Aunque no son imprescindibles, los cojines animan sofás y sillas y son muy decorativos. Esta propuesta de Lefties es sencilla, pero los flecos son un detalle diferenciador. Está disponible en cuatro colores y tiene unas medidas de 50x50 centímetros.

Esta funda nórdica incluye fundas de almohada. Lefties

Vale que en el buen tiempo y en el verano no usamos el nórdico para taparnos, pero visten la cama y permiten hacerla rápidamente. Así que, invertir en una funda como esta de flores de Lefties es buena idea incluso ahora que se acerca junio. Está disponible en diferentes medidas para adaptarse a la cama.

Esta jarra es perfecta para las comidas de verano. Lefties

Comer alegra de por sí al corazón, pero hacerlo en una vajilla bonita aún más. Así que imagina servir agua u otra bebida refrescante en tu terraza en esta bonita jarra de gres moteada. Es cómoda y amplia y está disponible en dos colores.

Estos cestos, además de decorativos, tienen muchas utilidades. Lefties

Amantes del efecto mimbre, Lefties ha escuchado vuestras súplicas. Se me ocurren mil opciones que me invitan a llevarme este pack de tres cestas de diferentes tamaños. Los veo útiles para almacenar utensilios, pero también como elementos decorativos llenos de flores secas. En el baño, la cocina o el dormitorio, seguro encuentras su mejor ubicación.

Este póster es perfecto para la decoración de casa. Lefties

Si te confiesas adicto al café, esta ilustración de Postery tiene que estar en tu hogar. La estética de los distintos cafés nos parece ideal para decorar ese rincón de la cocina en el que disfrutas de la bebida o cualquier parte de la casa con un aire retro.

Estos vasos están disponibles en tres colores y vienen en 'packs' de 4 unidades. Lefties

Lefties también apuesta por vajilla con un diseño similar al que tienen una de las marcas más famosas y duraderas que todas las abuelas españolas han tenido en sus casas. El pack de vasos de color nos encanta para combinar entre los tonos disponibles. Tienen una capacidad de 290 ml.

Mantel de cuadro vichy de algodón de 240x140 centímetros. Lefties

Y no hay nada como vestir la mesa con un mantel bonito y este de cuadro vichy es mi favorito. Mucho estaba tardando en poner un producto con este tipo de cuadro, porque me confieso adicta a él. Así que esta propuesta 100% de algodón me parece ideal para la temporada. Tiene unas medidas de 240x210 centímetros.